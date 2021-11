Impact des lois agricoles: Chandrababu Naidu dit au CM Jagan Reddy de retirer le plan de trois capitaux pour l’Andhra Pradesh

N Chandrababu Naidu avait également défié CM Jagan Mohan Reddy d’organiser un référendum sur sa décision de trois capitales.

L’ancien ministre en chef de l’Andhra Pradesh et chef du TDP, Chandrababu Naidu, a déclaré que, puisque le gouvernement central a repris les trois lois agricoles, le gouvernement de l’État devrait également retirer les trois plans d’immobilisations de l’État. Il a déclaré que puisque les lois agricoles ont été abrogées dans l’intérêt des agriculteurs, la décision d’avoir trois capitales pour l’Andhra Pradesh devrait également être retirée dans l’intérêt des habitants et des agriculteurs de l’Andhra Pradesh.

On peut se rappeler que l’ancien gouvernement TDP sous N Chandrababu Naidu avait proposé de faire une grande capitale à Amaravati car Hyderabad deviendra la capitale de Telangana après 2024. Cependant, lorsque le gouvernement YSRCP est arrivé au pouvoir, CM Jagan Mohan Reddy a apporté la décentralisation de l’AP et La loi de 2020 sur le développement inclusif de toutes les régions aura trois capitales – une pour chacune des fonctions législative, exécutive et judiciaire. La loi vise à développer Amaravati, Visakhapatnam et Kurnool en tant que capitales législative, exécutive et judiciaire respectivement. Le régime actuel est également d’avis que le développement d’Amaravati en tant que grande capitale augmentera les dépenses que le gouvernement de l’État ne peut pas se permettre dans le scénario économique actuel.

L’Autorité de développement de la région de la capitale AP (APCRDA) a ensuite été convertie en Autorité de développement de la région métropolitaine d’Amaravati après l’adoption de l’APCRDA Repeal Act, 2020. L’YSCRP souhaite décentraliser l’administration dans le but de développer également d’autres régions.

La décision a également été contestée devant la Haute Cour d’Andhra Pradesh. Le tribunal n’a pas encore statué sur la question.

N Chandrababu Naidu avait également défié CM Jagan Mohan Reddy d’organiser un référendum sur sa décision de trois capitales. Naidu avait également exigé que le ministre en chef s’excuse auprès de la population et retire sa décision de déplacer la capitale de l’État d’Amaravati.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.