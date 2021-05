Impact du COVID-19: un tiers des patients hospitalisés infectés par le virus présentent des effets pulmonaires même après un an

L’étude examine les antécédents et les changements chez les patients qui ont été libérés il y a un an et voit comment ils se sont rétablis d’une pneumonie grave à Covid-19.

Il ne fait aucun doute que l’infection à coronavirus est en effet un problème grave, qu’il s’agisse de symptômes légers, modérés ou sévères. Avec des symptômes même légers, une infection pulmonaire peut être clairement vue. L’impact de la souche virale sur les poumons dans les cas graves peut durer un certain temps. Dans certains cas, même après un an, l’infection pulmonaire persiste. Une nouvelle étude de l’Université de Southampton a été publiée dans The Lancet Respiratory Medicine, où des chercheurs ont affirmé qu’il existe encore des preuves d’effets sur les poumons un an après que la personne a été infectée par le Covid-19.

Selon le journal, cela concerne généralement un tiers du total des patients qui ont été hospitalisés en raison d’une infection virale et ont fait face à des symptômes graves. Certes, le besoin d’hospitalisation survient à un moment où le fonctionnement des poumons a un impact – difficulté à respirer, faibles niveaux de saturation en oxygène dans le corps. Aussi connu sous le nom de cas de pneumonie induite par Covid, les patients qui en souffrent ont généralement besoin d’autres traitements, y compris un apport en oxygène, par rapport à ceux présentant des symptômes légers qui peuvent être traités à domicile avec des médicaments.

Depuis l’épidémie de coronavirus, les chercheurs tentent de comprendre combien de temps il faut aux patients pour se rétablir complètement après une pneumonie Covid-19 et il n’y a pas de clarté quant à savoir si les changements dans les poumons persistent après le congé du patient de l’hôpital. L’étude examine les antécédents et les changements chez les patients qui ont été libérés il y a un an et voit comment ils se sont rétablis d’une pneumonie grave à Covid-19.

Environ 83 patients ont été pris en considération après leur sortie de l’hôpital après une pneumonie grave à Covid-19. Des suivis ont été effectués après trois mois, six mois, neuf mois et douze mois. À un intervalle de trois mois, une évaluation clinique a été effectuée et la qualité de leur fonction pulmonaire a été évaluée. Pour ce faire, une tomodensitométrie de leur poitrine ainsi qu’un test de marche ont été effectués qui ont permis aux chercheurs d’étudier les changements et l’impact.

Un an plus tard, la plupart des patients ont montré une amélioration des symptômes et de leur capacité à faire de l’exercice. Même les changements CT liés à Covid ont été améliorés et la majorité des patients ont montré une guérison complète. Cependant, il y avait encore des cas où les patients ont signalé un essoufflement.

Les personnes présentant toujours une réduction de la fonction pulmonaire représentaient un tiers du total des patients étudiés par les chercheurs. De plus, le changement ainsi que l’efficacité du transfert d’oxygène des poumons vers le sang ont été notés plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes. Les tomodensitogrammes de ces patients ont montré qu’il y avait encore de petites zones dans les poumons qui présentaient des changements. Bien que l’étude ait été menée auprès d’un nombre limité de patients, les chercheurs affirment qu’il s’agit d’une implication importante. Pour des résultats confirmés, d’autres résultats et études supplémentaires sont nécessaires.

