Impact Covid : les banques voient les dérapages augmenter dans les segments axés sur la collecte d’espèces

La State Bank of India (SBI), la CSB Bank et la Federal Bank figuraient parmi les prêteurs qui ont signalé une augmentation des actifs non productifs (NPA) dans le segment des prêts sur or.

Les prêteurs ont signalé une détérioration de la qualité des actifs au cours du trimestre d’avril à juin dans les catégories de prêts où les encaissements jouent un rôle important. Les prêts en or, les prêts pour véhicules commerciaux (CV) et la microfinance – tous ont vu de nouveaux prêts irrécouvrables augmenter au premier trimestre de l’exercice 22 alors que la deuxième vague de Covid-19 a entravé les activités de recouvrement. L’absence de moratoire sur les remboursements, contrairement à l’année dernière, a accentué le stress sur les livres des prêteurs.

La State Bank of India (SBI), la CSB Bank et la Federal Bank figuraient parmi les prêteurs qui ont signalé une augmentation des actifs non productifs (NPA) dans le segment des prêts sur or. Le ratio NPA du SBI sur les prêts d’or s’élevait à 2,24% au cours du trimestre de juin. Le président Dinesh Khara a attribué le ratio NPA élevé des prêts d’or à l’incapacité du personnel de recouvrement d’atteindre les emprunteurs en raison des restrictions de mobilité.

Le directeur général et PDG de CSB Bank, CVR Rajendran, a déclaré le mois dernier qu’une chute des prix de l’or avait entraîné des appels de marge et des demandes d’argent supplémentaire de la part des emprunteurs. Ce phénomène a également joué un rôle dans la hausse des créances douteuses. SBI et CSB Bank ont ​​déclaré qu’à mesure que les blocages sont levés, les gens devraient pouvoir se rendre dans les succursales bancaires et combler le déficit de marge.

Les prêts aux véhicules utilitaires ont également subi des pressions au premier trimestre, car les fermetures et les restrictions de mobilité ont empêché la circulation des camions transportant des marchandises et même des trois-roues utilisés pour les trajets domicile-travail dans les petites villes. Bajaj Finance a déclaré en juillet que le secteur des trois-roues, qui représente 30% du portefeuille de prêts automobiles de Rs 11 347 crore de la société, a été particulièrement touché lors de la deuxième vague.

Rajeev Jain, directeur général de Bajaj Finance, a déclaré que la raison pour laquelle les dérapages étaient sous contrôle au premier trimestre de l’exercice 21 était le moratoire sur les prêts. «Nous réalisons et nous l’avons dit à plusieurs reprises, c’est la seule entreprise où nous traitons fondamentalement avec des clients de masse. Nous avons été beaucoup plus touchés ou ils sont beaucoup plus touchés », a-t-il déclaré.

L’impact des restrictions de mouvement était encore plus prononcé sur les marchés ruraux. Ramesh Iyer, vice-président et directeur général de Mahindra & Mahindra Financial Services, a déclaré aux analystes que la prospérité rurale dépend de la circulation des marchandises et que cela a été touché lors de la deuxième vague. “L’autre sentiment que nous avons vu sur le marché rural qui nous a affecté est le suivant, de nombreux clients avaient de l’argent, mais n’ont pas pu venir payer ou nous n’avons pas pu aller chercher”, a déclaré Iyer.

Étant donné que le stress de remboursement au premier trimestre était dû en grande partie aux blocages, la levée des restrictions dans la plupart des États en juin a eu un impact bénéfique sur la plupart des prêteurs. Le SBI a déclaré qu’au cours des derniers mois et demi, il avait été en mesure de retirer 4 700 crores de roupies de dérapages. La plupart des autres prêteurs ont également signalé une reprise de l’efficacité du recouvrement en juin et juillet. Cependant, les perspectives concernant la qualité des actifs de détail restent incertaines. La plupart des banques et des prêteurs non bancaires s’attendent à ce que sa trajectoire dépende de la probabilité d’une troisième vague de pandémie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.