Impact de la pandémie : décoder le PIB FY21

Par TV Mohandas Pai & Nisha Holla

À la suite de la pandémie, la plupart des analystes ont estimé que l’économie se contracterait de 8 à 10 % en termes réels en raison du verrouillage total et des verrouillages partiels au premier et au deuxième trimestre de l’exercice 21, respectivement. Cependant, alors que la croissance s’est accélérée au deuxième trimestre, certains l’ont révisée à la hausse à un recul de 7,5%. Les estimations provisoires montrent une contraction de 7,3%, passant de Rs 145,7 lakh crore du PIB réel en FY20 à Rs 135,1 lakh crore en FY21. En termes nominaux, le PIB est passé de Rs 203,5 crore lakh au cours de l’exercice 20 à Rs 197,5 crore lakh au cours de l’exercice 21, soit une contraction de 3%. Le PIB nominal par habitant a chuté de 4%, passant de Rs 1,52 lakh en FY20 à Rs 1,46 lakh en FY21. L’analyse du budget en termes nominaux donne une meilleure indication de ce qui s’est passé puisqu’il reflète les prix que les gens subissent et avec lesquels ils transigent aujourd’hui.

Un examen attentif de la décomposition du PIB nominal met en évidence des changements dans trois composantes essentielles :

— Les dépenses de consommation finale privée (PFCE) sont passées de Rs 123,1 lakh crore (à 60,5% du PIB) au cours de l’exercice 20 à Rs 115,7 lakh crore (à 58,6% du PIB) au cours de l’exercice 21, la consommation ayant diminué en raison du verrouillage de l’exercice 21. Cette baisse du PFCE est cruciale car la croissance de l’économie indienne dépend fortement de la consommation intérieure.

— Les dépenses de consommation finale du gouvernement (GFCE) sont passées de Rs 22,9 lakh crore (à 11,2 % du PIB) au cours de l’exercice 20 à Rs 24,7 lakh crore (à 12,5 % du PIB) au cours de l’exercice 21. Cela équivaut à une augmentation de Rs 1,8 crore lakh – moins que l’augmentation de Rs 2,5 lakh crore entre FY19 et FY20. L’impact précis des dépenses publiques (plus élevées) au cours de l’exercice 21 doit être examiné.

— La formation brute de capital fixe (FBCF), représentant l’investissement total en capital dans le pays, a également diminué, passant de Rs 58,5 lakh crore (à 28,8 % du PIB) au cours de l’exercice 20 à Rs 53,5 lakh crore (à 27,1 % du PIB) au cours de l’exercice 21.

La consommation privée et l’investissement en capital ont tous deux diminué en raison de la fermeture du premier et du deuxième trimestre de l’exercice 21.

Un examen plus approfondi de la composition nominale de la VAB révèle quels secteurs ont été les plus touchés par le verrouillage au cours de l’exercice 21. L’agriculture est le seul secteur qui a enregistré une croissance positive de 6,5%, passant de Rs 33,9 lakh crore en FY20 à Rs 36,2 lakh crore en FY21. Ceci est le résultat direct du maintien de l’économie rurale pendant la première vague, permettant aux agriculteurs de récolter la récolte record de rabi, de semer et de récolter la récolte kharif, et de bénéficier de divers programmes, dont PM-KISAN.

La fabrication a diminué de 4,6%, passant de Rs 27,1 lakh crore au cours de l’exercice 20 à Rs 25,9 lakh crore, une conséquence directe du verrouillage des usines et d’une réduction spectaculaire du commerce. La construction a chuté de 6,4%, passant de Rs 13,7 lakh crore en FY20 à Rs 12,8 lakh crore en FY21, entraînant une augmentation du chômage. La pandémie a également affecté directement le commerce de détail, l’hôtellerie et les voyages, comme en témoigne la forte baisse de 15,5% de la VAB. du sous-secteur des services comprenant le commerce, les hôtels, les transports et les communications – de Rs 34,8 lakh crore en FY20 à Rs 29,4 lakh crore en FY’21. Ce sous-secteur a été l’une des principales victimes des fermetures, entraînant des pertes d’emplois à grande échelle ; il est encore à récupérer.

Un autre sous-secteur important des services est celui des services financiers, immobiliers et professionnels, qui a connu une croissance marginale de 1 %, ce qui est important à noter car, généralement, ce sous-secteur augmente de 7 % et plus et la différence de croissance de 6 % est une perte importante. Enfin, les impôts nets n’ont diminué que de 3%, indiquant que le secteur des contribuables n’a pas été indûment affecté par la pandémie et le verrouillage.

L’analyse de la croissance trimestrielle du PIB nominal montre que l’économie gagnait du terrain après le verrouillage du premier trimestre et partiellement au deuxième trimestre de l’exercice 20. Le graphique ci-joint montre le PIB trimestriel au cours des trois dernières années. Le PIB du T1FY20 a augmenté de 9,6% par rapport au T1FY19, la variation en pourcentage de croissance la plus élevée par rapport aux trois autres trimestres, ce qui indique que la croissance du T1FY21 aurait également accéléré sans la pandémie et la fermeture nationale. Le T1FY21, au contraire, a enregistré une baisse de 22,3% par rapport au T1FY20.

La baisse a considérablement ralenti au deuxième trimestre, à -4,4% par rapport au deuxième trimestre de l’exercice 20, alors que les blocages se sont assouplis et que les entreprises et la fabrication sont revenues en ligne. En conséquence, le T3FY21 a battu son plein, enregistrant une croissance de 5,2% par rapport au T3FY20, considérablement proche des 6,5% T3FY20 enregistrés au T3FY19. L’élan a permis au T4FY21 de rattraper 8,7% par rapport au T4FY20, identique au pourcentage de variation du T4FY20 par rapport au T4FY19. L’élan de fin d’année est corroboré par les collectes de TPS record de Rs 1,41 lakh crore en avril 2021 pour les ventes en mars 2021. De même, le secteur des entreprises, qui a connu une baisse de ses revenus au cours de l’exercice 21, a récupéré pour enregistrer tous bénéfices record au T2, encore une fois au T3, battant cela au T4.

L’économie indienne revenait sur la bonne voie vers le deuxième semestre de l’exercice 21, et des estimations solides ont été faites pour la croissance économique au cours de l’exercice 22. Les estimations de croissance du PIB réel étaient de l’ordre de 10 à 12,5 %, se traduisant par 14 à 16,5 % en termes nominaux pour inclure l’inflation. Cependant, en raison de la deuxième vague et des blocages locaux, le premier trimestre de l’exercice 22 enregistrera à nouveau un trimestre en baisse et le deuxième trimestre connaîtra une certaine reprise avec un déverrouillage progressif. Les estimations de croissance ont maintenant été ramenées à 7,5-10 %. Les estimations trimestrielles du PIB, la répartition sectorielle de la VAB et l’évolution de la consommation et de l’investissement en capital montrent les principaux leviers de l’économie.

L’exigence de croissance élevée de l’exercice 22, avec une création d’emplois substantielle pour contrer les pertes d’emplois à grande échelle causées par la pandémie, peut être satisfaite en se concentrant sur celles-ci. Cependant, une grande partie repose sur des mesures de relance urgentes du gouvernement pour stimuler la consommation, la fabrication, la construction et la création d’emplois. Un stimulus monétaire ne sera plus efficace ; un paquet fiscal est le seul moyen de garantir que l’exercice 22 enregistre une croissance saine.

(Pai est président, Aarin Capital, et Holla est Technology Fellow, C-CAMP. Les opinions exprimées sont les siennes et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

