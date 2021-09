iMore Show 766 : un mois de septembre très pomme

Cette semaine sur le iMore Show, nous discutons du dernier changement de politique d’Apple sur l’App Store et abordons quelques rumeurs de dernière minute avant un éventuel événement en septembre.

Écoute maintenant

Abonnez-vous dans iTunes : Audio Abonnez-vous à RSS : Audio Télécharger directement : Audio

Liens

Gurman réitère ses plans pour l’iPhone 13, y compris un écran 120 Hz, ProRes, plus | iMore De nouveaux MacBook Pro mini-LED 14 pouces et 16 pouces sont à nouveau annoncés pour le lancement en 2021 | Rapport iMore : lancement de l’iPhone 13 la troisième semaine de septembre, option 1 To pour iPhone 13 Pro | iMore L’iPad le plus économique d’Apple est sur le point de bénéficier d’une sérieuse mise à niveau, déclare Gurman | iMore Le nouveau moule de l’étui pour iPad mini présente des bords plus minces, aucun bouton d’accueil, et plus encore | iMore Mark Gurman : Mac mini repensé avec processeur M1X et plus de ports à venir « dans les prochains mois » | iMore Mark Gurman : Apple a testé le Touch ID à l’écran mais il ne sera pas présent sur l’iPhone 13 | iMore Apple Watch Series 7 tailles 41 mm et 45 mm affirme la rumeur, pas de nouvelles couleurs | iMore Kuo : l’iPhone 13 bénéficiera de la prise en charge des communications par satellite LEO – mais peut-être pas | iMore Apple annonce les premiers États à obtenir des identifiants Apple Wallet et des permis de conduire | iMore Apple économise d’importantes mises à niveau de santé pour la future Apple Watch, selon un nouveau rapport | iMore ‘Aucune chance’ Apple Watch Series 7 mesure la tension artérielle, déclare Gurman | iMore Apple permettra aux applications de rediriger les utilisateurs vers des abonnements en dehors de l’App Store | iMore Report affirme qu’Apple est en pourparlers avec Apple Car avec des fournisseurs coréens et japonais | iMore L’information : le prochain casque AR/VR d’Apple nécessitera une connexion iPhone | iMore Bloomberg : un écran plus grand signifie que de nouveaux cadrans de montre arrivent sur l’Apple Watch Series 7 | iMore Apple retarde les fonctionnalités controversées de sécurité des enfants à la suite de commentaires | iPlus

Commanditaires

Setapp : les meilleures applications pour Mac dans une seule suite. Essayez Setapp gratuitement pendant une semaine. Si vous aimez Setapp, ne payez que 9,99 $ par mois tant que cela vous est utile.

Hôtes

Faites partie du spectacle!

Envoyez vos commentaires, questions, commentaires ou suivi à :

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.