Impact du COVID-19: le coronavirus a conduit à une tendance de l’emploi volatile tout au long de 2020

Alors que les femmes ne représentaient qu’environ 10,7% de la main-d’œuvre totale en 2019-2020, elles représentaient environ 13,9% des pertes d’emplois en Inde en avril 2020.

Impact du COVID-19 sur l’emploi: La pandémie de coronavirus a paralysé l’économie indienne au cours de la dernière année et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi, en particulier des femmes. Une étude récente à Delhi a révélé qu’en huit mois, le taux de chômage dans la capitale nationale a augmenté de 17%, environ 83% des femmes ayant choisi de renoncer définitivement à la vie active. Une tendance similaire a été observée dans tout le pays, et ce à un moment où la participation des femmes diminuait déjà d’année en année.

Selon les estimations du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE), entre la mi-2016 et le début de 2020, le taux d’activité des femmes, qui correspond au pourcentage de femmes travaillant parmi toutes les femmes en âge de travailler, est passé de 16,4% à environ 11 ans. %. Et maintenant, il a été estimé que ce nombre aurait pu être poussé davantage ce chiffre à 9% en raison de la pandémie.

Les données du CMIE ont également indiqué que si les femmes ne représentaient qu’environ 10,7% de la main-d’œuvre totale en 2019-2020, elles représentaient environ 13,9% des pertes d’emplois dont l’Inde a été témoin en avril 2020. Ce qui est pire, c’est qu’au moment où novembre est arrivé, alors que la plupart des hommes ont retrouvé leur emploi, les femmes n’ont pas connu le même sort.

S’adressant à Bulbul Dhawan de Financial Express Online au sujet des tendances de l’emploi dans le pays, le Dr KR Shyam Sundar, professeur de gestion des ressources humaines chez XLRI basé à Jamshedpur, a déclaré: «Ce qui est frappant dans les tendances des taux de chômage Le statut quotidien actuel du CMIE est la volatilité des taux tout au long de la période de covid-19 à l’exception de ceux pendant les périodes de verrouillage absolu. Par exemple, le taux de chômage global pour août 2020 était de 8,35% et le mois suivant, il est tombé à moins de 7%, puis il est passé à un niveau plutôt plus élevé de 9,06% en décembre 2020. La volatilité a des implications pour le marché du travail et les revenus. Cela rend les gens confus quant à savoir s’il faut entrer ou non sur le marché du travail. Cela pourrait plutôt conduire à un «effet de découragement» dans le sens où les gens pourraient abandonner la population active beaucoup plus rapidement qu’auparavant. Ensuite, les taux de chômage seraient sous-estimés car le dénominateur n’est pas stable. En outre, ils perturbent les revenus des travailleurs ce qui aurait conduit à deux effets, la désépargne (épuisement des réserves de trésorerie et peut être le gage de petits actifs) et le recours à de nouveaux emprunts qui pourraient être plus faibles et ainsi finir par payer usurairement. taux d’intérêt. »

«Les données CMIE montrent également des baisses considérables des LFPR et des taux d’emploi qui ont un préjugé de genre, en particulier dans le secteur non organisé. Le préjugé sexiste est qu’étant donné l’offre limitée d’emplois et de travail, les hommes sont plus susceptibles de s’approprier les opportunités sur le marché du travail », a-t-il ajouté.

SJ Raj, vice-président principal, Opérations RH, Newgen Software, qui travaille avec de nombreuses entreprises de secteurs variés, a fait part à FE Online de ses observations concernant les tendances de l’emploi dans les industries du pays. «À peu près à la même époque l’année dernière, le monde était en train de passer à la nouvelle norme. Notre façon de travailler a probablement changé pour toujours, tout comme le paysage de l’acquisition de talents. L’embauche s’est accélérée et semble prometteuse pour l’exercice à venir. Le travail à distance a été accepté par le grand public et de nombreuses organisations utiliseront désormais un modèle hybride pour équilibrer le travail depuis le bureau et le fonctionnement depuis la maison. Nous continuerons de voir une poussée de l’économie des petits boulots dans tous les secteurs. De plus, les organisations seront tentées de s’éloigner des modèles de recrutement hérités du passé en privilégiant la performance au pedigree. Nos lieux de travail virtuels seront plus diversifiés et inclusifs, poussant vers un ratio femmes / hommes de 50:50. Les investissements immobiliers nécessiteront de sérieuses délibérations dans les salles du conseil. Notre dépendance croissante aux outils et technologies collaboratifs, tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et le cloud computing, nous permettra de créer de nouveaux ensembles de compétences et de nouveaux rôles dans les années à venir. Nous assistons à un changement de paradigme dans l’avenir du travail. Ce nouveau monde connecté numériquement offre de nombreuses opportunités et une croissance de carrière pour ceux qui sont prêts à s’adapter », a-t-il déclaré, espérant des tendances futures positives.

