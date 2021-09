Immutable X bat des records avec plus de 720 000 inscriptions pour une vente IMX de 12,5 millions de dollars sur CoinList

[PRESS RELEASE – Sydney, Australia, 27th September 2021]

Immutable X a vendu sa vente CoinList de plus de 12,5 millions de dollars US en jetons IMX en moins d’une heure, avec un nombre record d’inscrits pour la plate-forme. La vente record a eu lieu sur la même plate-forme qui a géré les ventes de protocoles tels que Solana, Flow, Efinity et Dfinity.

Plus de 720 000 comptes enregistrés uniques se sont inscrits pour participer à la vente. Les achats étaient limités à 100 $ – 500 $ par personne et seulement 3,6 % (environ 25 000) des inscriptions ont pu être achetés en raison de la demande. La vente a été officiellement conclue après qu’Immutable a annoncé sa série B de 60 millions de dollars US et après une vague d’intégrations commerciales de haut niveau.

IMX est le jeton natif d’Immutable X, visant à être le « Stripe pour NFT » d’Ethereum. Immutable X est le premier protocole de mise à l’échelle à zéro connaissance (zk-rollup) d’Ethereum pour la frappe et le trading NFT sans gaz. Le protocole a annoncé des intégrations avec des marchés tels que OpenSea, Mintable, TokenTrove, et alimente certains des plus grands jeux NFT à travers DeFi (SuperFarm), Collectables (Epics.GG) et jeux (GreenPark Sports, Illuvium, MyCryptoHeroes +).

Le protocole de mise à l’échelle hyper-sécurisé, construit en partenariat avec StarkWare, se lance à la suite d’une série d’incidents de sécurité autour de solutions sans couche 2, telles que le piratage Poly Network de 600 millions de dollars.

Le jeton IMX est conçu pour accélérer la croissance du protocole Immutable X : chaque utilisateur qui négocie sur une application, une place de marché ou un jeu construit sur Immutable X gagne le jeton. Il aligne les incitations pour les utilisateurs et les développeurs qui contribuent à la croissance d’un écosystème NFT évolutif via des activités pro-réseau, telles que le trading, la fourniture de liquidités et la création d’applications. Le livre blanc complet est disponible ici.

Bien que la vente de jetons soit terminée, les supporters ont encore la possibilité d’accéder aux jetons IMX grâce à des subventions aux développeurs et à de futures initiatives communautaires. Actuellement, les développeurs NFT sont encouragés à rejoindre l’écosystème L2 en pleine croissance et à gagner jusqu’à 30 000 IMX lorsqu’ils lancent leurs projets NFT réussis sur Immutable X d’ici la fin septembre.

« Nous sommes plus que ravis de cette réponse. C’est fou.” a déclaré Robbie Ferguson, co-fondateur d’Immutable X, “nous sommes ravis d’aider à intégrer les entreprises NFT avec des centaines de millions de transactions NFT par jour, sans compromettre la sécurité, la liquidité ou, plus important encore, vivre sur la version blockchain de l’open Internet : Ethereum.

À propos d’Immuable

Immutable est le créateur de la première solution de mise à l’échelle de couche 2 pour les NFT sur Ethereum, avec une confirmation instantanée des transactions, une évolutivité massive (au moins 9 000 transactions par seconde), aucun frais de gaz, le tout sans compromettre la garde de l’utilisateur.

Grâce à la plate-forme Immutable X, la société apporte de la transparence dans le monde opaque des économies d’actifs numériques (NFT, jetons non fongibles), offrant aux vendeurs et aux acheteurs de véritables droits de propriété numérique. Immutable construit une infrastructure pour les marchés que les développeurs peuvent utiliser pour offrir une meilleure valeur à leurs utilisateurs et introduire des économies de marché dans leurs jeux.

Immutable est responsable du lancement du jeu de cartes à collectionner blockchain le plus réussi, Gods Unchained, dirigé par Chris Clay, l’ancien directeur de Magic the Gathering Arena. Les développeurs et les entreprises travaillant sur Immutable X incluent : SuperfarmDAO (ferme défi NFT), Epics.GG (objets de collection), Illuvium (RPG de combat automatique), Lucid Sight (MLB Champions Baseball, Crypto Space Commander), War Riders (MMO post-apocalyptique) , Gods Unchained (TCG), Guild of Guardians (RPG mobile), Mintable (marché NFT) et double jump.Tokyo/MCH+.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.