Impact du cyclone Tauktae: la chute de température à Delhi bat le record de 70 ans, la ville reçoit les précipitations les plus élevées jamais enregistrées en mai

Alors que les précipitations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, le précédent record de précipitations égales les plus élevées a été franchi dans la ville jeudi.

Sous l’influence du cyclone Tauktae et aidée par les perturbations occidentales, la capitale nationale a enregistré jeudi au mois de mai la plus forte pluviométrie jamais enregistrée. Parallèlement aux précipitations intenses, le mercure à Delhi a également chuté, battant le record de 70 ans alors que la ville enregistrait une température maximale de 23,8 degrés Celsius, soit 16 degrés Celsius sous la température normale au mois de mai, a rapporté l’Indian Express. De même, la température minimale enregistrée dans la ville jeudi était de 21,4 degrés Celsius, soit 5 degrés sous la normale.

Kuldeep Srivastava, centre de prévisions régional de l’IMD, a déclaré à l’Indian Express que la dernière fois que la ville avait enregistré une baisse aussi drastique de sa température était en 1951. En ce qui concerne la quantité de déversements dans la ville, à 20h30 mercredi. , la ville avait reçu 60 mm de pluie, ce qui équivaut au record précédent du 24 mai 1976. Comme les précipitations se sont poursuivies jusque tard dans la nuit, le précédent record de précipitations égales les plus élevées a été franchi dans la ville jeudi.

Selon les experts météorologiques, les fortes pluies dans la capitale nationale étaient le résultat des vents cycloniques actifs ainsi que d’une perturbation active de l’Ouest. Prenant exemple de l’évolution de la situation dans la ville, le département météorologique indien avait déjà émis l’alerte orange dans la ville, signalant des précipitations fortes à très fortes dans la ville ainsi que des vents rapides.

Alors que les précipitations devraient continuer leur cours sous forme d’averses légères même jeudi, le mercure augmentera légèrement jeudi. Alors que la température maximale prévue pour jeudi est de 30 degrés Celsius, la température minimale devrait rester bien au-dessus de 20 degrés Celsius. Avec la diminution de l’impact du cyclone sur la mer d’Oman, les précipitations enregistreront une baisse dans la ville jeudi, selon les responsables de l’IMD.

Comme c’est le cas à Delhi, les précipitations en plus de soulager les étés rigoureux purifient également la qualité de l’air toxique avec des particules de poussière présentes dans l’atmosphère qui descendent avec la pluie et se déposent sur le sol.

