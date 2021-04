Impact du verrouillage de Covid: les migrants réticents à ramener leurs familles dans les villes, les discussions sur le deuxième verrouillage suscitent la peur

Prasad a en outre déclaré que l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays au cours de la deuxième vague entraînerait à nouveau des difficultés pour les travailleurs et il reste à voir comment ils trouveront un moyen de faire face à cela. (Crédit: Gajendra Yadav, The Indian Express)

Il n’y a pas de documents officiels, mais les experts ont souligné un changement radical dans le modèle de migration au cours de la dernière année. Les experts ont déclaré que la plupart des travailleurs masculins ont migré vers leur lieu de travail, laissant leurs femmes et leurs enfants dans leur ville natale ou dans leur village, a rapporté l’Indian Express. Eh bien, la migration interétatique rurale vers urbaine commence dans la plupart des cas avec le membre masculin de la famille qui sort seul, cherche du travail, s’installe puis appelle sa famille en ville, mais en raison du coronavirus, même les travailleurs qui vivaient avec leurs familles dans la ville plus tôt sont obligées de renvoyer leurs familles.

L’ONG Phia Foundation, responsable de la gestion de la salle de contrôle des migrants du département du travail de Jharkhand, a déclaré à l’Indian Express que les femmes étaient très réticentes à retourner avec leur mari dans les villes et les lieux de travail. L’ONG a fondé ses conclusions sur la base des données de plus de 16 000 travailleurs migrants du Jharkhand qui sont retournés sur leur lieu de travail. Faisant écho à cette conclusion, le commissaire conjoint au travail du Jharkhand, Rakesh Prasad, a déclaré à l’Indian Express que les femmes ne sont pas du tout prêtes à prendre le risque de s’éloigner si loin de leurs villages cette fois avec leurs enfants. Prasad a en outre déclaré que l’augmentation des cas de coronavirus dans le pays au cours de la deuxième vague entraînerait à nouveau des difficultés pour les travailleurs et il reste à voir comment ils trouveront un moyen de faire face à cela.

Mukta Naik du Center for Policy Research a déclaré que la principale raison pour laquelle les ouvriers masculins quittent leurs familles dans les villages est le fait qu’ils pourraient survivre dans les plus dures épreuves avec plus de flexibilité en l’absence de leurs familles. Benoy Peter, qui est le directeur exécutif du Centre pour la migration et le développement inclusif, a déclaré à l’Indian Express que cette tendance aurait un impact énorme sur la disparité entre les sexes et entraînerait une rupture dans l’éducation des enfants.

Même en temps normal, la migration des travailleurs des villages vers les villes métropolitaines maintient l’économie en marche, car les travailleurs envoient des fonds à leurs familles dans les villages, mais le sex-ratio biaisé, la disparité entre les sexes, le fardeau accru des femmes et la criminalité sont bien connus contre la migration.

