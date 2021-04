Impact de Covid-19: intégrer la technologie aux soins de santé pour lutter contre l’épuisement professionnel des médecins

Il n’y a jamais eu de moment plus important pour les médecins pour évaluer comment ils peuvent optimiser leur temps et leur bande passante pour se concentrer sur les soins aux patients plutôt que sur les tâches administratives.

Par Sunil Raheja

Il n’y a jamais eu de moment plus important pour les médecins pour évaluer comment ils peuvent optimiser leur temps et leur bande passante pour se concentrer sur les soins aux patients plutôt que sur les tâches administratives.

La pandémie de COVID-19 a causé plus de pression sur un système de santé qui est déjà aux prises avec la forte demande de ses médecins pour les soins directs aux patients. Il n’y a jamais eu de moment plus important pour les médecins pour évaluer comment ils peuvent optimiser leur temps et leur bande passante pour se concentrer sur les soins aux patients plutôt que sur les tâches administratives. Il existe de nombreux aspects des soins de santé et des soins aux patients qui pourraient être pris en charge par la technologie, par opposition à la disponibilité directe d’un médecin ou d’un clinicien. En Inde, la demande de médecins pour des soins directs aux patients est difficile. Avec le besoin croissant de fournir un accès aux soins et d’améliorer la qualité des soins, le besoin de l’heure est d’avoir des solutions centrées sur le médecin. Il est temps que les organisations de santé tirent parti des progrès technologiques dans le domaine de la santé pour soulager les médecins, comme la numérisation des dossiers de santé, la télémédecine, l’utilisation de l’analyse de données volumineuses pour la reconnaissance de formes, l’utilisation de la voix pour commander des tests de laboratoire (traitement du langage naturel), l’automatisation de nombreuses tâches répétitives solutions de radiologie et outils d’aide à la décision clinique.

Il existe de nombreux points de contact avec les patients qui n’ont pas besoin d’être traités directement par les médecins. Nous inspectons quatre de ces aspects des soins de santé qui peuvent être améliorés par la technologie, allégeant ainsi la charge administrative des médecins.

Soins ambulatoires: Les grandes organisations de soins de santé en Inde ont du mal à répondre à la demande du système en ce moment. Avec les opportunités d’emploi qui s’ouvrent dans une étendue multi-villes, l’Inde connaît un nombre considérable de mobilisation de la main-d’œuvre. Cela signifie qu’un médecin traiterait généralement un patient de la naissance à des années plus tard, ce qui n’est plus le cas. Maintenant que la main-d’œuvre change fréquemment de ville, nous devons de toute urgence disposer de données médicales historiques sur le patient à tout moment. Cela permettrait aux médecins de consulter facilement les antécédents du patient en un seul clic, éliminant ainsi le décalage et le coût des tests répétés. Un accès facile aux rapports de laboratoire et aux rapports de radiologie peut également soulager les médecins, cela peut être géré une fois qu’il y a un système en ligne qui répond à plusieurs plates-formes avec une synchronisation facile du logiciel. Cette fonctionnalité devrait également être largement accessible aux praticiens de soins primaires indépendants ainsi qu’aux spécialistes. L’Inde est actuellement préoccupée par le fait que les ordonnances n’ont pas de date de fin, ce qui pourrait potentiellement entraîner des résultats défavorables. Les médecins rédigent des ordonnances et les patients y ont accès à l’infini chez les pharmaciens. Il est important que des règlements soient mis en place pour freiner cela. La gestion des ordonnances et les renouvellements de commandes peuvent être gérées grâce à une intégration technologique qui garantit que le dosage, la fréquence et la révision des ordonnances sont effectués en temps opportun dans le respect des réglementations locales.

