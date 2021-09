Immuable X avec un nombre record d’inscrits, vend des jetons d’une valeur de plus de 12,5 millions de dollars en une heure

Après un nombre record d’inscrits pour Immutable X, plus de 720 000 comptes uniques, la plateforme a épuisé ses jetons IMX sur CoinList. Ils étaient évalués à plus de 12,5 millions de dollars et vendus en moins d’une heure, a appris Invezz dans un communiqué. Des protocoles tels que Flow, Solana (SOL / USD) et Efinity fonctionnaient sur la même plate-forme.

Seuls 3,6% des inscrits pouvaient acheter IMX

Malgré la plate-forme limitant les achats à 100 $- 500 $ par personne, seuls 25 000 inscrits (3,6%) ont pu acheter des jetons en raison de la demande. Après qu’Immutable a annoncé son financement de série B de 60 millions de dollars, la vente a officiellement pris fin.

“Stripe pour NFT” d’Ethereum

IMX a l’ambition d’être le “band for NFT” d’Ethereum (ETH/USD). Immutable X est le deuxième plus grand protocole phare de résumé de la crypto-monnaie à connaissance nulle pour la frappe et le commerce de NFT sans gaz. Immutable a annoncé des intégrations avec OpenSea, TokenTrove et d’autres marchés. Il alimente des plates-formes NFT du calibre de SuperFarm, Illuvium, GreenPark Sports et MyCryptoHeroes +.

Protocole d’escalade hypersécurisé

Le protocole ultra-sécurisé a été développé en partenariat avec StarkWare. Le jeton IMX vise à accélérer la croissance du protocole. Les utilisateurs qui négocient sur n’importe quel jeu, marché ou application Immutable X peuvent gagner des IMX. Le jeton aide à développer un écosystème NFT évolutif grâce au trading, au développement d’applications et à la fourniture de liquidités parmi d’autres activités en faveur du réseau.

Robbie Ferguson, co-fondateur d’Immutable X, est ravi du développement :

«Nous sommes plus que ravis de cette réponse. C’est une folle. Nous sommes ravis d’aider les entreprises NFT à se généraliser avec des centaines de millions de transactions NFT par jour, sans compromettre la sécurité, la liquidité ou, plus important encore, vivre sur la version blockchain de l’Internet ouvert : Ethereum « .

Les abonnés peuvent accéder aux jetons grâce à des subventions.

Les supporters qui n’ont pas réussi à acquérir des jetons IMX lors de la vente de jetons peuvent le faire par le biais de subventions aux développeurs et d’autres initiatives communautaires à l’avenir. À l’heure actuelle, les développeurs NFT peuvent gagner jusqu’à 30 000 IMX s’ils lancent leurs projets sur la plateforme fin septembre.

Immuable a créé la première solution de mise à l’échelle de couche 2 pour NFT à l’ETH

Immutable a rendu possible un certain nombre de capacités étonnantes, telles que des taux de gaz nuls, une évolutivité élevée (minimum de 9 000 opérations par seconde) et une confirmation instantanée des opérations. Tout cela a été fait sans compromettre la garde des utilisateurs. Le protocole apporte de la transparence dans le monde des NFT, donnant aux acheteurs et aux vendeurs de réels droits de propriété numérique.

