Impact sur l’économie indienne après la deuxième vague de COVID-19

Par Amit Kumar

Cela fait plus d’un an et demi que la pandémie de COVID-19 a pénétré le cœur le plus profond de la civilisation humaine et nous a fait prendre conscience du pouvoir de mère nature. En Inde, après la première vague, nous pensions avoir pris le contrôle de la situation, mais la deuxième vague nous a trouvés en manque de produits de première nécessité tels que l’oxygène et les fournitures médicales. Il peut sembler que la deuxième vague est sur le point de disparaître avec des cas quotidiens descendant à moins de 60 000 par rapport aux pics de près de 4 cas lakh, mais nous avons déjà perdu plus de 3,8 lakh de vies précieuses à cause de COVID-19. Avec l’espoir que la situation s’améliore sensiblement du côté médical, il est temps d’évaluer l’impact de la deuxième vague sur la macroéconomie.

L’approche du gouvernement face aux deux vagues a été différente. La réponse à la deuxième vague a été localisée et motivée par les États, tandis que lors de la première vague, nous avons opté pour un verrouillage national. J’attribue cela aux contraintes économiques du gouvernement central durement touché et à la propagation progressive du virus. La deuxième vague a commencé à l’ouest avec le Maharashtra, est montée vers le nord et culmine maintenant dans le sud du pays. Ce voyage de propagation rend un verrouillage national économiquement sous-optimal.

Pour comprendre l’impact économique de la deuxième vague, rappelons-nous la première vague et son impact sur l’économie. Au cours de la première vague, nous avons traversé un verrouillage national prolongé et un nombre de cas de pointe nettement inférieur. La fabrication et l’économie urbaine s’étaient arrêtées brutalement tandis que l’économie rurale continuait de bouger en raison de fermetures moins strictes. En conséquence, l’agriculture, qui est le principal moteur de notre économie rurale fournissant des emplois à 58 % de notre population, a continué de croître. L’agriculture a en outre bénéficié d’une bonne mousson et d’une disponibilité de main-d’œuvre moins chère et plus élevée. Compte tenu des chiffres du PIB, notre économie agricole a augmenté de 3,4% tandis que l’économie globale s’est contractée de 7,7% au cours de l’EX21. La première vague était principalement urbaine dans sa propagation. Les zones urbaines ont signalé plus de cas que les zones rurales au cours des cinq premiers mois de la propagation. Au cours de la deuxième vague, les zones rurales ont commencé à signaler plus de cas que les zones urbaines à partir du deuxième mois lui-même. Une analyse de plus de 50 districts les plus durement touchés, 26 étaient dans des zones rurales. Les zones rurales de l’État du Maharashtra, de l’Andhra Pradesh et du Kerala ont été les plus touchées. La situation s’est encore aggravée en raison de l’insuffisance des infrastructures médicales dans les zones rurales et de l’afflux de patients des villages et des petites villes vers les centres urbains.

Agriculture

La deuxième vague a vu des fermetures plus strictes et plus longues dans les régions rurales du pays. En raison des fermetures, APMC Mandis a été fermée pour exploitation ou a pris de telles mesures volontairement. Plus précisément, APMC Mandis au Gujarat, au Rajasthan et au Maharashtra a été fermé pendant la haute saison des récoltes. Les agriculteurs n’étaient pas préparés au chaos qui s’ensuivit. Comme les Mandis n’ont toujours pas complètement ouvert, les cultures pourrissent dans les champs. En raison de la fermeture de Mandis, les vendeurs de légumes et les industries de transformation ont également été touchés. Nous pouvons voir l’impact contrasté de la première et de la deuxième vague dans les données de croissance des salaires agricoles. La croissance moyenne des salaires dans le secteur agricole pour la période de novembre 2020 à mars 2021 est tombée à 2,9% (2ème vague) contre 8,5% en avril à août 2020 (1ère vague).

