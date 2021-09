Impact de Montréal contre Chicago Fire

18/09/2021 à 19h00 CEST

Dimanche prochain à 19h00 se jouera le match de la trente-quatrième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire Impact de Montréal et à le feu de Chicago dans le Stade Saputo.

Les Impact de Montréal affronte avec optimisme le match du trente-quatrième jour pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté 2-4 en tant que visiteur à Ville d’Orlando joué dans le Stade Exploria, avec tant de Quioto, Lappalainen, Choinière et Ibrahim. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté neuf des 24 matchs disputés à ce jour en Major League Soccer, avec 34 buts pour et 30 contre.

Du côté des visiteurs, le le feu de Chicago ne pouvait pas gagner à DC United lors de son dernier match (3-0), il arrive donc au match avec le besoin de reconquérir la victoire sur le terrain de Impact de Montréal. Sur les 24 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le le feu de Chicago Il en a remporté six et affiche un bilan de 24 buts marqués contre 38 buts encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Impact de Montréal Il affiche un bilan de six victoires, deux défaites et trois nuls en 11 matchs disputés à domicile, indiquant qu’il devra faire un effort lors de ce match s’il ne veut pas que plus de points lui échappent dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le le feu de Chicago a un bilan d’une victoire, neuf défaites et un nul en 11 matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Impact de Montréal pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de Impact de MontréalEn fait, les chiffres montrent deux défaites et trois nuls pour les locaux. À leur tour, les locaux ont un total de trois matches consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. Le dernier match auquel ils ont joué Impact de Montréal et le le feu de Chicago Ce tournoi a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur de la Impact de Montréal.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Impact de Montréal ils devancent l’équipe visiteuse avec 11 points d’avance. Les Impact de Montréal Il arrive à la rencontre avec 34 points à son casier et occupant la sixième place avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 23 points et occupent la douzième position de la compétition.