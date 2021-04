Imola fournira des “ réponses importantes ” à Ferrari

Perdant du terrain face à McLaren lors du GP de Bahreïn, Laurent Mekies affirme que la course d’Imola de ce week-end apportera une «réponse importante» à Ferrari quant à savoir s’il s’agissait d’un problème ponctuel ou d’un problème.

Dernière fois à Bahreïn, Charles Leclerc s’est qualifié devant les McLaren mais a terminé derrière Lando Norris dans le grand prix.

Le pilote monégasque partait en P4 mais passait la ligne à la sixième place.

Ce week-end, au Grand Prix d’Émilie-Romagne, il repart de la quatrième place avec son coéquipier Carlos Sainz P11.

Quant aux McLaren, Daniel Ricciardo est sixième devant Lando Norris qui a vu son dernier tour volant supprimé pour dépassement des limites de la piste.

Mekies est intéressé de voir si Ferrari peut garder les McLaren derrière eux cette fois-ci.

“A Bahreïn, nous avons perdu de la compétitivité entre les qualifications et la course”, a déclaré le directeur sportif de Ferrari à Sky F1 en Italie.

«Nous étions devant les McLaren en qualifications, puis derrière eux pendant la course.

«Nous avons passé beaucoup de temps à travailler là-dessus pour comprendre où nous perdons nos performances.

«Ici, nous avons une approche complètement différente pour cette piste.

«C’est sûr que ce sera une réponse importante pour comprendre si nous perdrons à nouveau quelque chose pendant la course ou si nous aurons la même performance que celle que nous avons en qualifications.»

Mais alors que Leclerc a mis sa Ferrari en Q3, son coéquipier Sainz n’a pas réussi à sortir de Q2.

L’Espagnol est tombé en deçà de 0.06s.

Mekies admet qu’il faudra du temps à Sainz pour s’adapter à la vie chez Ferrari, mais estime qu’il fera une meilleure performance dans le Grand Prix.

“Il est juste qu’il doit grandir, il est juste que dans des conditions comme celles d’aujourd’hui avec dix voitures toutes proches les unes des autres en quelques dixièmes, son tour ne peut pas être parfait”, a-t-il déclaré.

«C’est à nous de l’aider à s’installer le plus vite possible et de le mettre à l’aise le plus vite possible.

«Ce matin, il n’arrêtait pas de nous dire qu’il voulait faire plus de tours, qu’il devait faire plus de tours. Voilà le sentiment.

«Nous nous attendons cependant à ce que demain il trouve le bon rythme.»

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

