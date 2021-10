Imola conclut un accord jusqu’en 2025 et devrait remplacer la Chine en 22

Imola est inscrite au calendrier de la Formule 1 jusqu’en 2025, et le GP d’Émilie-Romagne 2022 pourrait être aux dépens de la Chine.



La Formule 1 a couru pour la dernière fois sur le circuit international de Shanghai en Chine en 2019, mais l’événement est désormais absent depuis deux saisons en raison de la pandémie mondiale en cours.

Et ce sort devrait maintenant s’étendre sur trois saisons, le Grand Prix de Chine ne remplissant pas la place du 24 avril sur le calendrier 2022.

Au lieu de cela, la BBC a annoncé qu’Imola prendrait sa place dans le calendrier d’une troisième saison consécutive en tant qu’hôte du Grand Prix Made in Italy et Emilia Romagna.

Cette nouvelle a maintenant été soutenue par le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio, qui a confirmé que le Grand Prix d’Émilie-Romagne reviendrait non seulement pour 2022, mais qu’il deviendrait également un élément permanent du programme de la F1 jusqu’en 2025.

« Maintenant, c’est officiel, le Made in Italy et le GP d’Emilia Romagna seront au calendrier officiel de la Formule 1 la saison prochaine », a déclaré Di Maio au Corriere dello Sport.

« Un accord a été signé jusqu’en 2025. L’Italie est le seul pays à avoir deux grands prix de F1 : Monza et Imola, un GP prestigieux pour toute l’Italie, un volant pour le tourisme et pour tous nos Made in Italy.

Stefano Bonaccini, président d’Émilie-Romagne a ajouté qu’Imola accueillera en effet le Grand Prix Made in Italy et Émilie-Romagne le 24 avril.

« Le rêve devient réalité. Le 24 avril 2022, nous aurons un splendide Grand Prix Made in Italy et Emilia-Romagna, qui ramènera le circuit Enzo et Dino Ferrari au scénario qu’il mérite, comme tant de fans en Italie et dans le monde l’ont demandé, » il a dit.

Un calendrier record de 23 courses sera disputé en 2022, dans un délai plus court entre mars et novembre.