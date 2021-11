Impact de l’Inde : sommet de Socio Story sur des thèmes urgents comme le changement climatique, les moyens de subsistance et les soins de santé

Les principaux thèmes de discussion du sommet sont : la fracture numérique, les moyens de subsistance, le changement climatique et la santé.

Malgré les défis posés par la récente pandémie, l’important est que nous devons constamment avancer vers les objectifs prédéterminés. Quelques-uns d’entre eux incluent une meilleure gestion de la santé, une adoption plus approfondie de la technologie, l’accent mis sur l’apprentissage et le recyclage des employés, l’ouverture de nouvelles opportunités d’emploi, etc.

Gardant à l’esprit ces défis plus importants qui nécessitent un élan et la nécessité de créer des opportunités de subsistance, la Fondation Socio Story – une plate-forme de plaidoyer pour le développement à but non lucratif, organiserait son événement phare annuel appelé « India Impact Summit » – Passer des idées à l’action. L’événement qui réunira des intervenants notables et des conférenciers de différents horizons devrait être organisé au Méridien le 15 décembre à partir de 10 heures.

India Impact Summit vise à soutenir les organisations de développement en rassemblant toutes les parties prenantes pour un leadership et des actions axés sur les objectifs pour un plus grand bien commun. Les principaux thèmes de discussion du sommet sont : la fracture numérique, les moyens de subsistance, le changement climatique et la santé. Cet événement accueille des entrepreneurs, des cadres aux éducateurs, tous liés par un rêve de voir un objectif d’un avenir durable.

Padma Bhushan Dr Anil Prakash Joshi, éminent environnementaliste serait l’invité d’honneur. D’autres conférenciers éminents comme Vineet Rai, fondateur du groupe Aavishkaar, Dr Ritesh Malik, fondateur du coworking Innov8, Ashutosh Chadha, directeur et chef de pays, affaires gouvernementales et politiques publiques, Microsoft, acteur Arjun Gowda, directeur général de la société GMR-JV R Ramakrishnan, Le premier culturiste indien en fauteuil roulant, Anand Arnold, et d’autres dirigeants influents, des responsables de la RSE, des représentants du gouvernement, des organisations à but non lucratif, des académiciens, des praticiens du développement, etc., feraient partie de l’événement.

Le fondateur de Socio Story, Manoj Pachauri a déclaré : « Chaque année, nous vous proposons un espace dédié pour trouver l’inspiration, discuter d’idées et entrer en contact avec des leaders motivés qui non seulement partagent cette vision, mais la donnent vie. Le monde a maintenant grand besoin de solutions inclusives, durables et fondées sur la valeur. Le sommet comprend une conférence, des tables rondes et des prix d’impact social ».



Pachauri a également ajouté : « L’India Impact Summit by Socio Story récompensera et récompensera également les leaders à impact social qui travaillent sur divers objectifs de développement durable (ONU-ODD).

Socio Story est une plate-forme de plaidoyer pour le développement qui apporte des histoires d’acteurs du changement social dans le monde et élève une voix sur diverses questions urgentes telles que le changement climatique, l’éducation, la pauvreté, les soins de santé, etc. C’est une plate-forme où les acteurs du changement social peuvent partager leur histoire et leur parcours. du travail, du courage et du leadership pour atteindre leurs objectifs sociaux pour créer une Inde meilleure. Il présente et offre une plate-forme aux acteurs du changement social méconnus, diffuse des nouvelles positives, célèbre leur succès et présente le travail à impact social positif d’acteurs du changement moins connus ou non exprimés.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.