Fabrication

La fabrication a été la cible de la première et de la deuxième vague. Pour contrôler la propagation du coronavirus, la majeure partie du secteur manufacturier a dû travailler à une capacité moindre ou fermer. La fabrication de produits non essentiels a été touchée plus longtemps et avec des restrictions plus sévères. La crainte de confinements prolongés a conduit à une migration de retour vers les villages. En outre, les chaînes d’approvisionnement mondiales et locales ne s’étaient pas non plus complètement normalisées après la première vague. Cela s’est traduit par des coûts plus élevés d’approvisionnement en matières premières pour les petites et les grandes industries. Selon l’indice IHS Markit India Manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) en mai 2021, le PMI a chuté à 50,8 contre 57,5 ​​en février. Il est au plus bas depuis dix mois.

Prestations de service

Le secteur des services au cours des deux dernières décennies est devenu le fondement de l’économie indienne, contribuant à plus de la moitié du PIB. Mais, nos services et nos industries basées sur la connaissance ont été construits sur les prémisses de l’industrie manufacturière du 18ème siècle, c’est-à-dire que la proximité et la discipline des travailleurs avec l’usine sont essentielles pour obtenir une bonne production. Nous appliquons la même philosophie pour nos ingénieurs logiciels et notre personnel de téléappel. Avec la révolution Internet, cette prémisse s’est avérée être un héritage inutile du passé. Désormais, la main-d’œuvre peut être décentralisée et tout le monde peut travailler de n’importe où jusqu’au moment où il y a Internet 4G. Je pense que COVID s’avérera une perturbation positive pour le secteur des services à long terme.

La première vague a nécessité une courbe d’apprentissage abrupte pour que les organisations développent une infrastructure et des processus pour le travail à distance. Pour les employés, les blocages de la première vague étaient un nouveau paradigme et il leur a fallu un certain temps pour s’adapter au travail à domicile et être productifs. Les phases prolongées de verrouillage et de déverrouillage au cours de la première vague ont permis à l’employeur et à l’employé de se mettre en rythme et la productivité a commencé à atteindre les niveaux d’avant Covid. La deuxième vague a perturbé ce rythme. Mais l’impact de la deuxième vague a été localisé et centré sur des groupes de personnes avec des perturbations typiques coûtant 3 à 4 semaines de productivité. Mon évaluation est que le secteur des services sera le moins touché de la vague 2 du point de vue de la production.

Le tableau ci-dessous résume les idées ci-dessus :

L’impact global sur le PIB

Le 31 mai, le gouvernement indien a publié les données du PIB selon lesquelles, au cours de l’exercice 2020-21, le PIB s’est contracté de 7,3%. C’est la contraction la plus sévère depuis l’indépendance de l’Inde. Les raisons de cette trajectoire sont évidentes : un confinement entraînant la fermeture d’unités commerciales, une augmentation du taux de chômage et une baisse significative de la consommation intérieure.

Pour l’exercice en cours, la Reserve Bank of India prévoit une croissance de 10,5%. Mais les agences de notation du monde entier l’ont dégradé en raison de l’impact de la deuxième vague de COVID-19. Moody’s avait initialement prévu 13,7% de croissance pour l’exercice 2021-2022, mais l’a ensuite abaissée à 9,3%. Il en va de même avec S&P Global Rating. Ils ont abaissé la croissance de 11% à 9,8% en cas d’impact modéré de la deuxième vague, mais pour le pire des cas, il serait de 8,2%. Les idées autour d’une troisième vague n’aident pas du tout la situation.

Pour résumer sur les chiffres macroéconomiques du PIB, je m’attends à un impact moins sévère de la deuxième vague en raison de verrouillages moins stricts et localisés et d’un nombre pratiquement inférieur de jours pour atteindre le nombre maximal d’infections. L’agriculture connaîtra une réduction plus importante de la deuxième vague par rapport à la première vague où elle s’est développée. Nos espoirs de relance économique reposent sur une campagne de vaccination expresse, qui éloigne la peur d’une troisième vague et d’un regain de confiance et de dépenses des consommateurs.

(L’auteur est le PDG d’OLX Autos. Les opinions exprimées sont les siennes.)

