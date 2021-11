Impact du Covid ? Près de 12 000 vendeurs, commerçants et autres entrepreneurs se sont suicidés en 2020 : NCRB

Les suicides de travailleurs indépendants étaient plus élevés à 17 332 au cours de l’année Covid, en hausse de 7,6% par rapport à 16 098 en 2019. (Image: Pexels.com)

Durabilité pour les MPME : 11 716 hommes d’affaires s’étaient suicidés en 2020 – l’année où Covid a terriblement martelé le secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Le chiffre comprenait 4 226 vendeurs, 4 356 commerçants et 3 134 autres entreprises, selon le dernier rapport sur les décès accidentels et les suicides en Inde du National Crime Records Bureau (NCRB), ministère de l’Intérieur. Le bond annuel du nombre de suicides d’hommes d’affaires était de 29,4 pour cent, dont une augmentation de 26 pour cent des suicides de vendeurs et une croissance de près de 50 pour cent des suicides de commerçants. De plus, les suicides de travailleurs indépendants étaient plus élevés à 17 332 au cours de l’année Covid, en hausse de 7,6% par rapport à 16 098 en 2019.

La majorité des suicides commis par des personnes exerçant des activités commerciales ont été signalés par le Karnataka (15,1 %), le Maharashtra (13,7 %), le Tamil Nadu (12,4 %), le Madhya Pradesh (7,8 %) et l’Odisha (6,4 %). . De plus, 10 963 (93 %) de ces hommes d’affaires étaient des hommes, 762 étaient des femmes et un était transgenre.

« Le problème, c’est qu’il y a beaucoup de glissements entre la coupelle et la lèvre dans le système. Les banques hésitent encore à prêter aux entreprises alors que la corruption est endémique qui frappe les petites entreprises depuis six ans. Alors que PM Modi fait beaucoup de bonnes choses mais c’est un sujet de préoccupation. Il y a plusieurs raisons aux suicides alors que Covid a eu un impact important. Le système d’aide est si faible actuellement pour les petites entreprises. Certes, les intentions du gouvernement sont excellentes pour aider les entreprises, mais elles souffraient déjà des séquelles de la démonétisation qui les ont très durement touchées », a déclaré à Financial Express Online Pradeep Mehta, secrétaire général de CUTS International.

Les commentaires du NCRB pour cette histoire n’étaient pas immédiatement disponibles.

Même si les petites entreprises ont été les plus durement touchées en raison du verrouillage induit par Covid, il n’y a pas de dossier officiel maintenu par le gouvernement en ce qui concerne la fermeture des entreprises liée à Covid. Alors que plusieurs programmes ont été annoncés par le Centre pour aider les MPME touchées par Covid à se rétablir, «cependant, comme les MPME sont là à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère des Micro, petites et moyennes entreprises (MPME) », avait déclaré l’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, dans une réponse écrite à une question posée au Rajya Sabha en février de cette année.

Les États avec le plus grand nombre de suicides d’hommes d’affaires étaient le Karnataka (1 772), le Maharashtra (1 610), le Tamil Nadu (1 447), le Madhya Pradesh (913), etc. Delhi a signalé 142 suicides en 2020.

Le nombre total de suicides en 2020 s’élevait à 1 53052, soit une augmentation de 10 % par rapport à l’année précédente. Il s’agit également du nombre record de suicides depuis 1967 dans le pays. Les problèmes familiaux et la maladie étaient les principales causes de suicides qui représentaient 33,6 % et 18,0 % du total des suicides en 2020. examen, problèmes professionnels/de carrière et pauvreté.

