Impact du Code civil uniforme sur la famille indivise hindoue en tant qu’unité d’imposition sur le revenu

Il existe une demande croissante pour la mise en œuvre du Code civil uniforme (UCC) en Inde. En plus d’autres implications, cela aura également un impact sur le concept de famille indivise hindoue (HUF) en tant qu’unité d’imposition sur le revenu. J’ai pensé à écrire sur ses implications au fur et à mesure de la mise en œuvre de l’UCC.

La raison historique de l’introduction des HUF en tant qu’unités fiscales

Il y a longtemps, lorsque l’urbanisation n’avait pas envahi le pays, une seule famille avec de nombreuses générations restait ensemble, partageant un toit, une nourriture et un lieu de culte communs. Cela représentait une famille commune qui avait également une relation de propriété commune entre ses membres. La famille, dans la plupart des cas, possédait des entreprises, gérées par divers membres de la famille, comme une seule unité. Le concept de HUF en est dérivé.

Le revenu du HUF était destiné à être disponible pour l’entretien et à d’autres fins des membres de la famille. Le HUF en tant qu’unité fiscale n’est pas d’origine récente. Cela figurait déjà dans la Loi de l’impôt sur le revenu de 1922, le prédécesseur de l’actuelle Loi de l’impôt sur le revenu de 1961, en vertu de laquelle elle a également été prorogée. En vertu des lois fiscales actuelles, une HUF jouit de son existence, distincte et séparée, des membres qui la constituent. Étant une unité fiscale distincte, elle bénéficie d’une limite d’exonération fiscale distincte en plus des divers allégements fiscaux prévus par les sections telles que 80 C, 80 D, 80 DDB, 112A, etc.

Que devez-vous faire maintenant?

Ce n’est pas que l’UCC deviendra loi du jour au lendemain. Pour faire des lois en Inde, un très long processus est suivi. Tout d’abord, la Commission des lois envoie un avant-projet de loi pour la législation proposée avec sa recommandation au ministère de la Loi et de la Justice. Le ministère pèse à son tour les propositions et prend sa décision. Si le ministère accepte les suggestions de la Commission des lois, il soumet le projet de loi au Parlement. Le projet de loi est discuté dans les deux chambres du Parlement et, si le besoin s’en fait sentir, il peut même être renvoyé à un comité restreint pour une discussion plus approfondie. Une fois que les deux chambres ont adopté le projet de loi avec la majorité requise, il est envoyé au président pour avis conforme. Et ce n’est qu’après l’approbation du projet de loi par le président qu’il devient loi du pays. Il y a donc un long voyage à parcourir. Donc, je pense que nous n’avons rien à faire pour le moment.

Impact de la mise en œuvre définitive du Code civil commun

Si l’UCC est finalement mis en œuvre, le concept de HUF devra être approuvé. Cela peut nécessiter un amendement à la Loi de l’impôt sur le revenu si aucune disposition spécifique de l’UCC sur la même ligne que celle contenue dans la « Loi de 1975 sur le système conjoint de la famille hindoue du Kerala (Abolition) » n’est prise. Le texte de loi ci-dessus prévoyait que toutes les institutions du HUF ne seraient pas reconnues dans l’État du Kerala après la promulgation de la loi. Il prévoyait également qu’une fois la loi entrée en vigueur, aucun hindou n’aurait le droit de revendiquer un quelconque intérêt sur la propriété ancestrale en raison de sa naissance dans la famille.

Ainsi, non seulement les dispositions concernant les droits des personnes prenant naissance après l’entrée en vigueur de l’UCC, mais également les dispositions concernant la famille commune existante devront être prises soit en vertu de l’UCC, soit en vertu des lois de l’impôt sur le revenu. La loi peut prévoir que tous les actifs de l’ancienne HUF sont réputés avoir été divisés et répartis entre tous les membres ayant droit à une part des actifs de la HUF. Les biens ne peuvent être divisés en morceaux, un partage réputé serait assumé et tous les membres détiendraient l’immeuble en tant que locataire en commun et un membre deviendrait propriétaire à part entière pour sa part du bien commun de la famille.

Je présume que la loi, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, fournira des dispositions similaires en vertu des lois fiscales. Ainsi, la part des revenus revenant aux membres du HUF en ce qui concerne leur part dans l’actif/les biens du HUF non divisés physiquement sera incluse dans le revenu des membres respectifs. La discussion ci-dessus montre clairement que les contribuables qui ont été évalués comme HUF n’ont pas à s’inquiéter maintenant et ne devraient rien faire et attendre que la loi entre en vigueur.

(L’auteur est un expert en fiscalité et en investissement et peut être contacté à jainabalwant@gmail.com)

