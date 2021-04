Impact du COVID-19: l’emploi en Inde en voie de reprise, mais encore un long chemin à parcourir, selon une étude

Dans l’ensemble, le mois de mars a connu une baisse d’année en année de 10% des offres d’emploi.

Tendances de l’emploi en Inde: L’activité d’affichage des offres d’emploi dans divers secteurs au cours du dernier trimestre a augmenté de 4%, alors même que mars 2021 a connu une baisse de 2% par rapport à février de cette année, selon le Monster Employment Index, réalisé par Monster.com. Cependant, certaines industries ont connu une croissance significative au cours du mois par rapport à février. Il s’agit notamment des services de messagerie / fret / transport, qui ont augmenté de 19% par mois, de l’impression et de l’emballage, qui ont augmenté de 5%, et du matériel de bureau / automatisation, qui a également augmenté de 5%. De plus, en termes de croissance d’une année sur l’autre par rapport à mars 2020, les agro-industries ont augmenté de 12%, tandis que la logistique / messagerie a augmenté de 9%. Telecom / ISP a enregistré une augmentation de 8% en glissement annuel, tandis que le matériel informatique et les logiciels ont augmenté de 5%.

Une tendance mensuelle positive des offres d’emploi a été notée à Bengaluru et à Pune, qui ont connu une tendance à la hausse de 2% et 1%, respectivement.

Pendant ce temps, en termes de comparaisons d’une année sur l’autre, Bengaluru a connu une croissance de 14%, Hyderabad de 6% et Pune de 2% en mars 2021 par rapport à mars 2020.

En revanche, le secteur des services bancaires / financiers et des assurances a connu une baisse mensuelle de 6% des offres d’emploi, et ce chiffre était le même pour la production et l’industrie manufacturière. Les secteurs des télécommunications / FAI et des médias et du divertissement ont reculé de 4% en glissement mensuel.

Dans l’ensemble, le mois de mars a connu une baisse annuelle de 10% des offres d’emploi, dans laquelle le secteur des voyages et du tourisme a été le plus touché, avec une baisse de 59%. Le secteur de l’éducation a connu une baisse de 37% d’une année sur l’autre, tandis que le secteur du pétrole / gaz / pétrole et électricité a reculé de 33%. Alors que le BPO / ITES a baissé de 27%, le secteur de la vente au détail a connu une baisse de 23% en mars 2021 par rapport à mars 2020.

En termes de villes, Hyderabad a connu une baisse de 1% des offres d’emploi en mars 2021, par rapport à février 2021, tandis qu’Ahmedabad a connu une baisse de 4%. Ce chiffre de baisse était de 5% pour Jaipur et de 2% pour Delhi-NCR. En ce qui concerne la tendance d’une année sur l’autre, Calcutta a connu une baisse maximale en mars 2021, enregistrant une baisse de 29% des offres d’emploi, tandis que Baroda a enregistré une baisse de 18%. Les offres d’emploi de Mumbai ont chuté de 16%.

De plus, en mars, les offres d’emploi de niveau d’entrée ont diminué de 3% par rapport à février 2021, tandis que les offres d’emploi pour les cadres supérieurs ont augmenté de 4% par mois et celles pour les cadres supérieurs de 1%.

La tendance d’une année sur l’autre indique que les offres d’emploi pour les profils de débutants ont diminué de 16% en mars 2021, tandis que les offres à la recherche de professionnels ayant plus de 15 ans d’expérience ont augmenté de 27%.

Ces tendances très variables indiquent comment, alors que l’emploi est sur le point de se redresser en Inde, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les niveaux pré-COVID puissent être atteints. Ceci est évident par la disparité des chiffres de croissance et des chiffres de déclin dans les industries. L’indice montre également le chemin difficile auquel sont confrontés les nouveaux diplômés, compte tenu de la forte baisse des offres d’emploi au niveau d’entrée.

