Impact de la deuxième vague : TCS net à Rs 9 008 cr au premier trimestre ; voit une baisse séquentielle de 2,6%

Tata Consultancy Services (TCS), le plus grand exportateur de services logiciels du pays, a déçu jeudi de ses performances au premier trimestre car il a manqué les estimations de la rue sur tous les fronts, impacté par une forte baisse de 14% observée sur le marché indien. Alors que la croissance des revenus en monnaie constante (CC) de 2,4% était plus faible en séquentiel par rapport à 4,2% au trimestre de mars, l’attrition au cours du trimestre a bondi de 140 points de base.

Le bénéfice net a diminué de 2,6% séquentiellement à 9 008 crores de Rs en dessous des estimations du consensus Bloomberg de 9 390,94 crores de Rs. Les revenus au cours du trimestre ont augmenté de 3,9% séquentiellement à Rs 45 411 crore, ce qui était presque conforme aux estimations du consensus Bloomberg de Rs 45 755,04 crore.

Les marges d’exploitation se sont établies à 25,5%, soit 135 points de base de moins en séquentiel. La baisse des marges a eu un

170 points de base impact des augmentations de salaire au cours du trimestre compensé par 30 points de base de devises étrangères

fluctuation.

La société a déclaré un bénéfice d’exploitation ou Ebit (bénéfice avant intérêts et impôts) de Rs 11 588 crore, un 1,2%

déclin séquentiel. Il était inférieur aux estimations des analystes du revenu d’exploitation de 11 894,68 crore de roupies.

Rajesh Gopinathan, PDG et directeur général de TCS, a déclaré que l’Inde a subi le plus gros de la deuxième vague de la crise de Covid qui a conduit à la faiblesse du marché et a pesé sur les performances commerciales. « Nous n’avions pas anticipé cet impact. Le marché indien a été considérablement touché et nous avons perdu 350 crores de revenus provenant des activités indiennes. » Cependant, Gopinathan a déclaré que la société a connu une stabilisation et une reprise à partir de la fin juin et que si l’environnement continue de s’améliorer, il y aura un rebond au deuxième trimestre.

Il a ajouté qu’à l’exception de l’Inde, son marché principal, l’Amérique du Nord, a connu une bonne croissance et les volumes de transactions sont restés élevés dans l’ensemble du portefeuille. “Nous sommes sur la bonne voie avec une croissance à deux chiffres et cette trajectoire n’est pas compromise par une baisse ponctuelle des affaires en Inde”, a-t-il déclaré.

Certes, TCS a connu une forte croissance en matière d’acquisition de clients et de flux de transactions au cours du trimestre. Au total, la société avait un TCV de 8,1 milliards de dollars. D’un point de vue segmentaire, tous les secteurs verticaux ont affiché une bonne croissance séquentielle. La croissance continue d’être tirée par les Sciences de la vie et la Santé, en hausse de 7,3 % en rythme trimestriel. Retail et CPG ont également rebondi avec une croissance à deux chiffres, avec une croissance de 4,4% en glissement trimestriel. BFSI a augmenté de 3,1%, la fabrication a augmenté de 4,8%, la technologie et les services de 5% et les communications et les médias (en hausse de 1,7%) ont également connu une amélioration significative de leurs performances.

La croissance a été tirée par l’Amérique du Nord qui était en hausse de 4,1 % en glissement trimestriel, le Royaume-Uni de 3,6 %, l’Europe continentale de 1,5 %, l’Amérique latine de 4 % et le Moyen-Orient et l’Afrique en hausse de 4,2 %. La deuxième vague de la pandémie a eu un impact sur la croissance séquentielle en Inde qui a diminué de 14,1% et l’Asie-Pacifique est restée en sourdine avec une croissance de 2,4%.

Samir Seksaria, directeur financier de TCS, a déclaré : « Malgré les vents contraires et le déclin séquentiel, nous arrivons aux marges les plus élevées pour le premier trimestre. Il est impacté par la faiblesse des autres marchés, tandis que nos principaux marchés restent solides. Nous sommes convaincus que nous maintiendrons nos marges dans la fourchette ambitieuse que nous nous sommes fixée ».

Sur le front des ressources humaines, TCS a ajouté 20 409 employés à ses effectifs sur une base nette, son ajout net le plus élevé jamais enregistré en un trimestre. L’effectif total s’élevait à 5.09.058. Cependant, l’attrition a augmenté de 140 points de base à 8,6 % au cours du trimestre.

Milind Lakkad, directeur des ressources humaines,

TCS a déclaré que l’attrition est artificielle en raison d’une pandémie. « Cela fait partie de notre modèle de fonctionnement, et même si cela monte à deux chiffres, nous ne sommes pas inquiets. Cela n’aura pas d’impact sur les marges », a-t-il déclaré.

