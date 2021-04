Imola espère une place permanente sur le calendrier F1

Le président du circuit d’Imola, Giancarlo Minardi, a révélé que le site italien souhaitait devenir un incontournable du calendrier de la Formule 1.

La piste historique est revenue en F1 pour la première fois depuis 2006 la saison dernière, en accueillant le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Le circuit est entré pour la première fois au calendrier en 1980, accueillant le Grand Prix d’Italie, avant que le Grand Prix de Saint-Marin ne devienne un incontournable entre 1981 et 2006.

L’action revient à Imola plus tard ce mois-ci pour la deuxième course de la saison 2021 et dans la perspective de l’avenir, Minardi a déclaré qu’ils espéraient organiser un «GP bien organisé» et «voir ce qui se passera dans le futur».

« Si les règles permettent d’organiser davantage de Grand Prix dans un pays, alors nous aimerions beaucoup accueillir la F1 sur notre circuit à l’avenir et nous espérons une place permanente sur le calendrier », a déclaré Minardi à Racing News 365. «Ce n’est pas possible pour le moment, mais pour l’instant, nous allons essayer de montrer que nous pouvons organiser un GP bien organisé et ensuite nous verrons ce qui se passera à l’avenir.»

Alors qu’un nombre limité de supporters ont pu assister au Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison, Minardi a confirmé que les fans ne seraient pas présents à Imola en raison des restrictions COVID-19.

«Nous travaillons d’arrache-pied pour tout organiser du mieux que nous pouvons», a ajouté Minardi.

«En raison des règles COVID-19 nécessaires, il n’est pas facile de tout organiser correctement.

«Cependant, nous allons tout faire et pendant le week-end du Grand Prix, nous accueillerons également le Championnat d’Europe de Formule Régional par Alpine, ce qui est bien sûr formidable pour notre événement. Malheureusement, nous ne pouvons pas encore accueillir les fans sur la piste, mais l’année dernière, nous avons pu offrir un grand spectacle et nous espérons le faire à nouveau cette année.