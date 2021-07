Impact Covid : la demande de bureaux restera stable en 2021

in

Entre janvier et juin 2021, l’absorption nette a diminué de 19% en glissement annuel à 9,63 MSF. Bangalore et Pune représentaient près de 60 % de la part. Ces deux marchés et Calcutta sont les seules villes à avoir enregistré une croissance de la demande au premier semestre de cette année par rapport au S1 2020.

Le marché indien de la location de bureaux a commencé à ressentir la douleur causée par les perturbations induites par Covid-19 car non seulement le segment a enregistré un deuxième trimestre consécutif de baisse de l’absorption nette au cours du deuxième trimestre 2021, mais les niveaux de vacance de bureaux de catégorie A ont également chuté pour le sixième trimestre consécutif, franchissant la zone de confort de 13 à 14 % pour la première fois depuis 2017.

Le cabinet de conseil en immobilier JLL India s’attend à ce que l’absorption nette de bureaux sur les sept principaux marchés reste stable sur une base annuelle à environ 25,6 millions de pieds carrés (MSF), s’il n’y a plus de blocages. “Si les objectifs de vaccination sont atteints et que nous ne voyons pas une autre épidémie majeure de virus, l’année 2021 devrait se terminer sur une note encourageante”, a-t-il déclaré.

L’absorption nette de bureaux en Inde s’élevait à 4,39 MSF en avril-juin 2021, en hausse de 32% sur un an (YoY). Cependant, sur une base séquentielle, la demande a baissé de 16%. Comme au cours des trois-quatre derniers trimestres, au cours du deuxième trimestre 2021, la demande a été largement tirée par Bengaluru et le secteur IT-ITeS/numérique.

En termes d’offre, les nouvelles constructions s’élevaient à 11,67 MSF au deuxième trimestre 2021, plus du double atteint au deuxième trimestre 2020, a déclaré JLL India, ajoutant : 650 MSF. Au cours de la première vague de Covid, les nouvelles finitions ont pris un coup en raison de l’indisponibilité de la main-d’œuvre. »

JLL India a déclaré qu’en raison d’un pipeline constant de bureaux sur le marché, l’écart entre l’offre et la demande s’est accru. Les niveaux de vacance dans les sept principaux marchés ont atteint près de 16% à la fin du deuxième trimestre 2021, dépassant la zone de confort de 13-14% pour la première fois en quatre ans. Cependant, avec une reprise attendue de la demande au cours des prochains trimestres, le taux d’inoccupation devrait revenir à des niveaux inférieurs à 15%, a-t-il déclaré.

Du côté positif, l’économiste en chef de JLL India, Samantak Das, a déclaré que le marché avait fait preuve de plus de résilience au deuxième trimestre 2021 par rapport au même trimestre de l’année dernière. La force affichée par le marché des bureaux depuis la pandémie doit beaucoup au fait que le secteur IT-ITeS n’a pas été largement affecté par le ralentissement économique, a-t-il déclaré.

« Les utilisateurs d’IT-ITeS ont continué à représenter une majorité de l’activité de location de bureaux en 2020 à environ 50 %. En 2021, nous prévoyons que le secteur IT-ITeS restera le principal groupe d’occupants tandis que la demande des secteurs émergents comme le commerce électronique, la fabrication et la santé devrait encore augmenter », a déclaré Das.

Un autre point positif est que les locations de bureaux étaient stables sur les principaux marchés indiens au deuxième trimestre 2021. Cependant, les propriétaires continuent d’être accommodants aux demandes des occupants et soutiennent la conclusion d’accords. Avec des niveaux de vacance oscillant déjà autour de 16%, les prochains trimestres seront critiques en termes de reprise de la demande tout en maintenant le dynamisme du marché alors que l’offre prévue entre sur le marché, a déclaré JLL India.

