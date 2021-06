Impact Covid-19 : pourquoi l’edge computing gagne en popularité

Dans l’informatique d’entreprise traditionnelle, les données sont produites sur l’ordinateur d’un utilisateur.

Par Neelesh Kripalani

LA PANDÉMIE A contraint les entreprises à déplacer rapidement leur charge de travail critique vers le cloud pour assurer un fonctionnement transparent de l’entreprise. Alors que le cloud prend de l’ampleur et que les entreprises recherchent frénétiquement des moyens d’optimiser leur réseau, leur stockage et leur agilité, l’edge computing s’est avéré être la solution idéale.

Pour comprendre où se situe l’Edge Computing dans l’ensemble du spectre de l’infrastructure informatique, nous devons commencer par les bases : comprendre ce qu’est réellement l’Edge Computing. « Edge computing » est un type d’architecture distribuée dans laquelle le traitement des données se produit à proximité de la source des données, c’est-à-dire à la « bordure » ​​du système. Cette approche réduit le besoin de faire rebondir les données entre le cloud et l’appareil tout en maintenant des performances constantes. Cela réduit la latence dans la transmission et le calcul des données, améliorant ainsi l’agilité.

En ce qui concerne l’infrastructure, l’edge computing est un réseau de micro-centres de données locaux à des fins de stockage et de traitement. Dans le même temps, le centre de données central supervise les procédures et obtient des informations précieuses sur le traitement local des données. Cependant, nous devons garder à l’esprit que l’edge computing est une sorte d’extension de l’architecture de cloud computing, une solution optimisée pour une infrastructure décentralisée.

L’objectif ultime de l’informatique de périphérie est de rapprocher les services de calcul, de stockage et de réseau des points de terminaison et des utilisateurs finaux afin d’améliorer les performances globales des applications. Sur la base de ces connaissances, les architectes informatiques doivent identifier et documenter les instances où l’informatique de périphérie peut résoudre les problèmes de performances réseau existants.

Comment fonctionne l’informatique de pointe ?

Dans l’informatique d’entreprise traditionnelle, les données sont produites sur l’ordinateur d’un utilisateur. Ces données sont déplacées sur un réseau étendu tel qu’Internet, via le réseau local d’entreprise, où les données sont stockées et exploitées par une application d’entreprise. Les résultats de ce travail sont ensuite renvoyés à l’utilisateur final. Cependant, si l’on considère le nombre d’appareils connectés au serveur d’une entreprise, ainsi que le volume de données qu’il génère, c’est beaucoup trop pour une infrastructure informatique traditionnelle.

Ainsi, les architectes informatiques ont déplacé leur attention du centre de données central vers la périphérie logique de l’infrastructure, en prenant les ressources de stockage et de calcul du centre de données et en déplaçant ces ressources vers le point où les données sont générées.

Plusieurs raisons expliquent l’adoption croissante de l’edge computing :

En raison des technologies émergentes telles que l’IoT et l’IoB, les données sont générées en temps réel. Les appareils activés par ces technologies nécessitent un temps de réponse élevé et une bande passante considérable pour un bon fonctionnement. Le cloud computing est centralisé. La transmission et le traitement de quantités massives de données brutes imposent une charge importante sur la bande passante du réseau. Le mouvement incessant de grandes quantités de données dans les deux sens est au-delà d’un rapport coût-efficacité raisonnable et entraîne une latence.Traiter les données à la source, puis envoyer des données précieuses au centre est une solution plus efficace.

Au fur et à mesure que les organisations reviennent aux modèles de travail à distance, nous assisterons à une adoption plus large de l’informatique de pointe, car elle dotera l’infrastructure de travail à distance de capacités de calcul et de stockage supérieures.

L’auteur est vice-président principal et chef – Centre d’excellence, Clover Infotech