Soins hospitaliers: Spécifique à l’Inde, au milieu de nombreuses préoccupations qui peuvent être résolues grâce à la technologie, il existe deux défis majeurs qui peuvent alléger le fardeau des médecins dans un établissement hospitalier. Premièrement, la paperasse gigantesque que les hôpitaux doivent gérer. Cette paperasse se poursuit avec le patient du moment de l’admission à la sortie. Cela augmente non seulement le fardeau administratif des médecins, mais risque également d’être égaré pendant le déplacement et le transfert des patients. Les hôpitaux doivent intégrer une solution technologique robuste qui aide à réduire le besoin de paperasse et qui dispose d’un accès facile via des écrans, des appareils portables et des ordinateurs. Les dossiers de santé électroniques amélioreraient également la qualité des soins et allégeraient le fardeau des médecins grâce à un accès facile aux données historiques, aux allergies, aux procédures antérieures, aux médicaments et aux antécédents familiaux. Deuxièmement, la coordination transparente avec les compagnies d’assurance. En raison de la paperasserie lourde dont le patient a besoin pendant son séjour à l’hôpital, la sortie / le départ devient un point douloureux, tant pour l’hôpital que pour les patients. Un accès facile aux dossiers de santé permettrait aux médecins, au personnel de soutien et aux patients de gagner de nombreuses heures, améliorant ainsi l’efficacité de l’hôpital et l’expérience des patients.

Coordination des soins: La coordination des soins pour les soins ambulatoires et hospitaliers est une tâche ardue, surtout si le nombre de patients par médecin est plus élevé. L’automatisation peut jouer un rôle essentiel pour combler le fossé entre le patient et les médecins. Pour les patients chroniques, les plates-formes et les applications peuvent permettre de répondre à certaines questions standard, peuvent les aider à comprendre leurs symptômes et guider les patients pour le prochain rendez-vous chez le médecin avec les bonnes questions. La surveillance de l’observance des médicaments peut améliorer l’efficacité des programmes de mieux-être. Cela permettrait aux médecins d’être en contact permanent avec le patient, ce qui se traduirait par des actions plus rapides et plus rapides sans avoir besoin d’interagir en personne. Le monde post-covid nous a également appris l’importance de la surveillance à distance des patients, ce qui nous amène à l’importance des dispositifs médicaux qui peuvent surveiller et signaler les signes vitaux des patients aux médecins, en utilisant des technologies comme l’IoT.

Accès aux soins. Un autre aspect important des soins de santé est apparu au cours de la pandémie est la télémédecine. Alors que la télémédecine était une pratique de consultation existante aux États-Unis, mais étant donné la pandémie, elle a été acceptée par les compagnies d’assurance et est pratiquée efficacement pendant cette période. En Inde, l’accès aux soins a été un défi et la télémédecine est un concept assez nouveau parmi les médecins. L’utilité et l’efficacité de la télémédecine peuvent aller bien au-delà de la pandémie. Les défis liés à l’accès en Inde peuvent être attribués à notre vaste géographie, au manque de bonnes organisations de soins de santé dans les régions éloignées, au manque de spécialistes dans les zones rurales, à l’abordabilité des soins de haute qualité, etc. La technologie peut fournir des soins aux patients qui font face à ces défis, en créant des plates-formes et des applications qui peuvent communiquer entre elles pour créer un réseau de médecins de soins primaires et de spécialistes de partout dans le monde. Cela permettra aux patients de consulter des spécialistes ou de demander un deuxième avis au besoin.

La technologie est une réponse pour améliorer les soins de santé, mais l’un des plus grands défis est l’interopérabilité de toutes ces plates-formes en utilisant les normes de l’industrie. Bien que les plates-formes autonomes puissent cocher chacun des aspects discutés ci-dessus de manière indépendante, nous devons les faire dialoguer ensemble. Et c’est une innovation importante que la technologie a en son point de vue. L’une des réponses évidentes à cela est le cloud computing, qui permet aux patients d’avoir accès à toutes leurs informations, quel que soit l’organisme de santé, le médecin ou l’emplacement géographique où ils se trouvent. Cela améliorera non seulement la qualité et l’accès aux soins, mais réduira également considérablement le coût des soins. Réduire le fardeau de l’administration, les tâches répétitives des médecins et donner de meilleures perspectives aux médecins, réduisant ainsi l’épuisement professionnel des médecins. Les organisations de soins de santé, petites et grandes, doivent envisager une intégration technologique approfondie pour améliorer la santé de la population grâce à des données, des analyses et des innovations riches.

(L’auteur est Chief Operations Officer, IKS Health. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.