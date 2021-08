Impact de la suppression de l’impôt rétrospectif

in

Dans une étape bienvenue, bien que retardée, pour mettre fin à cette controverse de longue date, le projet de loi sur les lois fiscales (amendement) 2021 (le projet de loi) a maintenant été adopté par la Lok Sabha, pour retirer l’effet rétroactif de ces amendements.

Par Rajeev Dimri & Hariharan Gangadharan

Les modifications rétrospectives visant à imposer les plus-values ​​réalisées par des non-résidents lors de la vente de sociétés étrangères ayant des actifs indiens sous-jacents ont toujours été controversées. Les différends ont continué à faire rage sur leur validité et leur portée depuis leur introduction. Plus récemment, deux sentences arbitrales ont été rendues en vertu des TBI indiens qui ont jugé que les modifications violaient l’obligation de l’Inde de fournir un traitement juste et équitable aux investisseurs étrangers. Cela a conduit à prendre des mesures pour faire appliquer la sentence arbitrale contre certains des actifs de l’Inde à l’étranger.

En conséquence, la controverse s’est envenimée, nécessitant la proposition actuelle de supprimer complètement l’applicabilité rétrospective. Malgré cette longue histoire, la décision actuelle est sans aucun doute une décision audacieuse de la part du gouvernement.

La proposition contenue dans le projet de loi d’amendement porte sur deux situations distinctes. Le premier est prospectif et prévoit qu’aucun ordre ne sera passé ni aucune demande émise à l’avenir au titre d’opérations de transfert indirect intervenues avant le 28 mai 2012 (soit la date de promulgation de la loi de finances 2012). Cette interdiction est générale et s’appliquera aux procédures liées à l’évaluation, à la réévaluation, à la rectification et à la retenue d’impôt. Cela profitera aux affaires pendantes qui n’ont pas encore abouti à une ordonnance ou à une demande finale.

La deuxième partie concerne les cas où des ordonnances d’imposition, de réévaluation, de rectification ou de retenue ont déjà été rendues pour des transactions antérieures au 28 mai 2012. Dans de tels cas, les ordonnances sont demandées en annulation. Dans un tel cas, le contribuable a également droit à un remboursement des impôts déjà payés à l’égard de ces opérations, mais sans qu’aucun intérêt n’y soit payé par le gouvernement. Cependant, cette annulation et l’octroi du remboursement ne sont pas inconditionnels.

Pour ce faire, le projet de loi exige que le contribuable remplisse certaines conditions, certaines énoncées dans le projet de loi et d’autres prescrites ultérieurement. Les conditions énoncées dans le projet de loi comprennent le retrait de toutes les procédures engagées par lui à l’égard de cette taxe (y compris les procédures d’arbitrage engagées en vertu des traités d’investissement) ainsi que la renonciation aux droits de réclamer des frais, des intérêts, des dommages-intérêts ou d’autres allègements du gouvernement.

C’est là que le projet de loi aura le maximum d’impact. L’exposé des motifs et des motifs mentionne que des demandes au titre de ces dispositions rétroactives ont été soulevées dans 17 affaires, parmi lesquelles des procédures d’arbitrage en vertu de traités d’investissement avaient été engagées dans quatre. Dans de tels cas, la commande pourra être annulée et les taxes payées pourront être remboursées, sous réserve des conditions ci-dessus.

Les contribuables dans de telles situations peuvent soit retirer leur procédure en cours et renoncer à leur réclamation d’intérêts et de frais, soit alternativement, ils peuvent choisir de poursuivre leur procédure judiciaire devant les tribunaux ou les panels arbitraux. Dans le cas où ils choisissent cette dernière, les ordonnances rendues dans leur cas ne seront pas annulées et l’issue sera décidée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale. Dans une certaine mesure, ce choix dépendra également des conditions supplémentaires qui seront prescrites à cet égard.

Même si les modifications ne fonctionnent que de manière prospective, certaines dispositions relatives aux transferts indirects où les contribuables sont confrontés à des incertitudes et à des litiges potentiels incluent des aspects des règles d’évaluation, des obligations de conformité ainsi que des clarifications sur la portée de l’exonération pour les réorganisations de groupe. Ceux-ci doivent être traités d’urgence. Une autre conséquence importante des amendements de 2012 a été la résiliation par l’Inde de la plupart de ses TBI en 2016-2017. Il est peut-être temps de reconsidérer cet aspect également.

Respectivement, associé et responsable fiscal, et associé, fiscalité, KPMG en Inde

