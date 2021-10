Immutable X s’associe à ESL Gaming pour faire progresser le commerce neutre en carbone, toujours NFT

Solution leader de mise à l’échelle NFT de couche 2 Immutable X et ESL Gaming, le leader mondial de l’esport, se sont associés pour faire progresser le commerce sans gaz et neutre en carbone des NFT ESL Pro Tour, apprend Invezz dans un communiqué de presse.

Accès mondial à NFT sur Pro Tour

ESL prévoit de développer son expérience d’audience en développant NFT via Immutable X. Le célèbre fournisseur de jeux lancera une plate-forme NFT stable qui permettra aux fans d’esports du monde entier d’acheter, de vendre et d’échanger des actifs NFT sur ESL Pro Tour.

Le partenariat avec Immutable X dotera ESL de l’infrastructure nécessaire pour évoluer. Les fans de sports électroniques peuvent accéder au trading et à la frappe de NFT neutres en carbone et non gazeux.

La sécurité est garantie car le protocole hyper-sécurisé d’Immutable X hérite directement de la sécurité de couche 1 d’Ethereum (ETH / USD).

Bernhard Mogk, vice-président principal du développement commercial mondial d’ESL Gaming, a commenté l’association :

L’équipe Immutable a le jeu dans son ADN et nous partageons la même vision pour l’avenir des NFT. Combiné à une profonde passion pour la communauté, c’est le seul moyen de forger une innovation significative dans l’espace. Nous ne pourrions être plus enthousiastes à l’idée de lancer Immutable X, la plate-forme de collection ultime centrée sur la communauté et les fans pour acheter, collectionner et posséder certains des moments les plus mémorables de l’histoire de l’EPT.

ESL Pro Tour CS: GO a collecté plus de 5 millions de dollars en prix pour les joueurs tels que la structure globale des compétitions CS: GO locales et mondiales d’ESL Gaming.

David Hiltscher, vice-président de la gestion de la valeur des fans et de l’analyse chez ESL Gaming, a ajouté :

Nous sommes ravis de l’opportunité de construire notre offre EPT NFT sur la plate-forme Immutable X. La solution d’Immutable pour le trading NFT sans carbone et sans gaz est parfaitement adaptée à nos besoins, et nous avons hâte de montrer aux fans quoi ! que nous construisons !

Développé avec la technologie de pointe zk-rollup

Immutable X utilise la technologie avancée zk-rollup de StarkWare. Il offre à ses utilisateurs et développeurs des tarifs de gaz nuls, une évolutivité massive et une confirmation commerciale instantanée depuis sa création en avril de cette année. Immutable X s’engage à garantir que tous ses NFT de couche 2 sont entièrement neutres en carbone.

Robbie Ferguson, co-fondateur d’Immutable X, a déclaré :

La vision d’ESL pour les NFT des moments ESL Pro Tour a l’expérience des fans à l’esprit. Chez Immutable X, nous permettons aux principaux partenaires de jeux comme ESL d’intégrer NFT dans leurs expériences sans sacrifier la sécurité ou la vitesse. Nous sommes ravis de nous associer à un leader comme ESL et nous nous réjouissons à l’idée d’un excellent partenariat pour les années à venir.

