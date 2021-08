Impact de la mise à niveau d’Ethereum London Hard Fork : qu’est-ce que c’est ? Comment cela affectera-t-il les prix des ETH et les investisseurs?

in

Découvrez Ethereum London Hard Fork dans cet article.

Mise à niveau de Ethereum London Hard Fork : Le très médiatisé EIP 1559 ou la mise à niveau «London hard fork» a été mis en œuvre sur le réseau Ethereum aujourd’hui. Les données d’Etherscan montrent maintenant que le bloc 12 963 799 a été ajouté au réseau. Cet article explore ce que la mise à niveau du hard fork de « Londres » signifie pour le réseau et comment elle peut avoir un impact sur les prix des jetons Ethereum et les investisseurs.

Mais d’abord, jetez un oeil à ce qu’est une fourchette?

Les réseaux Blockchain tels que Ethereum ont une communauté. Cette communauté est d’accord ou en désaccord avec un changement dans le réseau. Cela est souvent fait pour s’assurer que le réseau fonctionne aussi bien que possible. Dans certains cas, ces hard forks sont mis en œuvre pour protéger le réseau contre des dommages potentiels.

La mise à niveau de London Hard Fork serait un prélude à la mise à niveau majeure « Serenity » ou ETH 2.0, qui devrait arriver d’ici la fin de 2021, ou peut-être au début de l’année prochaine. Serenity fera probablement passer Ethereum d’une blockchain de preuve de travail à une blockchain de preuve de participation.

LIRE AUSSI | Pourquoi Dogecoin est si populaire en Inde et pas le desi Matic (polygone) ?

Selon Edul Patel, PDG et co-fondateur de Mudrex, la communauté Ethereum a convenu qu’il y avait des problèmes avec la blockchain existante. C’est à ce moment-là que la mise à niveau de London Hard Fork est entrée en scène.

Comment la mise à niveau de London Hard Fork vous aidera-t-elle?

On dit que la mise à niveau de London Hard Fork améliore de nombreux inconvénients de la blockchain Ethereum. Tel que:

1. Changer l’imprévisibilité

« L’un des plus gros problèmes du réseau Ethereum est la volatilité imprévisible des coûts de transaction. Ces coûts de transaction sont également appelés « prix du gaz ». En période de congestion du réseau, ces prix du gaz pourraient atteindre quelques centaines de dollars. Avec la dernière mise à niveau, cette imprévisibilité changerait », a déclaré Patel à FE Online.

2. La voie vers l’ETH 2.0

Un autre inconvénient majeur de la blockchain Ethereum est l’offre infinie du jeton ETH. Cela provoque un perpétuel problème d’inflation pour Ethereum. Cela va changer après la mise en ligne de l’ETH 2.0 plus tard cette année.

Patel a déclaré que la mise à niveau de London Hard Fork crée une voie pour la transition du système actuel vers l’ETH 2.0.

Pourquoi les mises à niveau hard fork sont-elles mises en œuvre ?

Les mises à niveau hard fork sont mises en œuvre pour rendre la blockchain plus efficace.

Avec la dernière mise à niveau, Patel a déclaré: «Ethereum continuera d’être le réseau le plus préféré pour la finance décentralisée ou DeFi. Plusieurs analystes affirment que DeFi comblerait le fossé entre la finance traditionnelle et les crypto-monnaies. Cela pousserait finalement la demande pour le jeton ETH à la hausse, faisant ainsi augmenter le prix du jeton. L’impact à long terme de la mise à niveau de London Hard Fork semble être très haussier pour Ethereum. »

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.