Impact du cyclone Tauktae: Mumbai enregistre les records de précipitations les plus élevés jamais enregistrés en mai

Ce qui est unique, c’est que la ville a connu des pluies aussi abondantes en mai, ce qui est rare. (Image représentative)

Alors que le cyclone Tauktae s’approchait de la côte ouest de l’Inde, Mumbai a connu le jour le plus humide du mois. Cela a battu tous les records précédents de précipitations de 24 heures. Le 17 mai, les précipitations observées à SantaCruz étaient de 214 mm en seulement 12 heures. Auparavant, les précipitations les plus élevées enregistrées pour une journée dans la région étaient de 190 mm, ce qui remontait à l’an 2000, selon un rapport de l’IE. De même, l’observatoire de Colaba a vu 202 mm en 12 heures (de 8h30 à 20h30) et cela a également battu le record de précipitations existant sur 24 heures qui a été signalé à 190,8 mm.

Le cyclone extrêmement violent Tauktae s’est approché le plus près de Mumbai (145 km à l’ouest) et a provoqué de fortes pluies dans toute la ville. Les précipitations se sont produites à un moment où la ville est au sommet du mois d’été. Lundi soir, le cyclone Tauktae a touché terre au Gujarat. Il s’est rapproché de Mumbai lundi après-midi et a provoqué des vents à grande vitesse de 108 km / h qui traversaient la ville.

Il est à noter que la quantité de précipitations peut ne pas être très préoccupante car Mumbai est habituée à subir de fortes pluies pendant la mousson. Ce qui est unique, c’est que la ville a connu des pluies aussi abondantes en mai, ce qui est rare. Selon les données d’enregistrement des précipitations du Département météorologique indien (IMD), entre une décennie (2011-2021), les observatoires de Colaba et de Santacruz n’ont enregistré des précipitations qu’une seule fois en mai uniquement au cours de l’année 2017 et les précipitations ont été enregistrées à 3 mm.

En dehors de cela, le cyclone a également apporté des averses à Ratnagiri, où des précipitations de 364 mm ont été enregistrées en 15 heures entre dimanche et lundi. Citant un haut responsable de l’IMD, le rapport note que le cyclone a provoqué «des pluies exceptionnellement fortes» et que cela ne s’est pas seulement limité au Maharashtra mais aussi le long des côtes ouest du Karnataka, du Kerala et de Goa. Le cyclone a commencé à avancer de Lakshadweep.

Pendant ce temps, le passage du cyclone ainsi que les averses extrêmes provoquées par celui-ci ont entraîné une grave saturation de l’eau. Cela a conduit les autorités de Mumbai à fermer l’aéroport et à suspendre temporairement les services locaux et mono-rail à Mumbai.

