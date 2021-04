Impact de Covid-19 sur le secteur des voyages et du tourisme et comment SEIS peut apporter un soulagement

Le secteur emploie près de 40 millions de personnes et SEIS a énormément aidé les exportations touristiques de l’Inde sur plusieurs fronts.

L’industrie du voyage et du tourisme fait partie intégrante du programme «Make in India». Le secteur joue un rôle important en tant que multiplicateur économique dans la création d’emplois à un rythme rapide. Le secteur du voyage a une production sectorielle substantielle dans les MPME, avec des participants des villes les plus importantes aux petites villes et villages et à la base. De nombreuses initiatives prises par le gouvernement indien, comme le programme national de développement des compétences, SEIS (programme d’exportation de services de l’Inde) et MICE (réunions, incitations, conférences, expositions), ont conduit à une création d’emplois substantielle au niveau du sol. Avec la mise en œuvre du SEIS, l’Inde a généré des revenus d’exportation du tourisme d’environ Rs 1,95,000 crore en 2018. En 2019, le total des revenus de change était supérieur à Rs 2,10,000 crore.

Selon le World Travel & Tourism Council (WTTC), en 2019, l’Inde a généré environ 5,6% du total des revenus d’exportation. Le secteur emploie près de 40 millions de personnes et SEIS a énormément aidé les exportations touristiques de l’Inde sur plusieurs fronts. Les incitations offertes dans le cadre du SEIS ont permis d’offrir des forfaits à des prix compétitifs et d’attirer plus de visiteurs dans le pays. S’exprimant sur la question, Maneck Davar, le président du SPEC a déclaré: «Le Conseil de promotion des exportations de services a fait des démarches auprès des ministères des Finances et du Commerce pour la publication du SEIS pour l’année 2019-20. Nous avons répété à maintes reprises que les secteurs des services, en particulier l’hôtellerie, la médecine et l’éducation, ont énormément souffert pendant la pandémie et toute aide serait la bienvenue. Afin de garantir que les avantages vont aux prestataires de services moyens et petits, nous avons suggéré un plafond afin qu’aucun exportateur ne profite d’un avantage de plus de 5 crores. Le gouvernement a annoncé de nombreux programmes pour le secteur manufacturier mais aucun pour les services, même si ce secteur a enregistré une croissance constante et a été positif. “

Lire aussi – Qu’est-ce que MICE Travel? La tendance croissante des voyages d’affaires prend d’assaut le secteur du tourisme

Le vice-président principal de l’IATO, EM Najeeb, était d’avis que l’industrie du tourisme a fait un effort continu pour demander au gouvernement de publier le SEIS dans le cadre de la politique commerciale Foregin. «L’ordonnance provisoire a été adoptée par le juge PV Asha sur la pétition déposée par la Kerala Travel Mart Society (KTM) et le 9 avril 2021, la Haute cour du Kerala a rendu l’ordonnance déclarant que le gouvernement. devrait disperser la nouvelle politique dans un délai de 2 mois et elle devrait être annoncée », a-t-il déclaré.

Cependant, depuis que la pandémie a frappé, le gouvernement a ignoré l’industrie du tourisme. L’industrie du tourisme traverse l’une de ses plus grandes crises existentielles. Sous le coup colossal de la pandémie, près de 30% des voyagistes entrants en Inde pourraient fermer définitivement leurs magasins; cependant, ce chiffre pourrait atteindre 60 à 70% selon certaines estimations. Les restrictions sur les voyages internationaux et l’absence de tourisme dans le pays ont eu de graves effets sur les revenus des voyagistes. Les revenus se sont étouffés et les voyagistes et les agences de voyage cherchent à obtenir un allégement du gouvernement sous la forme de la réimplémentation du SEIS. La poursuite du SEIS peut apporter un soulagement immédiat aux voyagistes et des millions d’emplois pourraient être sauvés dès que le covid-19 disparaîtra.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.