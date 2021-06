Impact de la deuxième vague de Covid-19 sur la société de production en série quotidienne: impasse pour les savons quotidiens alors que les maisons de production manquent d’argent pour tourner

Le coût de production d’une série télévisée varie actuellement entre Rs 8-15 lakh, sans le coût du talent.

Alors que le pays luttait contre la deuxième vague de Covid-19, des sociétés de production de télévision ou de séries quotidiennes se sont délocalisées dans d’autres États tels que le Gujarat, Goa, Hyderabad (Telangana), le Rajasthan et le Pendjab, entre autres. Par exemple, l’équipe de production de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiinn et Anupama, actuellement diffusée sur Star Plus, a déménagé à Goa, entre autres, tandis que Kaatelal & Sons de Sony SAB a opté pour Valsad au Gujarat. « Tant que les emplacements sont disponibles, la possibilité de tourner est disponible. Cependant, il y a maintenant beaucoup d’incertitude car de nombreux emplacements alternatifs sont verrouillés et de nombreuses équipes de spectacles ont dû revenir en raison de l’annulation des permis de tournage ou de la contraction de la covid », Jehil Thakkar, partenaire, Deloitte India , a déclaré BrandWagon Online.

Avec les nouveaux emplacements, le coût des frais de talent ainsi que la bio-bulle, le coût de production des séries télévisées a augmenté de 20 à 30 %. De plus, certaines maisons de production sont soutenues par des diffuseurs pour les aider à gérer la hausse des coûts. « L’augmentation des coûts est due aux emplacements et aux déplacements. La plupart des réseaux ont été très favorables à cela et quelle que soit l’augmentation, les diffuseurs l’analysent au cas par cas et aident les producteurs à atténuer ces coûts avec des remboursements », a déclaré Abhimanyu Singh, PDG de Contiloe Entertainment. Contiloe Entertainment produit Kaatelal & Sons et Vighnaharta Ganesha, diffusés respectivement sur Sony SAB et Sony Entertainment Television.

Le coût de production d’une série télévisée varie actuellement entre Rs 8-15 lakh, sans le coût du talent. Ajoutez à cela le coût du talent. Par exemple, des acteurs populaires comme Shaheer Sheikh facturent entre Rs 1,5 et 2 lakh par épisode, tandis que la liste BARC TRP en tête de l’acteur principal d’Anupuma, Rupali Ganguly, rapporterait 60 000 à 70 000 Rs par épisode. Bien que les réseaux aident les producteurs à réduire les coûts dès maintenant, il s’agit d’une solution à court terme. La capacité des réseaux à absorber les coûts de production sur une plus longue période est en suspens. « En fonction de la cagnotte du diffuseur et de la popularité de l’émission, les maisons de production continueront de recevoir une aide financière. Les sociétés de production ont des marges assez minces et ne pourront les maintenir que tant que les diffuseurs s’engageront », a expliqué Thakkar.

Il est à noter que le gouvernement du Maharashtra a prolongé le confinement jusqu’au 15 juin 2021.

Pendant ce temps, les maisons de production qui n’ont reçu aucune aide de leur diffuseur tentent d’équilibrer elles-mêmes la hausse des coûts. Selon les analystes du secteur, les grandes entreprises de production subissent un impact de près de 50 % sur leur marge bénéficiaire. Les petites entreprises, en revanche, ne peuvent conserver que 10 à 20 % de leurs bénéfices. De plus, certaines maisons de production ont réduit les honoraires des talents pour garder le contrôle des coûts. Les experts du secteur estiment que dans ces circonstances, les sociétés de production ne pourront pas durer longtemps et devront terminer le tournage. «À un moment donné, les maisons de production devront arrêter de filmer avec le coût croissant. Je ne pense pas que les maisons de production seront en mesure de maintenir cela si le verrouillage se poursuit pendant les deux ou trois prochains mois », Nivedita Basu, responsable du contenu, BiiggBang Amusement Pvt. Ltd, a expliqué.

Jay Production, quant à lui, a choisi d’arrêter le tournage pour la sécurité de ses acteurs et de son équipe et diffuse actuellement les rediffusions de son émission Madame Monsieur. « Nous bénéficions du fait que notre émission est de nature épisodique et n’a aucune linéarité. Par conséquent, nous pouvons exécuter n’importe quel scénario, à tout moment », Kinnari Mehta, producteur de contenu, Jay Production. Bien que Mehta n’ait pas pu répondre sur la durabilité de ce format, elle a toutefois laissé entendre que cela ne durerait pas longtemps car cela affecterait inévitablement les revenus publicitaires.

