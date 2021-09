Impact de Covid: les PME envisagent d’offrir des services sans contact en permanence, davantage de personnes cherchent à déplacer leurs opérations en ligne

82 % des PME interrogées estiment que les changements opérationnels opérés au cours de l’année dernière profiteront à leur entreprise à long terme.

Technologie pour les MPME : Alors que l’adoption du numérique continue de croître parmi les entreprises émergentes en Inde, un certain nombre de petites et moyennes entreprises (PME) cherchent à fournir des services sans contact à leurs clients en termes de paiements numériques sécurisés, de service client en ligne, de commerce électronique, de commande mobile et ramassages en bordure de rue. Selon une enquête mondiale de Salesforce auprès de plus de 2 500 propriétaires et dirigeants de PME sur les tendances commerciales après Covid, 99% des répondants indiens ont déclaré qu’ils prévoyaient d’offrir des services sans contact de manière permanente. Sur ces 99 %, 78 % prévoient d’offrir des paiements numériques, 68 % prévoient de fournir des commandes mobiles, tandis que 62 % prévoient d’offrir un service client en ligne, etc.

« Le courage et l’innovation des PME à une époque de grands changements ont été un triomphe. Cela témoigne également de la persévérance et de la créativité des PME et des communautés dans lesquelles elles opèrent. C’est vraiment inspirant de voir comment les SMBS indiens tirent parti de la technologie pour transformer leurs opérations et aller de l’avant après une année de changement », a déclaré Arun Kumar Parameswaran, vice-président directeur et directeur général des ventes et de la distribution, Salesforce India dans un communiqué lors du lancement du rapport d’enquête.

L’importance d’adopter des canaux numériques pour la prestation de services a attiré l’attention des petites entreprises depuis que Covid a frappé l’année dernière. Afin de soutenir les opérations commerciales et d’interagir avec les clients, les PME ont activé leur présence numérique. L’Inde était classée neuvième dans le classement de la maturité numérique des PME en Asie-Pacifique, selon une étude post-Covid 2020 de Cisco portant sur 1 424 petites et moyennes entreprises de la région Asie-Pacifique.

Selon le rapport de Salesforce, depuis le début de la pandémie, 59% des PME en Inde ont élargi les moyens de les atteindre et 48% ont privilégié l’approfondissement des relations par rapport aux transactions ponctuelles. À la suite de telles initiatives numériques, les PME prévoient des changements à long terme suite à la pandémie. Le rapport affirme que 100 % des PME indiennes interrogées dont certaines de leurs opérations sont déjà en ligne l’ont encore augmenté au cours de la dernière année, tandis que 82 % d’entre elles estiment que les changements opérationnels effectués au cours de l’année dernière profiteront à leur entreprise à long terme.

Depuis que les restrictions induites par Covid ont commencé à avoir un impact sur les entreprises en Inde, un certain nombre d’enquêtes ont été menées pour évaluer le taux d’adoption du numérique parmi les petites entreprises en Inde. Par exemple, 82% des personnes interrogées, dans une enquête auprès de plus de 250 petites entreprises publiée plus tôt cette année par Dun & Bradstreet, ont déclaré qu’elles avaient numérisé leurs opérations quotidiennes pendant la pandémie, ce qui a permis de réduire les coûts pour 54% d’entre elles et d’améliorer leur compétitivité. pour 51 pour cent. De même, une enquête Crisil publiée en décembre de l’année dernière a noté que l’adoption de canaux numériques tels que les agrégateurs ou les marchés en ligne, les médias sociaux et le marketing mobile est passé de 29% des micro-entreprises qui les utilisaient avant Covid à 47% en novembre. .

Une autre étude publiée en septembre de l’année dernière par la société de technologie HP axée sur les perspectives des PME pour le scénario post-Covid a souligné que 73% des PME ont déclaré qu’elles survivraient au ralentissement de Covid par rapport à la moyenne de 60% des PME en Asie. En fait, 61 % des PME en bonne santé ont affirmé qu’elles prospéreraient dans leurs opérations dans le monde post-Covid.

