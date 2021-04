Impact de la pandémie de Covid-19: un changement technologique

Considérez quelques articles d’actualité des derniers mois, qui ont une signification plus profonde que ce que nous imaginons à première vue.

Par Srivatsa Krishna

Une convergence sans précédent et incroyable des technologies annonce l’avènement de «l’ère exponentielle», où la technologie aura un impact sur chaque domaine de la vie, et de manière exponentielle, pas seulement géométrique. Non seulement la loi de Moore ne montre aucun signe de fin de sitôt, mais elle s’étend également à d’autres technologies adjacentes. La prévision de 1965 de Gordon Moore était que le nombre de composants sur un circuit intégré doublerait chaque année jusqu’à ce que ceux-ci atteignent un nombre impressionnant de 65000 en 1975, qu’il a révisé en tant que loi de Moore, pour doubler le nombre de transistors sur une puce tous les deux ans. Ajoutez à cela la convergence exponentielle de technologies telles que les matériaux et les capteurs, l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique (AI / ML), la reconnaissance faciale, les véhicules électriques autonomes, la robotique et l’impression 3D, pour n’en nommer que quelques-unes, notre vie quotidienne vont bientôt changer inexorablement.

Considérez quelques articles d’actualité des derniers mois, qui ont une signification plus profonde que ce que nous imaginons à première vue.

Premièrement, EHang a terminé avec succès ses premiers essais de taxi-drone en Chine et en Corée, il y a deux semaines, et a reçu les approbations pour commencer prochainement son premier service commercial à Guangzhou. Les voitures volantes seront une réalité au cours de cette décennie dans la plupart des pays du monde. Le jour n’est pas loin – peut-être dans un délai de 2 à 10 ans selon le pays dans lequel nous vivons – où, comme nous commandons un Uber, nous pouvons commander un covoiturage aérien. Cela aurait un impact profond non seulement sur les voyages, mais également sur les places de stationnement et les évaluations immobilières à mesure qu’ils sont convertis en ports de drones. Quelque chose comme lorsque la révolution cellulaire a commencé, la plupart des propriétés ont été exploitées pour installer des antennes sur leur toit pour une considération commerciale.

Le précurseur de ce taxi volant était la première voiture autonome développée par General Motors en 1939, et il a fallu près de neuf décennies pour qu’elle soit prête pour les heures de grande écoute. Les véhicules autonomes (VA) sont littéralement au coin de la rue et devraient être au centre de la scène avant la fin de la décennie. Tesla a radicalement réécrit les règles de l’industrie automobile et solaire pour ainsi dire, avec ses paris audacieux et audacieux. Il n’est pas étonnant qu’en janvier 2021, la valorisation de Tesla était presque égale à celle de l’ensemble de l’industrie automobile, soit environ 800 milliards de dollars! Ses véhicules autonomes se sont avérés fonctionner parfaitement sous la pluie, la neige ou le soleil. Poussé par des algorithmes, plus les véhicules Tesla collectent de données, meilleure sera la conduite autonome. La flotte américaine de Tesla est passée d’environ 150000 en 2017 à environ 750000 à 800000 aujourd’hui, ou maintenant avec 5x-6x plus de données. Aujourd’hui, Tesla signale un accident par 3,7 millions de miles lorsque le pilote automatique est complètement engagé, contre un accident par environ 475 000 miles pour tous les véhicules américains. Tesla est beaucoup plus sûr même maintenant, alors que son logiciel de conduite autonome est continuellement affiné à chaque seconde qu’il conduit sur les routes.

Aujourd’hui, Uber effectue à lui seul environ 15 millions de voyages par jour, et Waymo, qui a simulé 15 milliards de kilomètres de conduite autonome jusqu’à ce jour, espère faire 1 million de kilomètres de miles AV cette année. Waymo peut simuler 100 ans de conduite sur route dans une simulation de 24 heures! La durée de fonctionnement moyenne des voitures dans une grande partie du monde développé est à peine de 5 à 8%, et Uber a créé une toute nouvelle industrie remarquable, utilisant le temps inutilisé de ces véhicules, créant des millions d’emplois à partir de rien, sans posséder de voiture. Une tempête Uber autonome devrait survenir dans les 1000 prochains jours sur la plupart des grands marchés et libérera le temps de conduite pour de nombreuses autres activités.

Deuxièmement, deux Indiens, basés à Chennai et à Singapour, anciens employés du journal The Hindu, ont acheté la toute première œuvre d’art NFT (jeton unique non fongible sur la blockchain Ethereum) créée par Beeple et vendue aux enchères par Christie’s pour 70 millions de dollars. Cela a fait de Beeple l’un des 5 peintres les plus précieux au monde pour peindre une peinture qui n’existe pas! Cela signifie que presque n’importe quel objet peut potentiellement être «tokenisé» et mis en vente, y compris cette colonne, s’il existe un marché mondial et un prix pour celui-ci. Mars House, la première maison numérique au monde dans le Metaverse, qui est une extension numérique de notre monde réel, s’est vendue 500000 $ et a été payée avec Ether, une crypto-monnaie de premier plan.

