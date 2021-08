iMore Show 762 : Nager dans l’argent

Cette semaine, au iMore Show, nous parlons des résultats gigantesques d’Apple au troisième trimestre, de l’avenir de Face ID et bien plus encore.

Écoute maintenant

Abonnez-vous dans iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens

Mini-LED MacBook Air (2022) : rumeurs, date de sortie, prix, fonctionnalités, plus | iMore Gurman : Face ID pourrait être sur les Macs, tous les iPhones et iPads d’ici “quelques années” | iMore Mauvaise nouvelle : cet iMac plus grand pourrait ne pas être prêt avant l’année prochaine après tout | iMore Certains modèles d’iPhone 14 bénéficieraient d’une énorme mise à niveau du châssis en titane | iMore Ross Young : Nouvel iPad mini doté d’un écran de 8,3 pouces | iMore Apple Q3 2021 : Apple réalise 81,4 milliards de dollars de revenus | Rapport iMore : l’iPad Air de 5e génération bénéficiera d’un design iPad-Pro, aucun changement pour l’iPad mini 6 | iMore Apple s’attend à ce que les contraintes d’approvisionnement impactent la production d’iPhone et d’iPad | Le brevet iMore d’Apple indique que l’ID tactile et l’ID de visage intégrés à l’écran pour les futurs appareils | iMore LG Display prépare une autre ligne OLED pour Apple, selon un rapport | Les fournisseurs d’iMore se préparent pour 60 millions d’unités 5G mmWave iPhone 13, selon Digitimes | iMore Apple Watch Series 7 (2021) : date de sortie, prix, fonctionnalités et rumeurs | Les masques iMore seront à nouveau requis dans la majorité des Apple Stores américains | iPlus

Commanditaires

Hover : faites-vous un nom avec Hover. Prenez un nom de domaine sur hover.com/imore et bénéficiez d’une remise de 10 % avec notre lien de parrainage sur tous les nouveaux achats.

Hôtes

Faites partie du spectacle!

Envoyez vos commentaires, questions, commentaires ou suivi à :

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.