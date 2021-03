Impact de Covid-19 sur le modèle d’investissement, planification héritée des HNI

La tourmente a conduit à un besoin criant pour les familles HNI et UHNI de sécuriser leur patrimoine et de garantir un certain niveau de préparation financière.

La pandémie de Covid-19 a affecté la santé, la vie et les moyens de subsistance de presque tout le monde d’une manière ou d’une autre. Bien que le virus ait rendu les riches et les pauvres vulnérables, une étude a révélé que le taux de mortalité est faible dans les zones où les conditions d’hygiène sont médiocres et où les cas de propagation de maladies transmissibles sont plus nombreux que dans les zones où une bonne hygiène est maintenue. des maladies non transmissibles comme le diabète, l’hypertension, etc.

Ainsi, par rapport à un grand nombre de pauvres en Inde, la pandémie a affecté le nombre comparativement plus faible de personnes riches – les individus à haut réseau (HNI) et les individus à très haut réseau (UHNI) – dans le pays. Cela a poussé les gens riches à se précipiter pour obtenir leur testament afin d’éviter toute division indésirable entre les membres de la famille pour obtenir la part de la richesse familiale.

Le besoin d’isolement et la peur d’être infecté ont également provoqué un stress mental et un changement de comportement dans la planification de l’héritage.

Reconnaissant que cette tourmente a manifestement conduit à un besoin criant pour les familles HNI et UHNI de sécuriser leur patrimoine et de garantir un certain niveau de préparation financière, Rajmohan Krishnan, fondateur principal et directeur général d’Entrust Family Office – qui a une longue expérience de la gestion de patrimoine pour les HNI et les UHNI – a indiqué les développements clés suivants:

Besoin de rédiger un testament

Avec l’orthographe de la pandémie tant d’incertitude en termes de vie et de mort, des dizaines de familles riches commencent maintenant à prendre plus au sérieux la planification de l’héritage. Les questions de succession, de planification successorale et de transfert financier sont en cours d’examen et de mise à jour. Afin de protéger les entreprises familiales et la richesse des aléas de cette pandémie, de nombreux HNI et UHNI optent pour des testaments soigneusement rédigés qui peuvent faciliter le transfert sans heurts de la richesse et des actifs d’une personne pendant et après son décès. Les fiducies émergent également comme une option privilégiée afin d’éviter les querelles juridiques sur la propriété et l’argent pendant et après le décès d’un chef de famille / entreprise.

Importance de la diversification

Dans un contexte de baisse des taux d'intérêt FD, comment se diversifier pour rester en avance sur l'inflation

Un autre aspect qui nécessite une attention pendant de telles périodes est le portefeuille de placements des hommes d’affaires qui est réparti sur diverses classes d’actifs. Avec l’économie et les marchés en chute libre, il y a des chances que des millions de dollars de richesse UHNI puissent s’éroder en quelques jours. Il est essentiel de suivre de près les mouvements du marché et d’aligner le portefeuille de manière à atténuer le risque et à préserver la richesse créée sur une période. Les UHNI ont leurs investissements dans différentes classes d’actifs – actions, dettes, capital-investissement, capital d’amorçage, titres de créance et immobilier pour n’en nommer que quelques-uns. Certains ont également une exposition considérable aux marchés internationaux.

Le sort de l’immobilier

Les conditions économiques mondiales ont un impact direct sur la performance de chacune des classes d’actifs. Par exemple, l’immobilier en tant que classe d’actifs a piqué du nez depuis la démonétisation. Avec l’assaut de la pandémie, il a encore enfoui sa tête dans le sable. Les perspectives de ce secteur ne semblent pas positives à court terme. De même, les SIP ne se sont pas bien comportés ces deux dernières années, tandis que les titres de créance ont fait leurs preuves même en période de crise. Il est essentiel de garder un œil avisé sur ces conditions macroéconomiques pour prendre les décisions d’allocation d’actifs appropriées. Cela permet d’atténuer les risques et d’assurer de meilleurs rendements.

Besoin d’un conseiller / gardien

Le rôle d’un multi-family office n’a cessé d’évoluer ces dernières années et il a pris un tout nouveau sens en ces temps de turbulence. En tant que conseiller de confiance et gardien de patrimoine pour les UHNI et les maisons de commerce, ils jouent un rôle important dans la sauvegarde de leur patrimoine dans les bons et les mauvais moments. C’est leur travail d’étudier la situation économique mondiale, d’évaluer le risque, de réaffecter les actifs et de s’assurer que le processus de création de richesse ne soit pas entravé par des événements externes, qu’ils soient sous contrôle ou hors de contrôle.

