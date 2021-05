Impact de la deuxième vague de Covid: le coût de l’incertitude pour l’Inde

Le gouvernement a augmenté les tarifs d’importation sur une grande variété de produits au cours des dernières années. Des tarifs d’importation plus élevés peuvent augmenter les coûts de production à l’échelle de l’économie, voire constituer une taxe sur les exportations.

Par Pranjul Bhandari, Aayushi Chaudary et Priya Mehrishi

Bonne nouvelle d’abord. La deuxième vague pandémique de l’Inde pourrait montrer les premiers signes d’un pic. Les récupérations augmentent et le ratio de positivité diminue dans les États qui ont imposé des verrouillages précoces. Pourtant, ce n’est pas le moment de la complaisance. Le nombre global de nouveaux cas ainsi que les taux de positivité à l’échelle nationale restent constamment élevés. Et certains des coûts économiques de cette vague pourraient survivre aux verrouillages locaux.

Revenir à 2020. Un verrouillage national strict a entraîné une forte contraction de la croissance (la GVA a chuté de 23% t / t au cours du trimestre d’avril à juin). Mais cela a été suivi par une forte hausse (de 19% t / t sur le trimestre juillet-septembre), portée par divers facteurs, à savoir la demande refoulée des consommateurs, le réapprovisionnement de la demande des vendeurs et les gains de formalisation par les producteurs.

Le discours dominant cette fois-ci est que dans le but de contenir le coût économique de la vague pandémique, un verrouillage national a été évité. En tant que tel, même si des verrouillages locaux sont imposés à mesure que la pandémie se propage, le coût global ne devrait être qu’une fraction de ce que l’Inde a connu l’année dernière. En effet, les indicateurs économiques tels que les indices PMI et les collectes de la TPS tiennent plutôt bien cette fois. Et à mesure que la vague s’atténue, la reprise qui s’installe au prochain trimestre (juillet-septembre), devrait être encore renforcée par une hausse des taux de vaccination.

Bien que ce récit ne soit pas tout à fait faux, nous pensons qu’il est peut-être trop simpliste. Comprendre les différentes dimensions sur lesquelles la deuxième vague diffère de la première est essentiel pour vraiment comprendre son coût économique et le chemin de la reprise. La deuxième vague diffère de la première de quatre manières, chacune alimentant l’incertitude.

Premièrement, les verrouillages échelonnés au niveau des États et au niveau local peuvent sembler moins stricts qu’un verrouillage national, mais ils s’accompagnent d’une énorme incertitude quant au moment et à l’impact. Dans quel état se déroule le prochain? Combien de temps le verrouillage sera-t-il prolongé? Le commerce interétatique sera-t-il affecté? Et les vagues ultérieures ramèneront-elles de tels verrouillages?

Deuxièmement, la propagation urbaine de la deuxième vague est plus concentrée parmi les ménages plus aisés cette fois. Les données de la société municipale de Mumbai, par exemple, montrent que 34% des cas concernaient des bâtiments lors de la première vague, contre 90% cette fois-ci. Dans la mesure où les ménages aisés stimulent davantage la demande de consommation, la faiblesse du sentiment chez eux pourrait maintenir une demande refoulée modérée.

Troisièmement, la maladie montre des signes de propagation dans le centre rural, plus que lors de la première vague. Par exemple, l’Inde rurale représentait 21,1% des cas de pandémie du pays en avril 2020 et 44,1% en avril 2021.

Quatrièmement, avec la hausse des prix mondiaux des produits de base, les fabricants nationaux sont aux prises avec des marges en baisse. Les bas prix des produits de base et la réduction d’urgence des coûts ont aidé les entreprises à surmonter la première vague. Mais cette fois-ci, les entreprises peuvent se retrouver coincées entre un rocher et un endroit dur.

D’une part, les prix mondiaux des produits de base sont à la hausse et il est difficile de réduire d’urgence les coûts pour une deuxième année consécutive. D’autre part, la demande intérieure est vulnérable et la répercussion de la hausse des prix sur les consommateurs risque d’affaiblir davantage la demande. Jusqu’à présent, les entreprises l’ont prise sur le menton, c’est-à-dire sur leurs marges bénéficiaires. Mais est-ce durable? En réunissant tout cela, nous prévoyons une croissance de la GVA de 7% en glissement annuel en FY22 (contre notre prévision de 10,2% plus tôt). La prévision de croissance du PIB est de 8% en glissement annuel en FY22 (contre 11,2% plus tôt).

Le plan budgétaire du gouvernement visant à rembourser les arriérés de subventions alimentaires des années passées à la FCI est une bonne étape, mais finira par fausser les chiffres de la croissance du PIB, en particulier parce que la FCI suit la «comptabilité d’exercice» tandis que le gouvernement suit la «comptabilité de caisse». Nous estimons une surestimation de la croissance du PIB de c1 point de pourcentage (ppt) en FY22 et une surestimation de c0.5ppt en FY23, qui sont intégrées dans nos prévisions du PIB.