Troisièmement, le gouvernement indien entreprend actuellement une cartographie des actifs basée sur des drones à une résolution de 5 cm, pour 6 villages lakh, afin de valider les avoirs de 83 citoyens crores, en utilisant seulement 500 drones haute résolution, ce qui débloquerait la valeur des propriétés en tant que actif contre lequel les prêts peuvent être garantis. Un drone peut cartographier le village moyen en 15 à 20 minutes environ et l’ensemble de la tâche devrait être achevé d’ici 2024. Dans le projet pilote réalisé dans l’Uttar Pradesh, les agriculteurs qui ont reçu des cartes de propriété compatibles avec les drones peuvent contacter les banques pour obtenir des prêts en utilisant leur terres en garantie avec des titres et des évaluations précis. (En passant, Planet Labs, l’une des principales sociétés de technologie spatiale au monde, photographie aujourd’hui chaque élément de la planète 500 fois par jour, à une résolution de 50 cm, et l’a dans une base de données consultable). Imaginez la valeur de la base de données qui stocke ces informations vitales sur les actifs physiques!

En 2019, le Coffee Board of India a utilisé des drones d’Aarav Unmanned Systems pour une évaluation rapide des dommages causés par les inondations lors de l’engorgement généralisé, pour une évaluation plus scientifique du paiement de l’indemnisation. Il a été terminé en quelques jours, cartographiant avec précision les numéros d’enquête spécifiques qui ont été touchés. Lorsque cela est fait manuellement, ce n’est pas seulement retardé, mais c’est aussi souvent inexact, car il est soumis aux pressions locales et à la dynamique des castes, devenant ainsi une source de corruption dans la distribution des paiements de secours. De même, Zipline permet aujourd’hui d’accéder aux régions les plus reculées du monde en fournissant des médicaments vitaux et du sang pour sauver des vies.

Quatrièmement, pensiez-vous que les robots sont dans un avenir lointain ou quelque chose que nous voyons uniquement dans Star Trek? Réfléchissez encore. UR3, un cobot (robot de co-working) qui coûte 23000 $ (le salaire annuel moyen d’un ouvrier), a commencé à remplacer les ouvriers d’usine dans divers établissements d’Amazon et de Foxconn, et les robots créés par Starship et Boston Dynamics sont si humains que ils remplacent rapidement les livreurs et retournent même des hamburgers. Tout au long de la pandémie, les robots étaient monnaie courante dans la région de la baie, livrant de la nourriture et en Chine pour approcher les patients gravement infectés par Covid-19 dans les zones de confinement pour leur donner des médicaments, etc.

Enfin, les maisons téléchargées se produisent partout et l’impression 3D a un impact direct sur la vie de tous les jours. AutoAbode, une entreprise d’impression 3D de taille moyenne de Delhi, a récemment imprimé le crâne d’un enfant pour permettre une chirurgie reconstructive à l’hôpital Fortis, ce qui n’était pas possible grâce à l’imagerie conventionnelle. Ils ont également imprimé les poignées des lance-roquettes pour notre établissement de défense, qui était enclin à de fréquentes cassures sur le terrain. De même, Icon, une entreprise américaine, a imprimé en 3D le premier village du monde à Tabasco, au Mexique, imprimant les premières maisons en moins de 24 heures! En 2018, Icon a construit la toute première maison imprimée en 3D aux États-Unis, au Texas, qui coûte environ 4000 $ à imprimer. C’est littéralement comme si du béton était mis dans l’imprimante Vulcan II et qu’une maison émerge de l’autre côté, sur place. Si seulement le gouvernement peut amener le CPWD à modifier ses normes et standards de construction traditionnelle pour les adapter à la construction imprimée en 3D et préfabriquée, le réaménagement des anciennes colonies gouvernementales à Delhi et la création de nouvelles maisons abordables à travers l’Inde sur des terres publiques disponibles peuvent devenir une réalité.

Ce ne sont là que quelques exemples d’un tsunami technologique qui va à l’encontre de notre conception actuelle de la réalité de la vie quotidienne – qui changera inexorablement au cours des 10 prochaines années seulement. Sans oublier qu’avec les progrès continus de l’apprentissage profond, des entreprises comme Calico et Neuralink espèrent vaincre le vieillissement et ajouter / créer un cerveau à puce augmentée pour vaincre la maladie, respectivement, ce qui peut se produire au cours de la prochaine génération ou moins. À propos, cet article n’a pas été écrit via AI / ML par un robot, même si cela se produit déjà aujourd’hui, même si j’ose dire que je serais surpris qu’un robot puisse correspondre à mon esprit, mon humour, mes idées et mon sarcasme!

L’auteur est un agent de l’IAS. Les opinions sont personnelles

