Impact Covid-19 : Les voyages en avion intérieurs réduits à 50% de capacité, les billets seront chers à partir du 1er juin

Le gouvernement a également augmenté la limite inférieure des tarifs des vols.

Face à l’augmentation des cas de Covid-19 entraînant une baisse du nombre de passagers aériens, le ministère de l’Aviation civile a réduit la capacité des vols intérieurs. On a vu qu’au cours des trois derniers mois, le nombre de personnes voyageant en avion était comparativement inférieur à celui des voyageurs prenant des vols plus tôt. Compte tenu de ce scénario, le ministère de l’aviation a décidé de réduire la capacité des compagnies aériennes opérant sur les routes intérieures en Inde. La capacité des vols intérieurs sera la moitié des niveaux d’avant Covid. Pour l’instant, les vols intérieurs fonctionnent à 80% de leur capacité.

Depuis que les opérations aériennes ont repris l’année dernière le 25 mai après deux mois de confinement, c’est la première fois que les autorités prennent des mesures pour réduire davantage la capacité, a noté un rapport de l’IE. Alors que les nouvelles règles entrent en vigueur à partir du 1er juin, de nombreuses personnes devront faire face à des annulations ou à des reprogrammations pour les vols qui fonctionneront pendant les étés.

Pour les voyageurs qui ont déjà réservé leurs vols à partir du 1er juin, les compagnies aériennes assureront leurs préparatifs de voyage. Leurs sièges seront soit réservés pour un vol alternatif, soit ils recevront un changement d’horaire (dates). Les compagnies aériennes peuvent également fournir un remboursement. À l’heure actuelle, le changement de vol ou d’horaire est offert par les compagnies aériennes sans aucun coût supplémentaire.

En dehors de cela, le gouvernement a également augmenté la limite inférieure des tarifs des vols. Cela signifie que la limite inférieure des vols payants pour une distance particulière a été augmentée. Pour les vols parcourant une distance pouvant être couverte en moins de 40 minutes, la limite inférieure a été augmentée de Rs 2 300 à Rs 2 600. De même, une durée comprise entre 40 minutes et 60 minutes verra le coût minimum de Rs 3 300 contre Rs 2 900 actuellement. Juste comme ça, la limite inférieure des frais de vol a été augmentée en fonction de la distance avec la limite inférieure maximale à 8 700 Rs pour les vols d’une durée de 180 à 210 minutes.

Les changements ont été mis en place en fonction de l’évolution du marché intérieur de l’aviation, note le rapport. Pendant ce temps, le 25 mai, environ 39 000 passagers ont voyagé en Inde via des vols intérieurs, ce qui a considérablement réduit de 3,13 lakh de passagers aériens intérieurs voyageant en Inde le 28 février de cette année.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.