Pour l’exercice 23, nous prévoyons une croissance de la VAB de 5,3% (5,1% plus tôt) et une croissance du PIB de 6% (5,8% plus tôt). Même si nous prévoyons que le pays reviendra aux niveaux de PIB d’avant la pandémie d’ici la fin de 2021, il restera probablement 12% en dessous de la trajectoire d’avant la pandémie, même d’ici l’exercice 23. il y a des mois avant que la deuxième vague ne frappe, nous étions préoccupés par les cicatrices que la première vague de la pandémie laisserait derrière – un système financier faible et des inégalités croissantes.

Nous avions alors estimé que ces deux facteurs pourraient faire baisser la croissance potentielle de l’Inde de 1 point de 6% avant la pandémie à 5% après .Maintenant, avec la nouvelle vague, non seulement la reprise cyclique est tombée sous les nuages, mais les cicatrices anticipées pourraient encore s’aggraver.

Actuellement, les marchés semblent assez détendus face au problème du double bilan. Les coussins de fonds propres des banques se sont améliorés au cours des derniers trimestres. Après avoir culminé en mars 2018, les NPA des banques ont également suivi une trajectoire descendante. Un certain désendettement des entreprises s’est produit, notamment avec le rebond continu des marchés boursiers. Mais cela pourrait empirer à partir d’ici. Les NPA sont déjà le double de la moyenne à long terme et augmentent généralement un an ou deux après un ralentissement.

Le crédit industriel est faible et la croissance réelle des prêts personnels a également ralenti. Les investissements des banques dépassent les dépenses de crédit. Tous ces éléments, dans un certain sens, sont des signes d’une montée de l’aversion au risque dans le secteur bancaire. Si les banques deviennent de plus en plus averses au risque, il pourrait en résulter une croissance des prêts insuffisante, ce qui signifie que les fonds disponibles sont insuffisants, ce qui pourrait peser sur le potentiel de croissance à moyen terme.

Les grandes entreprises cotées en bourse ont bénéficié de la pandémie et la «formalisation» qui en a résulté s’est clairement manifestée dans les résultats des entreprises. Compte tenu des gains d’efficacité importants associés au secteur formel, il n’est pas surprenant que les marchés boursiers continuent de se réjouir. Mais, si la «formalisation» se produit au détriment de la faillite des petites entreprises informelles, alors la perturbation du secteur informel peut peser sur la demande dans les périodes ultérieures, réduisant la croissance potentielle au fil du temps – 85% de la population active et 50% de l’économie est informelle.

Il est également possible que la formalisation s’estompe avec le temps. Cela s’est produit lors de la démonétisation. Notre étude de la performance des entreprises montre qu’étant donné que l’écosystème n’avait pas beaucoup changé, le secteur informel a fait un retour. Et dans ce cas, les gains d’efficacité liés à la formalisation se sont dissipés.

La manière constructive d’y penser est de faire la différence entre la formalisation «forcée» et «organique». La formalisation qui ne vient que sur le dos de pressions extérieures ou qui conduit à une profonde détresse dans le secteur informel, peut soit réduire la croissance potentielle, soit ne pas être durable. En revanche, la formalisation qui se produit à la suite de changements de politique qui aident les entreprises informelles à se développer au fil du temps pour devenir de plus grandes entreprises du secteur formel, est plus durable. L’Inde peut-elle passer d’une formalisation forcée à une formalisation souhaitable?

La première étape pour l’économie consiste à accélérer les taux de vaccination. Il faudrait passer de 1,9 million de piqûres / jour à 5 millions d’euros / jour pour vacciner 50% de la population d’ici la fin de 2021, au-delà de cela, nous voyons au moins quatre étapes politiques clés:

Le CIB doit être renforcé. Il doit être remanié – en particulier, la structure d’incitation entre débiteurs, créanciers et tribunaux – pour que cette institution importante devienne efficace.

Il y a lieu de rester généreux avec NREGA, où la demande de travail dépasse l’offre. L’Inde n’a pas de régime de protection sociale urbain équivalent. La conception et la mise en œuvre d’un programme de protection sociale en milieu urbain pourraient fournir un soutien fiable.

Bien que l’accent mis par le Centre sur les dépenses d’investissement du Centre dans le budget de février ait été très positif, le désinvestissement devrait être accéléré afin de le rendre réalisable.

Les programmes d’incitation à la production (PLI) qui augmentent les investissements et les emplois suscitent beaucoup d’enthousiasme. Bien qu’elle puisse donner une impulsion initiale, une croissance durable nécessite des améliorations dans la facilité de faire des affaires, une culture de R&D et un abandon des tarifs d’importation.

Le gouvernement a augmenté les tarifs d’importation sur une grande variété de produits au cours des dernières années. Des tarifs d’importation plus élevés peuvent augmenter les coûts de production à l’échelle de l’économie, voire constituer une taxe sur les exportations. Les tentatives passées de substitution des importations – promotion des exportations, n’ont pas abouti.

Respectivement, économiste en chef (Inde), économiste et associé, HSBC Securities and Capital Markets (India) Private.

Les opinions sont personnelles.

Extraits édités du rapport sur le coût de l’incertitude de HSBC Global Research en Inde, daté du 13 mai

