Impact de la pandémie de Covid-19 sur le scénario éducatif de 2020-21

Par Piyush Singh Chauhan,

Avons-nous tous déjà imaginé qu’après la fin de 2019, combien de changements l’année 2020 va apporter ? Le matin, les enfants se lèvent en se frottant les yeux et se préparent et vont à l’école. Mais l’année 2020 allait changer la prédiction des cent dernières années. L’outil internet, produit de la modernité, nous avait dit le nom de l’enseignement à distance mais environ un pour cent des gens aurait vu sa mise en œuvre. Il n’y a rien de plus commun que cela à l’heure actuelle. De l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur, cela dure depuis 1 an. L’épidémie de corona incarnait des mots comme la distanciation sociale et l’isolement. En conséquence, les gens n’ont installé aucun panneau de sortie sur toutes les portes de sortie. C’est le premier incident de ce type dans l’histoire moderne du monde lorsque les parents demandent aux enfants de ne pas rester à l’écart des mobiles et des gadgets. Maintenant, le temps est tel qu’il est devenu impossible d’étudier sans mobile et Internet. Tous les cours, même les examens, se déroulent en ligne. Internet est devenu le principal moyen d’éducation en 2020-2021. Même lorsque la situation redeviendra normale dans les temps à venir, ce processus d’enseignement se poursuivra dans une large mesure.

Dans la période actuelle, ce changement dans le secteur de l’éducation a également commencé à l’étendre. Maintenant, nous avons beaucoup de plate-forme numérique pour lire des leçons. Selon les données publiées par le ministère de l’Éducation, 33 millions d’étudiants ont été poursuivis avec l’aide de la radio numérique en ligne.

Des initiatives globales telles que PM-E-Vidya ont été prises pour les étudiants du pays. Parallèlement à cela, des programmes tels que Diksha, Swayamprabha, IIT Pal, Shikshavani Podcast, Sign Language ont commencé. En dehors de cela, grâce à l’éducation numérique, à l’université, à la mise à niveau, Byju a atteint le grand public. Si on le voit, c’est comme une révolution technologique dans le domaine de l’éducation, les étudiants assis dans un village éloigné étudient et apprennent comme un étudiant étudiant dans une ville technologique. Tous ces faits sont corrects, mais la réalité est que l’éducation en ligne est considérée comme une contrainte dans la pandémie de Corona. Il n’est pas possible de le comparer avec l’école physique et la salle de classe. Même s’il offre des chances égales à tous, il est loin de l’éducation traditionnelle en termes de qualité. L’épidémie soudaine de pandémie en 2020 n’a pas laissé le temps au développement de la technologie et d’Internet. En conséquence, l’éducation en 2020-2021 a été loin de la portée de l’Inde rurale. En même temps, c’est aussi peu pratique. Si nous examinons les chiffres au 30 septembre 2020, environ 1,077 milliard d’étudiants ont été touchés en raison de la fermeture des écoles en raison de la pandémie. Selon l’UNICEF, 61,6% de la population mondiale a été touchée par le confinement.

Le problème de la discrimination fondée sur le sexe a également été observé avec la baisse du niveau d’éducation en 2020 et 21. Même aujourd’hui, dans le contexte indien, une différence est faite entre fournir des installations mobiles et Internet aux garçons et aux filles. vu sur le pourcentage de filles scolarisées. Dans le même temps, environ 70 % des membres des familles économiquement plus faibles pensaient qu’en raison de l’épidémie, l’emploi et les affaires étaient en danger et qu’il n’y avait pas d’argent à manger. Dans une telle situation, le contournement de la scolarisation des filles a été observé à grande échelle. Sur ce nombre, 37% des filles sont susceptibles de ne jamais retourner à l’école. En dehors de toutes ces choses, une génération est enfermée dans la maison depuis un an. Cela a un effet négatif sur l’esprit et le corps des étudiants. On ne peut nier que l’éducation en ligne n’est pas une option pour tous les enfants.

Cependant, à l’heure actuelle, il n’y a aucune option pour cela. Mais dans les temps à venir, lorsque la situation redeviendra normale, il sera difficile de travailler sur la qualité de l’éducation. Parce que plus d’un an s’est écoulé et qu’il y a eu beaucoup de changements dans la routine des étudiants dans le domaine de l’éducation. Il faudra du temps pour remettre le train sur les rails.

(L’auteur est vice-président du SR Group of Institution, Lucknow, Uttar Pradesh. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