«L’embauche s’est maintenant améliorée dans tous les secteurs par rapport au pic de la pandémie. Le pourcentage de demandeurs d’emploi, même dans les secteurs les plus touchés comme le commerce de détail, l’hôtellerie et les voyages, a diminué de près de 40% par rapport au deuxième trimestre de l’année civile dernière. La pandémie a une fois de plus manifesté le problème des inégalités entre les sexes, avec plus de femmes perdant leur emploi que d’hommes. En outre, les femmes ont été plus lentes à retrouver un emploi, ce qui a conduit à creuser davantage la disparité entre les sexes. Une grande partie de la main-d’œuvre indienne appartient aux secteurs informels qui ont été touchés en termes de pertes d’emplois. Les couches inférieures de la société et les travailleurs rémunérés à la journée ont été les plus touchés en raison de l’éloignement social et de la réduction du revenu des ménages qui a chuté de plus de 46%. Les compétences en technologie numérique sont les plus demandées depuis le début de la reprise. Il y a une accélération significative de l’adoption des technologies numériques non seulement pour l’amélioration des marges mais aussi pour la sensibilisation des clients via les canaux en ligne », a déclaré Srividya Kannan, fondateur-directeur d’Avaali Solutions.

«Le taux de chômage de l’Inde est de 24,1% malgré le taux d’alphabétisation de 77% – blâmez-le sur la course que l’année 2020 nous a envoyée avec l’émergence de la pandémie. Si les chiffres sont décourageants, la créativité et les différents domaines mis en avant par l’année ne peuvent être ignorés. Les dernières années ont également poussé le mécanisme du travail à distance, permettant aux gens de toutes les géographies de se lancer dans la course et de rivaliser avec les anciens joueurs. Les emplois dans le monde de la technologie comme l’intelligence artificielle et la robotique et d’autres, y compris la santé, le marketing numérique et les sources d’énergie alternatives, occuperont bientôt le premier tas des opportunités disponibles, grâce à la transformation que ces domaines apportent au paysage du travail. Un changement majeur observé à cette époque est l’élévation des femmes et leur participation au marché du travail en tant que contributeurs clés. Ils sont entrés dans le scénario et sont ici pour marquer leur présence permanente », a déclaré Abhinaya, responsable des ressources humaines chez Keka, une société de solutions de gestion des ressources humaines.

Parlant des espoirs pour l’avenir, Abhinaya a déclaré: «Nous constatons une tendance saine dans les opérations de recrutement des organisations dans de nombreux secteurs clés, en particulier les secteurs de la pharmacie, de la fabrication et des services tels que les services informatiques, la santé. Les secteurs fortement touchés comme les voyages, l’hôtellerie embauchent également (dans certains créneaux) mais dans l’ensemble, ils ne sont pas susceptibles d’atteindre leurs niveaux d’avant la covid. »

FE Online a également contacté Great Learning, une plate-forme edtech qui participe à la formation des professionnels pour les préparer à entrer sur le marché du travail. Hari Krishnan Nair, cofondateur de Great Learning, a déclaré: «Malgré la crise initiale du marché du travail, il y a eu un bond considérable dans les tendances de recrutement dans le pays ces derniers temps. Le virage numérique provoqué par la pandémie a créé une demande massive de professionnels qualifiés dans des domaines tels que l’analyse commerciale, la science des données, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, le marketing numérique et le design thinking. Des secteurs tels que la technologie, le BFSI, le commerce électronique, la technologie électronique et la logistique recrutent des talents technologiques nouveaux et de premier ordre pour des postes dans les technologies émergentes. La demande a été créée avec les entreprises indiennes et multinationales qui se tournent de plus en plus vers les technologies numériques pour rester compétitives au milieu de la pandémie. Alors que nous constatons une augmentation de la demande pour ces programmes dans les technologies émergentes, nous pensons que les principales compétences qui continueront d’être demandées en 2021 sont l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la science des données, le cloud computing, le marketing numérique, l’ingénierie des données et Sécurité des informations. »

Il a ajouté: «Alors que le travail à distance a offert à de nombreux professionnels plus de flexibilité pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le verrouillage a été particulièrement bénéfique pour la main-d’œuvre féminine et les a poussés à continuer leur travail et à améliorer leurs compétences au lieu de se retirer en raison de diverses contraintes. Au cours de l’année écoulée, nous avons constaté une augmentation du nombre d’inscriptions d’apprenantes dans tous les programmes techniques. En fait, au cours de l’année écoulée, un certain nombre d’entreprises, dont AGS Health, Diageo, Nielsen, OCWEN, Maersk, entre autres, ont collaboré avec Great Learning en tant que partenaire de recrutement privilégié pour la diversité. L’objectif est de rendre plus d’opportunités disponibles pour les apprenantes dans les principales organisations. Je pense que ce graphique continuera d’être témoin d’une tendance à la hausse et d’ouvrir une pléthore d’opportunités d’emploi, ce qui entraînera une augmentation du nombre de femmes sur le marché du travail. »

