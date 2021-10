Imola arrive, la Chine sort alors que la F1 confirme le calendrier 2022 de 23 courses · .

La Formule 1 a annoncé un autre programme de courses record pour le championnat du monde de Formule 1 de l’année prochaine.

La saison 2022 de F1, qui a été approuvée par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, comportera 23 courses, battant le record établi par le programme de 22 manches de cette année.

Le championnat débutera par une course sur le circuit international de Bahreïn, pour la quatrième fois de son histoire, le 20 mars. Le championnat se terminera exactement huit mois plus tard, répartissant 23 courses sur 36 week-ends.

Abu Dhabi accueillera la dernière course de la saison, comme chaque année depuis 2014. Sa date du 20 novembre est la première conclusion d’une saison de F1 depuis 2010, et garantit que le championnat se terminera un jour avant le premier match de la Coupe du monde de football de la FIFA.

Ce tournoi se déroule au Qatar, ce qui explique l’absence du pays du calendrier F1 2022 après ses débuts le mois prochain. Il devrait revenir au calendrier en 2023.

Données de piste : Autodrome international de MiamiPour la première fois depuis 1984, la F1 organisera deux courses aux États-Unis. Une course de rue à Miami, qui a été confirmée en avril après plusieurs tentatives pour réaliser le plan, aura lieu en mai. Cela rejoindra la course existante sur le Circuit des Amériques au Texas, qui marquera son 10e anniversaire en 2022.

L’Italie organisera également deux courses car le Grand Prix de Chine a été retiré du calendrier pour la troisième année consécutive en raison de la pandémie de Covid-19. Imola reviendra donc à nouveau au programme en avril pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne, tandis que Monza continue d’accueillir le Grand Prix d’Italie.

D’autres sites n’ayant pas organisé de courses depuis 2019 en raison du Covid-19 reviendront au programme. La F1 reviendra à Melbourne en Australie, à Montréal au Canada, à Suzuka au Japon et sur le circuit de Marina Bay à Singapour.

L’Autodromo do Algarve au Portugal et le parc d’Istanbul en Turquie, qui ont organisé des courses au cours des deux dernières saisons touchées par la pandémie, ne reviendront pas au calendrier.

La F1 a indiqué que les courses d’Imola, du Circuit de Catalunya, de Singapour et du Circuit des Amériques sont soumises à l’accord de nouveaux contrats pour ces événements. La course de Miami est soumise à l’approbation de son nouveau circuit.

« Nous sommes très satisfaits de l’intérêt pour la Formule 1 de la part des endroits qui souhaitent accueillir des courses et de la croissance du sport, et pensons que nous avons un calendrier fantastique pour 2022 avec des destinations comme Miami rejoignant des sites célèbres et historiques », a déclaré Stefano Domenicali, PDG de la F1. . « La pandémie est toujours avec nous, et nous continuerons donc d’être vigilants et en sécurité – pour protéger tout notre personnel et les communautés que nous visitons. »

Calendrier F1 2022

