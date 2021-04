“ Imola le début des moments difficiles de Lewis contre Max ”

Le fait de perdre la tête à Max Verstappen dans le virage 1 du Grand Prix d’Émilie-Romagne a créé «une petite crise» pour Lewis Hamilton, déclare Damon Hill.

Hamilton a connu, selon ses critères, un dimanche délabré sur le circuit d’Imola.

Bien qu’il soit parti de la pole position devant les pilotes Red Bull, il était P2 après le virage 1 alors qu’il avait terminé deuxième au début de son affrontement avec Verstappen.

Parti sur le mouillé, Verstappen, qui avait été P3 sur la grille, a été rapidement aux côtés de Hamilton et a eu la meilleure ligne dans le virage 1.

Alors que Verstappen conservait sa position sur piste, Hamilton a été contraint de monter les bordures, perdant un peu de son aileron avant et de la tête.

Cela, estime Hill, a mis Hamilton fermement sur le pied arrière.

“Cela a créé une petite crise pour Lewis Hamilton”, a déclaré l’ancien champion du monde de F1 lors du podcast F1 Nation.

«Je pense qu’il s’attendait probablement à être davantage menacé par [Sergio] Perez sur sa droite mais en fait c’est Max qui a été extrêmement courageux hors de la ligne, qui a en fait mis une roue juste au bord de la piste.

«Cependant, il a gardé son pied dedans et a rejoint Lewis dans le virage 1, puis a forcé Lewis à faire le tour de l’extérieur. Je regardais ça et je dois dire que je pensais «Lewis, non, non, non, pas là».

«Je pense qu’il aurait dû concéder le virage parce que je pense qu’il était assez clair que Max avait la ligne intérieure, et il était inévitable que Max allait utiliser toute la piste et Lewis n’avait nulle part où aller sauf sur ces grandes bandes froissées ou saucisses, les bosses qu’ils mettent sur le trottoir.

«Cela a endommagé sa première ligne et l’a vraiment mis à l’arrière pour le reste de la course.»

Hamilton allait commettre une deuxième erreur plus tard dans la course, glissant hors de la piste et dans le gravier, tombant à la neuvième place.

Il a récupéré pour terminer deuxième, conservant la tête du championnat des pilotes par un point devant le vainqueur de la course Verstappen.

“Ce que nous voyons maintenant, ce sont les premiers moments difficiles qui se construiront au cours de la saison, marquant de petits points l’un sur l’autre”, a ajouté Hill.

«Max a gagné celui-là. Il a non seulement remporté la course, mais aussi le premier virage et le départ et Lewis s’est légèrement dégradé.

