Impact du verrouillage du coronavirus: la montée des écoles K-12 uniquement virtuelles

Par Karunn Kandoi

L’épidémie mondiale de Covid-19 a entraîné la fermeture d’écoles dans le monde entier. À l’échelle mondiale, près de 1,2 milliard d’enfants ont été contraints de quitter leurs salles de classe et de suivre une forme d’apprentissage à distance. En conséquence, les systèmes éducatifs ont été considérablement impactés par une augmentation incroyable de l’apprentissage virtuel, dans lequel l’enseignement est dispensé à distance sur des plateformes numériques. Avec ce passage soudain à l’apprentissage en ligne, le débat porte sur la question de savoir si : l’apprentissage virtuel se poursuivra même après la fin de la pandémie ?

La technologie qui est à l’origine de l’apprentissage à distance tout au long de la pandémie a entraîné une adoption généralisée et un taux de croissance à grande échelle même avant la pandémie, avec des investissements mondiaux dans l’edtech atteignant 18,66 milliards de dollars en 2019. Le marché total de l’éducation virtuelle est même estimé à aller jusqu’à 350 milliards de dollars d’ici 2025. Qu’il s’agisse d’applications linguistiques, de cours particuliers en ligne, de logiciels et d’outils de visioconférence, de plateformes d’étudiants internationaux ou de logiciels d’apprentissage virtuel, leur utilisation a connu une augmentation incroyable tout au long de la pandémie de Covid-19 par pure nécessité.

Éducation New-Age : essor des écoles virtuelles de la maternelle à la 12e année

Bien que de nombreux élèves, enseignants et parents aient sauté sur l’occasion de retourner dans les salles de classe physiques dès que possible, d’autres ont trouvé le mode d’apprentissage virtuel pour être un ajustement incroyable. En conséquence, de nombreuses administrations scolaires ont saisi l’opportunité et accéléré leurs plans de mise en place d’écoles uniquement virtuelles qui continueront à éduquer les élèves à distance, même après la pandémie. Cela, en soi, répond aux besoins d’accessibilité de nombreux jeunes étudiants.

Les éducateurs ressentent déjà les avantages du modèle d’apprentissage virtuel. Il a révolutionné les méthodes d’enseignement et permet à chaque enseignant d’atteindre ses élèves de manière beaucoup plus efficace, facile et pratique via des groupes de discussion, des sondages, des réunions vidéo et même le partage de documents. Les étudiants aussi trouvent pratique de communiquer avec leurs enseignants sur les plateformes de visioconférence. Certaines administrations scolaires préconisent également un modèle hybride dans lequel l’apprentissage traditionnel hors ligne et l’apprentissage en ligne peuvent aller de pair.

Bien qu’il reste des défis à surmonter, tels que les étudiants qui ne disposent pas d’une connexion Internet fiable ou qui sont confrontés à des obstacles technologiques dans l’apprentissage numérique, les inscriptions dans les écoles virtuelles trouvent néanmoins de plus en plus de preneurs.

Pour ceux qui ont accès à une technologie appropriée, les preuves montrent que l’apprentissage en ligne peut être plus bénéfique à plusieurs égards. La recherche montre qu’en moyenne, les étudiants sont susceptibles de conserver 25 à 60 % plus de matériel d’étude et d’informations lorsqu’ils apprennent virtuellement par rapport à seulement 8 à 10 % dans une salle de classe en personne. Cela est principalement possible parce que les étudiants ont tendance à saisir plus rapidement en ligne, car l’apprentissage en ligne nécessite environ 40 à 60 % moins de temps pour apprendre que dans une salle de classe traditionnelle, car les étudiants peuvent étudier et apprendre à leur propre rythme, en revenant, en relisant et en sauter partout où cela est nécessaire à travers les concepts comme ils le souhaitent.

Mais l’efficacité de l’apprentissage en ligne a tendance à varier selon les différents groupes d’âge. Le consensus général concernant les enfants, en particulier les plus jeunes, est qu’ils ont besoin d’un environnement structuré, car ils sont facilement distraits. Ainsi, pour tirer pleinement parti de l’apprentissage en ligne, des efforts concertés doivent être déployés pour fournir cette structure et aller bien au-delà de la réplication des cours physiques via des outils de vidéoconférence. Au lieu de cela, il devrait y avoir une utilisation délibérée d’une gamme d’outils de collaboration et de communication et de méthodologies d’engagement qui peuvent promouvoir l’inclusivité, l’intelligence, la pensée créative et la personnalisation.

De plus, comme des études ont montré que les enfants utilisent largement leurs sens pour apprendre, il est impératif que les écoles rendent l’apprentissage amusant et efficace. Par exemple, il a été observé qu’au fil du temps, une intégration intelligente des jeux a entraîné des niveaux d’engagement plus élevés et une motivation accrue envers l’apprentissage, en particulier chez les plus jeunes, leur inculquant véritablement l’amour de l’apprentissage.

Résumé

L’intégration de la technologie dans le processus d’apprentissage était déjà en cours avant la pandémie. COVID-19 n’a fait qu’accélérer l’adoption. Cela a été un défi, mais les experts estiment que les écoles doivent cesser de mettre l’accent uniquement sur les compétences académiques traditionnelles et les méthodes d’apprentissage par cœur, et plutôt se concentrer davantage sur les compétences essentielles comme la pensée critique et la créativité.

Et on s’attend à ce que le passage à l’apprentissage virtuel puisse très bien être le catalyseur pour inaugurer une ère d’une manière nouvelle et plus efficace d’éduquer les jeunes étudiants. Plus il y a de jeunes étudiants qui reçoivent une éducation complète, meilleures sont les chances qu’ils poursuivent leurs études dans un cadre postsecondaire, au pays ou à l’étranger, où encore plus de compétences essentielles sont développées. Alors que certains craignent que la transition précipitée vers le mode en ligne puisse entraver cet objectif, d’autres envisagent de faire de l’apprentissage en ligne une partie intégrante de l’éducation à l’avenir, après en avoir été les témoins directs.

(L’auteur est directeur général et responsable des opérations en Inde chez ApplyBoard India. Les opinions exprimées sont personnelles.)

