Impact de la pandémie: Gartner prévoit que les dépenses des utilisateurs finaux du cloud public en Inde atteindront 4,4 milliards de dollars en 2021

Les dépenses des utilisateurs finaux en services de cloud public en Inde s’élèveront à 4,4 milliards de dollars en 2021, selon les dernières prévisions du cabinet de conseil en informatique Gartner. Par rapport à 2020, les dépenses des utilisateurs finaux sur le cloud public augmenteront de 31,4% en 2021. «Les DSI indiens ont vu les avantages du cloud pendant la première vague de la pandémie en 2020», a déclaré Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner.

«Pour renforcer la résilience de l’entreprise et minimiser l’impact des perturbations continues, investir dans le cloud est inévitable. L’Inde a connu une croissance constante à deux chiffres des dépenses dans le cloud au cours des trois dernières années, la pandémie n’a fait qu’accélérer le changement. »

La tendance continue à l’augmentation des travailleurs à distance en 2021 entraînera une augmentation des dépenses en desktop-as-a-service (DaaS) et infrastructure-as-a-service (IaaS). Ces segments devraient croître respectivement de 47,7% et 52,2%. Pour la première fois, les dépenses consacrées aux services de gestion et de sécurité SaaS et cloud connaîtront une croissance à deux chiffres en Inde.

«Le SaaS a joué un rôle essentiel dans le soutien de l’augmentation soudaine de la main-d’œuvre mobile, ainsi que des clients, en 2020. En apprenant de cela, les DSI indiens continueront de s’appuyer sur la tendance ci-dessus alors qu’ils évoluent vers un environnement commercial composable», a déclaré Nag.

Au sein du SaaS, l’expérience client, la gestion des relations et les services de contenu seront les segments à la plus forte croissance en 2021, avec une croissance de 24,9% et 26,1%, respectivement. En 2020, les dépenses en courrier électronique et en création ont diminué de 0,2%; cette tendance s’inversera en 2021. Le courrier électronique et la création devraient augmenter de 25,1% cette année. Avec l’augmentation du nombre de travailleurs à distance dans les organisations en raison de la pandémie, de plus en plus d’affaires sont menées à l’aide d’outils de messagerie et de collaboration.

