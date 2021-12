Impact d’Omicron moins sévère que les précédentes variantes de Covid : étude sud-africaine

« En Afrique du Sud, Omicron se comporte d’une manière moins sévère », a déclaré Cheryl Cohen, professeur d’épidémiologie à l’Université de Witwatersrand, qui a partagé les résultats d’une recherche intitulée « Early Assessment of the Severity of the Omicron variant in South Afrique’ mercredi dans un briefing en ligne de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).

La variante Omicron du COVID-19 semble avoir un impact moins grave que les variantes précédentes, a révélé une étude en Afrique du Sud. La variante Omicron a été identifiée pour la première fois par des scientifiques sud-africains le mois dernier et a suscité des recherches approfondies sur son impact.

« En Afrique du Sud, Omicron se comporte d’une manière moins sévère », a déclaré Cheryl Cohen, professeur d’épidémiologie à l’Université de Witwatersrand, qui a partagé les résultats d’une recherche intitulée « Early Assessment of the Severity of the Omicron variant in South Afrique’ mercredi dans un briefing en ligne de l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).

« Cela est probablement généralisable à d’autres pays de la région d’Afrique subsaharienne, qui ont des niveaux très élevés d’infections antérieures similaires », a déclaré Cohen, ajoutant que la situation pourrait ne pas être similaire dans les pays où il existe des niveaux élevés de vaccination avec de très faibles niveaux d’infections antérieures.

La spécialiste de la santé publique du NICD, Waasila Jassat, a souligné que la quatrième vague actuelle, en grande partie due au virus Omicron, n’était pas aussi grave que les vagues précédentes. « Au cours de la quatrième vague, nous avons eu un grand nombre de cas au cours des quatre premières semaines, plus de 366 000 par rapport aux (les vagues précédentes). »

Jassat a déclaré que seulement 6% des cas de la quatrième vague ont été admis dans des hôpitaux, tandis que les vagues précédentes avaient vu jusqu’à 16% des cas admis.

« En termes de nombre d’admissions (à l’hôpital), à la quatrième vague, il était d’environ 21 000, alors qu’à la deuxième vague, environ 19 000 et à la troisième vague, environ 16 000. Donc, cette énorme augmentation des cas ne s’est pas vraiment traduite par une énorme augmentation des admissions. Le pourcentage de cas admis est beaucoup plus faible que lors des vagues précédentes », a déclaré Jassat.

Le pourcentage de patients atteints d’infections graves avait également diminué de moitié par rapport aux admissions précédentes. Six pour cent des patients de la vague actuelle étaient décédés des complications de Covid, tandis qu’environ 22 pour cent étaient décédés au cours de la vague précédente qui était en grande partie due à la variante Delta.

La durée moyenne d’un séjour à l’hôpital a également été réduite de moitié à environ trois jours, a déclaré Jassat. « La proportion plus faible de maladies graves que nous observons dans la quatrième vague pourrait être due à un certain nombre de facteurs, notamment le niveau d’immunité antérieure des personnes qui ont déjà été vaccinées, ou cela pourrait également être dû à la virulence plus faible d’Omicron, mais nous avons besoin de plus d’études pour pouvoir déballer ces choses », a déclaré Jassat.

La chef du NICD de la Division de la surveillance et de la réponse de la santé publique, Michelle Groome, a estimé que la province de Gauteng, le centre économique de l’Afrique du Sud, avait dépassé le pic de la quatrième vague.

« Nous constatons une diminution du nombre de cas quotidiens et du pourcentage de tests positifs dans la province de Gauteng et cela persiste depuis plus d’une semaine et nous avons dépassé le pic à Gauteng », a déclaré Groome, ajoutant qu’il y avait toujours un nombre croissant d’infections dans les provinces côtières du KwaZulu-Natal et du Cap occidental.

« Mais nous devons vraiment être conscients qu’à partir de jeudi dernier, c’était un long week-end et les gens voyagent, donc il peut y avoir un changement en termes de nombre de personnes qui peuvent être testées, donc certains des nombres inférieurs peuvent être dus à la saison des vacances dans laquelle nous sommes », a-t-elle déclaré.

De hauts responsables gouvernementaux avaient précédemment averti que les provinces côtières du KwaZulu-Natal et du Cap occidental pouvaient s’attendre à une augmentation des infections alors que les habitants du Gauteng et d’autres provinces de l’intérieur s’y rendaient pour leurs vacances annuelles. « Omicron domine et devrait prendre le relais de Delta dans toutes les provinces », a déclaré Groome. Le directeur exécutif du NICD, Adrian Puren, a expliqué que l’étude avait inclus des données provenant à la fois de personnes symptomatiques et asymptomatiques. « Les cas que nous rapportons proviennent d’individus symptomatiques qui se sont présentés pour des tests ou sont référés par un clinicien ou un individu qui estime être entré en contact avec une personne atteinte de Covid, ou des individus asymptomatiques soit à des fins de voyage, soit de retour au travail, », a déclaré Puren.

