Immutable X et Together Labs signent un accord pour créer et échanger des actifs numériques sans frais de gaz

Immutable X, la première solution de couche 2 basée sur Ethereum (ETH / USD) pour NFT et Together Labs, la société mère d’IMVU, ont signé un accord pour permettre à un million d’utilisateurs de participer à l’économie dynamique de NFT en créant et en négociant des actifs numériques sans gaz frais, a appris Invezz dans un communiqué de presse. Tous ces utilisateurs sont actifs au quotidien. La plateforme Immutable X et la plateforme IMVU seront intégrées.

X immuable pour améliorer l’expérience utilisateur virtuelle IMVU

En ajoutant des capacités NFT, Immutable X améliorera l’expérience virtuelle des utilisateurs d’IMVU. L’intégration minimisera les complexités et améliorera la création de NFT. Plus de 200 000 créateurs IMVU actifs auront la possibilité de créer, d’acheter et de vendre facilement des NFT tout en profitant de la sécurité de couche 1 et en économisant beaucoup sur les frais d’essence.

Le co-fondateur d’Immutable X, Robbie Ferguson, a partagé :

« Nous sommes ravis du partenariat avec IMVU. Propulsé par Immutable X, nous offrons une évolutivité à tous les utilisateurs du métaverse IMVU et leur permettons d’échanger de manière transparente leurs NFT sur Ethereum sans compromettre la sécurité de leurs actifs.

Immutable et StarkWare ont créé Immutable X en tant que nouvelle version dans le monde de NFT. La plateforme assure le trading d’actifs dans un écosystème abordable, décentralisé et transparent. Un partenariat entre Immutable et Trace permettra aux utilisateurs d’IMVU de créer du contenu sans laisser d’empreinte carbone.

Futurs jalons stratégiques

Together Labs prévoit un certain nombre d’étapes clés dans le contexte de la construction de l’économie méta-inverse de prochaine génération, y compris l’intégration NFT qui exploite la plate-forme Immutable X. VCOIN, une monnaie numérique transférable IMVU lancée en janvier de cette année, est vendue comme un sécurité non sécurisée avec allégement SEC spécifique.

Sanjay Wahi, directeur principal de la stratégie pour la blockchain chez IMVU, a déclaré :

« Les utilisateurs d’IMVU sont très habitués à créer et à acheter sur notre marché de biens virtuels aujourd’hui. Avec l’ajout de NFT et la possibilité de tirer parti de la plate-forme Immutable X, nous serons en mesure d’améliorer cette expérience de manière transparente, ce qui devrait favoriser l’adoption par les créateurs et les utilisateurs. “

