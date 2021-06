Impact du Covid-19 : tendances de l’industrie pharmaceutique pour 2021

Les défis donnent également naissance à des opportunités et cela s’applique à juste titre à l’industrie pharmaceutique qui vit maintenant sous l’impact de la pandémie de COVID-19 et évolue dans des circonstances changeantes.

Par Arushi Jain,

La perturbation de Covid a lourdement handicapé le marché mondial, ce qui a entraîné de nombreux défis dans la chaîne d’approvisionnement de nombreux produits essentiels, mais une recrudescence du secteur de la santé de manière significative pour l’industrie pharmaceutique. Selon le rapport 2019 d’IQVIA sur l’utilisation mondiale de la médecine 2019, le montant dépensé pour l’achat de médicaments dans le monde dépassera 1 400 milliards de dollars d’ici la fin de 2021.

Les défis donnent également naissance à des opportunités et cela s’applique à juste titre à l’industrie pharmaceutique qui vit maintenant sous l’impact de la pandémie de COVID-19 et évolue dans des circonstances changeantes. Les implémentations de haute technologie et les investissements en recherche et développement dans de nombreuses entreprises ont commencé à améliorer l’efficacité de leur équipe. Les entreprises des sciences de la vie du monde entier visent à affiner le cycle de production avec l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la technologie cloud et d’autres investissements numériques. Il en résulte des avantages tels que l’identification des médicaments appropriés pour des conditions spécifiques, la réalisation d’essais économiques pour la conception de médicaments, l’identification des bons moments pour commencer et modifier les traitements médicaux, la collecte plus efficace des données de santé et bien d’autres avantages.

En 2019, les patients dans le monde ont reçu environ 1 800 milliards de jours de traitement ; une moyenne de 234 par personne. Les dépenses mondiales en médecine devraient augmenter de 2 à 5 % par an et dépasser 1,1 billion de dollars en 2024. En outre, nous avons une population de patients éduqués devenus soucieux de leur santé en raison de la pandémie et a évolué pendant cette période de crise.

Voyons l’avenir de l’industrie pharmaceutique tout en examinant les implications actuelles en consolidant nos pensées et en les hiérarchisant pour fournir une direction pour l’amélioration.

Prendre une renaissance

La pandémie a apporté une expérience changeante révolutionnaire à l’industrie de la santé, depuis la population qui panique sur les compréhensions liées à la santé et au bien-être, les organisations des sciences de la vie impliquant les consommateurs finaux dans les essais et la conception de médicaments, les entreprises s’appuyant inévitablement sur les dernières innovations pharmaceutiques pour créer nouveau monde de solutions médicales axées sur le numérique, en construisant des centres de réadaptation et en fait de yoga. Les nouveaux développements englobent une focalisation personnalisée dans les soins de santé tout en réformant et en remodelant l’industrie pour un nouveau départ.

Naviguer à travers des jours difficiles

La crise a frappé tous de la même manière, mais tous n’ont pas pu en subir les effets de la même manière. L’industrie pharmaceutique, bien que blessée, a incroyablement bien géré la crise avec de grandes réponses à la crise. Le marketing numérique était un point faible pour la fraternité pharmaceutique, mais avec la solide présence en ligne en ces temps cruciaux, le partenariat avec les bons fournisseurs a aidé les processus de gestion de crise à mieux gérer les pratiques en évolution rapide. Les entreprises du monde entier souffrent d’annulations d’événements empêchant les sociétés pharmaceutiques d’introduire de nouveaux produits et services. La numérisation dans le monde pharmaceutique a intégré l’apprentissage dans les futurs plans et processus de crise.

Compléments Alimentaires

Avec un nombre croissant de maladies liées au mode de vie et l’inclination des patients vers la nutrition curative et les suppléments de vitamines et de minéraux prescrits, une croissance substantielle a été observée dans ce domaine particulier où la recherche primaire indienne d’Interlink indique que 63% des produits nutraceutiques sont fournis par des pharmaciens sur la base de prescriptions générées .

Les suppléments nutritionnels sont à la hausse afin de compenser le mode de vie trépidant d’un individu, la prise de conscience croissante des gens, l’accent mis sur les soins de santé préventifs et la pénétration d’Internet. D’ici 2022, le marché des nutraceutiques en Inde vaudra 8,5 milliards de dollars et représentera 3% de la part de marché mondiale, ce qui en fera un marché lucratif à exploiter maintenant et à l’avenir.

Commerce électronique

Le commerce électronique est une industrie florissante et ses empreintes dans le monde pharmaceutique créent une source de revenus attrayante depuis un certain temps. La e-pharmacie a reçu une grande motivation dans cette pandémie actuelle tout en s’assurant que les patients reçoivent leurs médicaments malgré le confinement. La pénétration rapide d’Internet créant une prise de conscience sur les programmes et services de santé, le processus d’enregistrement en ligne couvrant les domaines fonctionnels tels que les soins aux patients, les services de laboratoire, la documentation et l’échange d’informations basés sur le travail, les dossiers médicaux, les inscriptions et les rendez-vous en ligne, les paiements, les rapports de diagnostic, la consultation en ligne, la disponibilité du sang en ligne , le suivi, les processus d’approbation des médicaments, les essais cliniques, les dispositifs médicaux, les vaccins, etc. ne cessent de croître laissant le secteur du commerce électronique en ébullition.

Fournir des installations médicales de marque et de qualité

Malgré la charge de travail supplémentaire et les éléments à surveiller pendant la pandémie, les patients dépendent toujours de services de qualité, mettant l’accent sur l’organisation et ses objectifs. Médiocre est considéré comme mauvais en ce qui concerne les soins de santé et leurs commodités. Les soins de santé ont beaucoup à voir avec notre environnement, ce qui déclenche également notre santé mentale. La gestion des soins de santé est responsable du rétablissement global des patients et si la mesure de la santé de la marque est alignée sur les objectifs de l’entreprise, elle peut aider à corriger le cours même lorsque les choses tournent mal.

