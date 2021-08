Impact Covid-19 : 32 % d’acquéreurs désireux d’emménager dans un nouveau logement dans un an

Reflétant une perspective plus optimiste, 61% des personnes interrogées dans le segment des Indiens grand public s’attendent à ce que les prix de leurs résidences principales augmentent au cours des 12 prochains mois.

La pandémie de COVID-19 a fondamentalement modifié la façon dont les acheteurs de maison perçoivent leur logement. Le comportement des consommateurs a considérablement changé, entraînant un changement structurel dans la manière dont ils considèrent comment et où vivre, y compris leur sentiment d’être propriétaire d’un logement. Cocooned dans le confort de leur foyer pendant le confinement rigoureux a conduit de nombreuses personnes à réévaluer leurs priorités et à chérir le sentiment de sécurité qui accompagne la possession d’une maison.

Dans cette optique, Knight Frank a publié son Global Buyer Survey, qui analyse l’impact que Covid-19 a eu sur l’attitude des acheteurs résidentiels à l’égard de l’achat de maisons dans le monde.

Selon le rapport, 19% des personnes dans le monde ont déménagé dans une nouvelle maison depuis le début de la pandémie ; ce chiffre atteint 25 % en Australasie et en Amérique du Nord. Parmi les non-déménageurs, 20% sont plus enclins à déménager en 2021 alors même que la pandémie se poursuit.

Dans l’édition indienne de l’enquête, 26% des Indiens du courant dominant avaient déménagé leur résidence au cours de la période de pandémie. Ces déménagements étaient motivés par des facteurs tels que le manque d’espaces plus ouverts et la proximité avec les amis et la famille. Pour les Indiens qui n’ont pas déménagé, 32 % étaient plus enclins à déménager au cours des 12 prochains mois. Une majorité écrasante de 87 % des répondants qui souhaitent déménager au cours des 12 prochains mois préfèrent le quartier de banlieue de leur ville de résidence actuelle, tandis que 13 % des répondants qui souhaitent déménager peuvent envisager une autre ville.

VOLONTÉ DE DÉMÉNAGER AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE

Globalement, 64% des personnes interrogées s’attendent à ce que la valeur de leur résidence principale augmente au cours des 12 prochains mois. Dans le cas du segment Global Indian, qui représente le segment des revenus les plus élevés, 32 % s’attendent à une hausse des prix. Reflétant une perspective plus optimiste, 61% des personnes interrogées dans le segment des Indiens grand public s’attendent à ce que les prix de leurs résidences principales augmentent au cours des 12 prochains mois.

32% des personnes interrogées du segment indien grand public ont exprimé leur volonté d’emménager dans un nouveau logement au cours des 12 prochains mois en raison de la pandémie, tandis que 14% du segment indien mondial ont indiqué un désir de relocalisation. Dans un environnement sensible aux prix, plus de 50 % de tous les segments de revenu en Inde ont cité le manque de volonté de payer un supplément pour les résidences de marque. Marquant une citation importante, 32% du segment indien mondial ont exprimé leur volonté de payer une prime pour une maison plus verte.

Le rapport souligne que l’avenir du travail jouera un rôle important non seulement pour le secteur commercial mais aussi pour le résidentiel. Plus de la moitié des personnes interrogées dans le segment des Indiens grand public s’attendent à être de retour au pouvoir pendant toute la semaine de travail une fois toutes les restrictions levées. 47% des répondants du segment indien mondial prévoient de continuer à travailler pendant 2 à 4 jours par semaine depuis leur bureau une fois toutes les restrictions levées. Dans le segment indien grand public, la plus forte inclinaison vers 5 jours de travail de bureau a été montrée par les professionnels, à savoir les avocats, les architectes, les médecins, les comptables agréés, etc. Dans le cas du segment de la classe salariée, la préférence pour le travail de bureau variait de 3 à 5 jours. Cela est largement dû à l’impact des employés des entreprises technologiques travaillant à domicile.

