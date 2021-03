Impact du COVID-19: Comment la pandémie a affecté les habitudes de sommeil à travers le monde

Les gens ont l’impression de ne pas dormir suffisamment et pour beaucoup d’entre eux, la pandémie a eu un impact négatif sur leur cycle de sommeil. (Crédit: .)

Alors même que le cours de la pandémie de coronavirus continue de s’étirer, une étude de Royal Philips a révélé que la pandémie avait affecté la qualité du sommeil de la majorité des personnes du monde entier. L’enquête qui a été en contact avec environ 13000 adultes interrogés dans plus de 13 pays a révélé que 70% des personnes ont connu un ou plusieurs problèmes de sommeil depuis le début de la pandémie, a rapporté le Forum économique mondial.

Teofilo Lee-Chiong, MD de Royal Philips aurait déclaré que les gens avaient le sentiment de ne pas dormir suffisamment et que pour beaucoup d’entre eux, la pandémie avait eu un impact négatif sur leur cycle de sommeil. Alors que 70% des répondants ont déclaré avoir rencontré des problèmes de sommeil pendant la pandémie, 37% des répondants ont spécifiquement souligné que la pandémie avait eu un impact négatif sur leur capacité à bien dormir.

L’enquête qui a été menée à la suite de la journée mondiale du sommeil qui tombe le 19 mars a également révélé que davantage de personnes se réfugiaient dans la méditation, la musique apaisante, la lecture, entre autres pour faire face à leurs problèmes de sommeil. Par rapport à l’enquête de l’année dernière, l’enquête de cette année a révélé qu’un plus grand nombre de personnes optaient pour des stratégies variées pour améliorer la qualité de leur sommeil.

L’étude a également révélé que les femmes interrogées souffraient plus probablement des problèmes de sommeil et de la détérioration de leur rythme de sommeil. Comme le soulignent plusieurs études et preuves, les femmes interrogées sont plus susceptibles d’avoir subi les pires effets de la pandémie.

Diverses enquêtes ont mis en évidence que de nombreuses femmes ont dû quitter leur profession pour assumer le fardeau accru des tâches domestiques et s’occuper des enfants et des hommes de leur famille pendant le confinement. Des rapports de femmes faisant davantage d’appels de détresse à la police, aux organisations de défense des droits des femmes et à d’autres autorités ont également fait surface, les femmes étant confrontées à davantage de cas de violence domestique, d’abus sexuels et de torture mentale aux mains des membres masculins de la famille.

