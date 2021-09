Impact de Covid-19 : la dette des ménages semble avoir doublé en 2021 par rapport aux niveaux de 2018, selon un rapport du SBI

Le ratio d’endettement, qui est un indicateur de l’endettement des ménages, est passé à 3,8 en 2018, contre 3,2 en 2012 pour les ménages ruraux et de 3,7 à 4,4 pour les ménages urbains.

La pandémie de COVID-19 a entraîné une forte augmentation du ratio dette des ménages/PIB. Selon les estimations du SBI, il a fortement augmenté pour atteindre 37,3% en 2020-2021 contre 32,5% en 2019-20 (les estimations de la BRI sont à 37,7% au 20 décembre).

« Nous estimons que la dette des ménages en pourcentage du PIB a diminué à 34% au premier trimestre de l’exercice 22 avec la hausse correspondante du PIB au premier trimestre, bien qu’elle ait augmenté en termes absolus. Nous prévoyons que la dette des ménages dans les zones rurales et urbaines pourrait avoir doublé en 2021 par rapport aux niveaux de 2018 », a déclaré le Dr Soumya Kanti Ghosh, conseiller économique en chef du groupe, State Bank of India.

Selon le rapport, le rapport India Debt & Investment Survey (AIDIS) récemment publié pour 2018 montre une augmentation du montant moyen de la dette parmi les ménages ruraux et urbains, le montant moyen de la dette augmentant de 84 % et de 42 %. respectivement, pour les ménages ruraux et urbains pour la période de 6 ans terminée en 2018. La tendance par État indique que la dette moyenne des ménages ruraux a plus que doublé dans 18 États pour la période de 6 ans terminée en 2018, tandis que 7 États ont connu la même chose pour ménages urbains. Il est important de noter que 5 États, dont le Maharashtra, le Rajasthan et l’Assam, ont connu un doublement simultané de la dette moyenne des ménages urbains et ruraux au cours de cette période.

La bonne chose est que dans l’Inde rurale, la part de l’encours de la dette en espèces des organismes de crédit non institutionnels a considérablement diminué à 34% en 2018 contre 44% en 2012. Notamment, presque tous les États ont enregistré une forte baisse du crédit non institutionnel. dans les zones rurales, indiquant l’augmentation de la formalisation de l’économie. La part du crédit non institutionnel a considérablement diminué dans le cas du Bihar, du Bengale occidental, du Rajasthan, de l’Haryana et du Gujarat. Même dans l’Haryana et le Rajasthan qui ont connu des programmes d’exemption de prêts, la part du crédit non institutionnel a diminué contrairement à la perception populaire. Cela pourrait s’expliquer par une augmentation significative de la pénétration des cartes KCC dans ces 2 États.

« Nos estimations montrent que le nombre de cartes KCC a été multiplié par 5 sur la période de 7 ans terminée en 2020. Pour mémoire, l’Haryana et le Rajasthan ont connu une augmentation moyenne de 9 % ! Nous pensons que les récentes réformes de l’agriculture pourraient contribuer davantage à la formalisation de l’économie, malgré la cacophonie politique. Cependant, il y a encore une réforme fondamentale en attente qui est du domaine de la RBI. Cela rend l’Agriculture Cash-Credit au même niveau que les autres segments », observe Ghosh.

Conformément aux normes de classification des actifs pour les avances agricoles, dans le cas d’un compte de crédit de trésorerie agricole, un agriculteur doit rembourser la totalité de l’encours (principal et intérêts) pour solliciter de nouveaux prêts auprès des banques, contrairement à d’autres segments du crédit de trésorerie où, si le l’emprunteur a compensé les paiements d’intérêts, il/elle serait éligible à l’amélioration/au renouvellement. Il serait dans l’intérêt de l’agriculteur que l’agriculteur bénéficie d’un renouvellement/amélioration, en particulier lorsque la banque est satisfaite de l’agriculteur en termes de propriété foncière/capacité de paiement, etc., indique le rapport.