Globalement, 59% des personnes interrogées envisagent de travailler 3 à 5 jours par semaine depuis leur bureau une fois toutes les restrictions levées. Au Moyen-Orient et en Asie, ce chiffre est respectivement de 41 % et 36 %.

Commentant la même chose, Shishir Baijal, président et directeur général de Knight Frank India, a déclaré: «La pandémie a changé les perspectives d’accession à la propriété. Globalement, deux tendances se sont dégagées ces derniers mois. Premièrement, une ambivalence croissante de certains acheteurs en ce qui concerne l’emplacement, à condition qu’ils puissent s’assurer une copropriété qui offre le style de vie et le plaisir qu’ils estiment avoir manqué. Et, deuxièmement, compte tenu des faibles taux d’épargne et des marchés boursiers mousseux, les acheteurs adoptent une position plus défensive en rééquilibrant leurs portefeuilles en mettant davantage l’accent sur les actifs corporels tels que l’immobilier.

Shishir a ajouté : « La pandémie a changé les perspectives de propriété de logements dans les différentes couches de revenus en Inde. Notre enquête auprès des acheteurs confirme que parmi l’ensemble des acheteurs de maison indiens, 32% ont manifesté leur intérêt à déménager de leurs maisons d’avant la pandémie. On observe qu’outre la propension à dépenser et le type de maison qui régissent généralement la décision d’achat d’un acheteur indien, des facteurs tels que l’accès aux espaces verts ouverts, les soins de santé et la proximité du lieu de travail ont également commencé à jouer un rôle important. Les maisons écoénergétiques gagnent également du terrain car le concept est préféré par les acheteurs de maisons en Inde. »

Perspectives optimistes d’appréciation des prix dans les résidences principales

À l’échelle mondiale, plus des deux tiers des personnes interrogées s’attendent à ce que la valeur de leur maison actuelle augmente l’année prochaine, la plupart s’attendant à une augmentation comprise entre 1 % et 9 % au cours de la période de 12 mois. Cela coïncide avec le Prime Global Forecast Index de Knight Frank, qui souligne que les prix des logements en moyenne devraient augmenter de 4 % en 2021 dans le monde.

Dans le contexte de l’Inde, il y a plus de dynamisme dans le sentiment du segment indien grand public que le segment indien mondial. Près de 58% des personnes interrogées à Mumbai et à Kolkata s’attendaient à une augmentation allant jusqu’à 10% des prix résidentiels, tandis que 53% à Pune ont également une attente similaire. Plus de 60% des personnes interrogées dans les villes du Sud s’attendent à une augmentation des prix allant jusqu’à 20% au cours des 12 prochains mois. Environ 19 % des personnes interrogées à Bangalore et 18 % à Chennai s’attendaient à ce que les prix augmentent de 20 % ou plus au cours des 12 prochains mois.

Du point de vue mondial, depuis l’avènement de la pandémie, jusqu’à 19% des personnes interrogées ont déménagé dans une nouvelle maison. Le segment indien mondial, cependant, est resté prudent de déménager pendant la pandémie, avec seulement 7% ayant déménagé dans une nouvelle maison au cours des 12 derniers mois. En revanche, près de 26 % des répondants du segment des Indiens traditionnels ont décidé de déménager au cours de la même période.

Partageant des détails sur la propension à dépenser pour acheter une nouvelle maison, le rapport a indiqué que 38% des répondants du segment indien grand public ont indiqué une augmentation de l’allocation budgétaire pour l’achat résidentiel. Plus de la moitié des répondants du segment indien mondial n’ont indiqué aucun changement.

Les attitudes des acheteurs du segment indien grand public en Inde du Sud sont assez optimistes en ce qui concerne la propension à dépenser pour acheter de nouvelles maisons. 63 % à Chennai, 54 % à Hyderabad et 39 % à Bengaluru ont indiqué une augmentation de la propension à dépenser.

