Imola fait le changement pour stimuler les espoirs de dépassement

La seule zone DRS d’Imola pour le Grand Prix Made in Italy et Emilia Romagna a été étendue.

Le célèbre circuit italien est revenu au calendrier de la Formule 1 à l’automne 2020 en tant que l’une des nombreuses courses ajoutées au calendrier pour l’étoffer à la suite d’une vague d’annulations causées par la pandémie de santé.

Cinq mois et demi plus tard, il est de retour, cette fois en remplacement spécifique du Grand Prix de Chine qui a été reporté indéfiniment pour 2021 – bien que pas encore officiellement annulé complètement.

Depuis la dernière fois qu’Imola avait organisé la F1 à l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari pour le Grand Prix de Saint-Marin 2006, la chicane Variante Bassa avait été retirée, créant une course à plein régime de la sortie du deuxième gaucher de Rivazza jusqu’à Tamburello, avec la seule zone DRS placée le long de ce tronçon du circuit.

Lors de la course de l’année dernière, le point de détection du DRS était après la sortie de Rivazza 2 et le point d’activation était situé sur la ligne de contrôle.

Désormais, comme le rapporte Motorsport Week, pour 2021, le point de détection a été déplacé à 20 mètres avant Rivazza 1, tandis que le nouveau point d’activation a été placé à 60 mètres avant le virage du virage 19 qui précède la ligne de contrôle.

L’intention du changement est d’augmenter les opportunités de dépassement, qui étaient relativement rares pendant la course 2020 – en particulier par rapport au Grand Prix du Portugal de la semaine précédente à Portimao et avec Imola étant un type de site plus étroit et “ old school ”.

Le pilote Red Bull, Sergio Perez, a pour sa part souligné que les positions sur la grille sont essentielles dans son aperçu du Grand Prix du Made in Italy et d’Émilie-Romagne en raison de la difficulté de dépasser les voitures sur le circuit.

«Les qualifications sont très importantes à Imola car on peut difficilement doubler là-bas, mais j’aime ça», a déclaré le Mexicain, parti 11e pour Racing Point l’an dernier mais remonté dans l’ordre pour terminer sixième.

Cette course a été remportée par Lewis Hamilton devant son coéquipier Valtteri Bottas alors que Mercedes remportait le titre de champion du monde des constructeurs pour la septième saison consécutive, Daniel Ricciardo complétant le podum de Renault.

Aucun autre changement n’a été apporté au circuit depuis 2020, la principale différence en termes de programmation étant que le week-end du Grand Prix se déroulera sur les trois jours habituels cette fois-ci au lieu de deux l’année dernière.

