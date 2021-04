Impact de la pandémie de coronavirus sur le bien-être des enseignants: comment pouvons-nous les aider à prospérer davantage?

C’est plus que jamais que les enseignants doivent savoir relever les défis en mettant en œuvre de nouvelles idées, approches et innovations dans le secteur de l’éducation et s’améliorer. (Image représentative: IE)

Par le Dr Sunita Gandhi

Il n’est que partiellement juste de croire qu’il était difficile pour la communauté enseignante de s’habituer au nouveau module – celui de la maison. Dès le début d’une session académique par ailleurs normale, une pandémie a changé le cours évident des écoles et des universités et a interdit les sessions en classe. À partir de là, la montée a été difficile pour les enseignants qui sont partiellement ou pas du tout conscients des technologies impliquées dans l’enseignement en ligne. De plus, le rythme auquel les enseignants se plaignent d’être surchargés de travail et sellés en raison de la nouvelle normalité est alarmant.

Pour une session en ligne, un enseignant doit basculer entre différentes applications telles que PowerPoint, Google Classroom, Zoom ou Microsoft Teams pour une expérience d’apprentissage transparente de ses élèves. Pour ce faire, ils doivent préparer des feuilles de travail, des évaluations et d’autres matériels de lecture bien à l’avance. Et même si la plupart des enseignants sont aujourd’hui alphabétisés numériquement, dispenser une formation en ligne à plein temps est un fardeau, tout comme la pression du comité de l’éducation.

Alors qui prend soin de leur bien-être? Qui s’assure qu’ils sont traités de manière raisonnable? Qui garantit qu’ils ne sont pas épuisés par leur vie professionnelle déséquilibrée?

Les chefs d’établissement ont le potentiel d’aider le personnel à être en meilleure santé et plus équilibré afin qu’ils puissent avoir l’énergie positive et la passion nécessaires pour faciliter un excellent apprentissage avec leurs élèves.

Voici comment cela peut être fait:

1. Parlez moins, écoutez plus – Lorsque les enseignants sollicitent l’aide de la direction, ils n’attendent pas toujours une solution concrète. Parfois, il s’agit aussi d’avoir quelqu’un à qui s’adresser pour tous leurs problèmes liés au travail. Dans ces situations, si la direction les aide sans critiquer et reculer pour donner leur opinion pleine et déférente et exprimer chaleur et courtoisie, les enseignants peuvent se sentir entendus. En outre, si nécessaire, un soutien peut être fourni en termes de ressources, de critiques ou d’assurance à tout moment nécessaire.

2. Partagez vos expériences personnelles – Lors de réunions d’équipe régulières ou dans des associations informelles, partagez des expériences ou des anecdotes pour vous encourager les uns les autres. En partageant les choses aussi peu que le moment où la direction a remarqué une ressource faisant des efforts supplémentaires pour aider d’autres ressources en cas d’urgence, ou lorsqu’un enseignant expérimenté s’est volontairement manifesté pour aider un nouvel enseignant à gérer de jeunes étudiants, vous prouverez que vous êtes prévenant. Des histoires comme celles-ci leur montrent que la direction se soucie.

3.Faites en sorte que les petites choses comptent – En incorporant de petits changements dans la routine quotidienne tels que des sessions de formation à la littératie numérique ou en organisant des pratiques de guérison de l’esprit entre les séances en classe pour alléger leur fardeau, la direction de l’école peut montrer qu’elle considère leur contribution comme précieuse et qu’il n’est pas facile d’enseigner à distance. Indépendamment de tout ce qu’il fait, ce sont les petites activités quotidiennes qui comptent le plus. De plus, les soins sont contagieux – de petits gestes de bienveillance peuvent motiver les enseignants à donner le meilleur d’eux-mêmes.

4. Remerciez-les – Cela fait une énorme différence pour un enseignant lorsqu’un superviseur, un élève ou ses parents leur rendent hommage pour leurs connaissances et leur service. Il en va de même pour les superviseurs. Bien que la hiérarchie de travail ne permette pas que cela soit une norme régulière, elle est utile pour créer un état d’esprit positif et un environnement au sein de toute organisation.

5. Célébrer leurs réalisations ainsi que leurs préoccupations – Célébrer les victoires est aussi important que d’être reconnaissant dans une organisation. Lorsque la direction apprécie leurs réalisations, les enseignants éprouvent des sentiments positifs. Non seulement ces sentiments positifs sont contagieux, mais ils s’empilent également les uns sur les autres, ce qui entraîne une plus grande positivité – et les chercheurs ont découvert que les enseignants qui partagent de bons sentiments ont un environnement de travail plus paisible.

Que les enseignants suivent une formation, obtiennent des notes de remerciement ou renforcent leurs réseaux d’apprentissage positifs, leur bien-être mental et physique est la voie vers une éducation de qualité. Par quels autres moyens pourrions-nous nous assurer que les enseignants peuvent tirer le meilleur parti des opportunités offertes par l’éducation en ligne? C’est plus que jamais que les enseignants doivent savoir relever les défis en mettant en œuvre de nouvelles idées, approches et innovations dans le secteur de l’éducation et s’améliorer.

(L’auteur est éducatrice, chercheuse et économiste. Elle est également la fondatrice de Global Classroom Pvt. Ltd (GCPL) et du Global Education & Training Institute (GETI). Les opinions exprimées sont personnelles.)

