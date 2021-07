Impact COVID-19 : les agents de voyages reviennent sur le devant de la scène alors que les touristes exigent une touche personnelle

in

C’est une indication que la part des voyages en couple et en famille va augmenter. Les gens sont également prêts à dépenser plus pour de meilleurs services et expériences.

La dépendance vis-à-vis des agents de voyages a fait son retour après l’épidémie de COVID-19 au milieu d’un besoin de personnalisation et de connectivité en temps réel, selon une enquête. Le voyage a pris de l’ampleur grâce à une campagne de vaccination accélérée après une année 2020 difficile et une deuxième vague meurtrière de la pandémie, a révélé l’enquête de la plateforme de voyage B2B TravClan.

TravClan a interrogé près de 250 agents de voyages, planificateurs et consommateurs de petite et moyenne gamme afin d’identifier les changements dans l’écosystème du voyage ainsi que le comportement des voyageurs indiens dans un monde post-pandémique.

L’enquête a révélé que 83% des agents s’occupaient des nouveaux clients, un indicateur clé qu’un nombre croissant d’Indiens se tournaient vers les agents de voyages et les planificateurs de voyages. Il a également révélé que contrairement à la croyance populaire selon laquelle les jeunes voyagent davantage, les personnes âgées de 30 à 50 ans représenteront 75 % des vacanciers dans un avenir proche. C’est une indication que la part des voyages en couple et en famille va augmenter. Les gens sont également prêts à dépenser plus pour de meilleurs services et expériences.

Le co-fondateur de TravClan, Arun Bagaria, a déclaré : « L’industrie mondiale du tourisme a enduré un défi existentiel majeur et le surmonte maintenant avec confiance sur la base des connaissances acquises au cours de la dernière année. Le dynamisme de la demande de voyages post-pandémique est tel que de nombreux agents qui avaient fermé leurs portes par crainte d’un effondrement de l’industrie mondiale du voyage reviennent maintenant au bercail. L’enquête a également révélé que la plupart des agents de voyages pensent que les opérations reprendront plus rapidement que prévu. Avec plusieurs destinations populaires telles que les Maldives et la Thaïlande annonçant déjà une réouverture par phases, les voyages internationaux devraient reprendre sur les principaux marchés d’ici octobre.

Sur le nombre total de personnes interrogées, auxquelles on a demandé aux personnes interrogées si elles pensaient que davantage de personnes préféreraient réserver via des agents de voyages dans le contexte de l’évolution du scénario de voyage après COVID-19, 82,2% ont répondu oui. Interrogés sur le type d’exigence de voyage qui avait connu une augmentation après la pandémie, 51,3% des personnes interrogées ont répondu aux escapades de week-end, tandis que 41,2% ont choisi les loisirs. Les staycations et les workcations ont été choisis par 34,5% et 31,5% des répondants, respectivement.

L’enquête a également souligné la popularité des séjours et des postes de travail ainsi que des voyages de loisirs et de week-end. Bagaria a déclaré : « Les agents de voyages évoluent pour répondre aux besoins des futurs voyageurs… à une époque où les réglementations en matière de voyage changent fréquemment. » Il a ajouté que les agents qui menaient leurs activités hors ligne adoptent désormais de nouvelles technologies et deviennent des planificateurs de voyages, menant même des activités de marketing sur les réseaux sociaux.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.