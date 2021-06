Impact Covid ! Travaux retardés sur Chandni Chowk, MDN-Ashram et d’autres projets d’infrastructure à Delhi ; délais révisés

Les délais des projets seront révisés au cas par cas. (C’EST À DIRE)

Pour la plupart des projets d’infrastructure en cours à Delhi, les délais ont été révisés de plus de deux mois en raison du verrouillage induit par la pandémie de COVID-19 qui a interrompu le travail de développement des projets alors que les ouvriers commençaient à partir pour leur ville natale. Bien que les travaux sur la plupart de ces projets aient repris, le rythme reste encore lent. Un responsable du Département des travaux publics (PWD) a été cité dans un rapport d’IE selon lequel environ 50 pour cent des ouvriers sont revenus et les travaux de développement commenceront à plein régime début juillet. Les délais des projets seront révisés au cas par cas, a ajouté le responsable de PWD.

Par exemple, selon le rapport, l’inauguration du réaménagement de Chandni Chowk était prévue pour le 17 avril, mais elle a été annulée en raison de la pandémie. Le bord central serait terminé, il ne reste que des vidéosurveillances et quelques lampadaires à installer. Pendant ce temps, les travaux ont été achevés d’un côté du passage à niveau devant le Fort Rouge et de l’autre côté, les travaux ont récemment commencé. Une fois les travaux sur le passage à niveau terminés, il permettra aux piétons de traverser dans toutes les directions ainsi que de s’assurer que le thème de la zone est en phase avec le Chandni Chowk réaménagé. Selon les responsables, les travaux seront terminés d’ici la première ou la deuxième semaine de juillet.

En outre, des travaux de pieux et d’élargissement de la route sur le site d’extension du MDN-Ashram sont en cours et pour transplanter des arbres et déplacer les services publics, les autorités attendent l’approbation. Fiche d’avancement du projet, l’avancement global des travaux a été gravement entravé en raison de la migration soudaine de la main-d’œuvre du chantier en raison de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19. Malgré cela, le projet devrait être achevé avant sa date limite initiale de décembre 2021. Le survol à six voies reliera le MDN au survol existant de l’Ashram et servira de lien crucial entre le sud, l’ouest, l’est de Delhi et Noida.

Pour le passage souterrain de l’Ashram, la date limite a maintenant été décalée de juin au 31 août. Pour Barapullah Phase III, une nouvelle date limite sera annoncée après la résolution d’un problème foncier. Selon un haut responsable de PWD, pour l’embellissement de sept tronçons routiers de plus de 35 km, aucune nouvelle date n’a été annoncée. Il a dit qu’il était censé être terminé d’ici le mois d’octobre, mais qu’il pourrait être retardé d’environ un mois et demi.

La pénurie de main-d’œuvre n’est pas le seul problème dans certains projets. Sur le site du corridor de transit intégré de Pragati Maidan, les ouvriers sont restés sur place car la société sous-traitante leur avait fourni un logement. Cependant, quelque cinq-six ingénieurs de site sont tombés malades et les travaux de développement ont ralenti lorsque les nouveaux cas de coronavirus ont atteint un pic, a déclaré un responsable. Le projet, qui devait s’achever fin mai, sera désormais achevé dans le mois à venir, ont indiqué des responsables.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.